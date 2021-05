‘Korona nam je uzela veliki dio našeg, kako svi kažu, najboljeg životnog razdoblja’, napisala je maturantica iz Vinkovaca u pismu kojeg je uputila ministru Fuchsu nakon što je jučer izdao preporuku o održavanju posljednja dva dana škole za maturante

Ministar znanosti i obrazovanja, Radovan Fuchs u srijedu je svim ravnateljima srednjih škola u Hrvatskoj uputio preporuku da posljednja dva dana nastave ove školske godine za maturante organiziraju online. Za sve one maturante kojima nije potrebna provjera znanja preporučuje se da 24. i 25. svibnja nastavu organiziraju online te da se, dok ne završi provedba mature, odgode eventualna organizirana druženja.

Reakcija maturanata na odluku ministra

Iako se radi o preporuci i ravnatelji srednjih škola na koncu odlučuju kako će provesti danu preporuku ministra Fuchsa, dijelu učenika ona se nije svidjela, piše Srednja.hr. Maturantica iz Vinkovaca, Lora Miljanić uputila je pismo ministru znanosti i obrazovanja, pitajući ga koliko je razmišljao prije nego je donio preporuku o online nastavi. Također, poručila je kako njeni vršnjaci posljednje srednjoškolske dane ne žele provesti online.

Njeno pismo prenosimo u cijelosti:

“Poštovani gospodine ministre,

recite mi molim Vas koliko ste razmišljali prije nego što ste donijeli odluku da nas zadnja dva dana našeg srednjoškolskog obrazovanja stavite online? Jeste li razmislili o tome kako se mi osjećamo?

Korona nam je uzela veliki dio našeg, kako svi kažu, najboljeg životnog razdoblja. Bili smo online pola našeg školovanja. Na maturalce većina nas nije otišla! Također, novci, za koje su naši roditelji tijekom cijele godine naporno radili, su i dalje u agencijama. Nitko nam ne govori kada ćemo ih dobiti, nitko nam ne garantira da ćemo ih uopće dobiti! Shvaćate li koliko je nama značilo nešto poput maturalca? Možda je za Vas to samo ekskurzija, ali za nas je to bilo sve osim same ekskurzije. To bi bilo vrijeme povezivanja, vrijeme koje ćemo pamtiti cijeli život! No, nekako smo i preko toga prešli…”, napisala je.

‘Svaki dan smo bili u srahu’

“Vratili ste nas u škole, nitko sretniji od nas. Vidimo svoje prijatelje prvi put nakon par mjeseci, sreća nam pršti iz očiju. Svaki dan, ali svaki dan smo bili u strahu da će se naše školovanje završiti preko online nastave i da nećemo imati novih uspomena. Bilo nas je strah da će nam nestati motivacije za učenjem te da nećemo biti spremni za državnu maturu. Ali, izgurali smo do predzadnjeg tjedna ovog teškog puta.

Znate li kakav nam je dan jučer bio?

Sjedimo u školi, ispravljamo zadnje ocjene i pričamo o budućnosti. Shvaćamo kako ćemo svi završiti na različitim krajevima države, kako će neki otići iz Lijepe naše. Shvaćamo kako imamo samo još nekoliko dana da se veselimo i budemo zajedno! Pričamo sa suzama u očima o maturalcu i svemu što nam je korona oduzela, da bi na kraju saznali da zadnja dva dana koje bi trebali provesti u našim školskim klupama, ćemo zamijeniti mobitelom i kamerom…

Postoje učenici koji zadnji tjedan neće biti u školi zbog stvari koje moraju obaviti za budućnost, zamislite kako je njima znajući da im je ovaj petak zadnji dan na ovom prekrasnom putu.

Volim svoj razred! Volim svoju razrednicu koja nam je bila kao druga majka! Želim zadnja dva dana s veseljem ići u školu znajući da ću vidjeti svoje prijatelje i prikladno se oprostiti s njima.

Stoga Vas molim, u ime svih maturanata, da nam dopustite zadnje zezancije, zadnje osmijehe, zadnje uspomene i provedene dane u našim učionicama!

S poštovanjem, Lora Miljanić, učenica iz Vinkovaca”, stoji u pismu koje je uputila ministru.

‘Nismo odustali od norijade i održat će se!’

Uz to, do prvih ispita državne mature ostalo je manje od mjesec dana. Kako javlja RTL Danas, Maturanti koji budu u samoizolaciji, moći će ih pisati u školi pod posebnim mjerama. COVID pozitivni priliku će dobiti tek na jesen. Iz Ministarstva poručuju kako se pri donošenju uputa vodilo računa da zdravlje djelatnika ni u jednom trenutku ne bude ugroženo, profesori u isto vrijeme negoduju. Ministarstvo je ravnateljima dalo i uputu da u dogovoru s roditeljima otkažu norijade i veća okupljanja.

No, učenici za to, čini se, ne mare previše.

“Nismo odustali od norijade i održat će se! Tako da nam ta vijest ne mijenja ništa u našim životima. Nećemo se samoizolirati tih 10 dana”, kazala je za RTL Amalija Danek, maturantica III. gimnazije u Zagrebu dok njezina kolegica iz iste škole Chiara Pumper dodaje: ‘Ipak kao mladi moramo razmišljati o norijadi što je jedna od rijetkih stvari koje su nam preostale nakon što smo ostali bez maturalca i većinu zadnje godine uživo’.

Profesori imaju, pak, drugih problema

S druge strane, profesore i dalje muči tko će učenike čuvati ako za vrijeme ispita završe u samoizolaciji.

Zrinko Turalija, profesor hrvatskoga jezika u Prehrambeno-tehnološkoj školi u Zagrebu kaže da je njegov stav i stav cijele zbornice takav da će ljudi odbijati provođenje takve upute.

“Mi dobro znamo da čovjek koji je u samoizolaciji 10 ili 14 dana može biti potencijalno i bolestan, dakle simptomi se mogu razviti”, kazao je. A o broju učenika u samoizolaciji ovisi i broj učionica kao i organizacija nastave za druge učenike.

“To je zapravo veliki problem. Jako je nezgodno kad se glavni detalji – a to je recimo broj učenika ili broj povjerenstava ne znaju tri tjedna prije mature“, smatra Darka Sudarević, ravnateljica III. gimnazije u Zagrebu.

No, Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja kaže da je sve pod kontrolom, te poručuje da im se treba vjerovati.

“Do sada smo dokazali da znamo što radimo. Nema velike opasnosti za ogroman broj djece u samoizolaciji ako se trend i situacija nastavi ovako kako je sada”, kazao je Fuchs. Ako ne bude dovoljno profesora za čuvanje na ispitu onih u samoizolaciji trebali bi biti angažirani i dodatni suradnici. Prvi ispiti počinju za manje od mjesec dana.