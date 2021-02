ŠTO SU HRVATI SVE PRIJAVLJIVALI STOŽERU? Žena je cinkala vlastitog muža: ‘Bojim se, sve će nas zaraziti’; Bilo je i skrivenih namjera

Od početka epidemije Covida-19 u Hrvatskoj utvrđeno je 4960 slučajeva kršenja mjere samoizolacije za koje su predviđene kazne u rasponu od 8000 do 15.000 kuna, iako na sudu te kazne nerijetko bivaju smanjene

Otkako je početkom ožujka prošle godine proglašena epidemija bolesti Covid-19 na području Republike Hrvatske te donesen niz protuepidemijskih mjera, do 14. veljače ove godine inspektori Ravnateljstva civilne zaštite obavili su čak 149.583 inspekcijska nadzora te izdali 6462 usmena upozorenja za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti. Tijekom nadzora podnijeli su 192 prekršajna naloga protiv pravnih osoba i odgovornih osoba u pravnim osobama te pet prekršajnih naloga protiv fizičkih osoba, gdje je određena novčana kazna u iznosu od 500 kuna sukladno ovlastima iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, piše Glas Slavonije.

Prijavljivali kršenja mjera i zbog osobnih animoziteta

Također, od početka epidemije utvrđeno je 4960 slučajeva kršenja mjere samoizolacije za koje su predviđene kazne u rasponu od 8000 do 15.000 kuna, iako na sudu te kazne nerijetko bivaju smanjene. S tim prekršajem najčešće su se suočavali stožeri na nižim razinama. Primjerice, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Đakova Antun Galić kazao je za Glas Slavonije kako su isprva primali opravdane dojave o kršenju samoizolacije, da bi kasnije bilo sve više dojava iza kojih su stajali osobni animoziteti, susjedski obračuni i druge skrivene namjere.

“U prvom valu epidemije gradski stožer bio je suočen i s neupućenim građanima kada je riječ o radu takvog tijela i što su mu ovlasti, pa su zvali i zbog prelaska granice, testiranja i sličnog”, Bilo je i poziva vezanih uz obiteljske odnose. Nazvala je žena i rekla da joj muž ne poštuje mjere, te se ona boji da će time zaraziti sve u kući”, prisjetio se Galić.

Izrečeno 311 novčanih kazni zbog nenošenja maski

Od početka primjene izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti do 15. veljače policija je izdala 1139 upozorenja za nenošenje maski i 311 novčanih kazni. Novčana kazna za nenošenje maske je 500 kuna, no ako se kazna plati odmah, iznosi 250 kuna. A 35 građana prijavljeno je zbog kršenja zabrane odnosno ograničavanja privatnih okupljanja. Za taj prekršaj predviđene su kazne u iznosu od 5000 do 10.000 kuna za vlasnika privatnog prostora koji organizira ili dopusti održavanje okupljanja suprotno odlukama Stožera.

Od 1. ožujka prošle do 14. veljače ove godine turistički inspektori Državnog inspektorata obavili su ukupno 2596 inspekcijskih nadzora u ugostiteljskim objektima radi pridržavanja odredbi o zatvaranju istih. U 2461 slučaju nisu utvrđene povrede odluka, dok su u 135 inspekcijskih nadzora u ugostiteljskim objektima utvrđene povrede, odnosno utvrđeno je 120 povreda odluke o zabrani rada ugostiteljskih objekata.

Policija otkrila 372 krivotvorena PCR testa

Prema podacima Ravnateljstva civilne zaštite, protiv ugostitelja koji se nisu pridržavali odredbe odluka Stožera turistički inspektori podnijeli su 59 optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnih postupaka mjesno nadležnim sudovima, te izdali 34 prekršajna naloga i naplatili 28 kazni na mjestu izvršenja prekršaja. Za te prekršaje propisane su novčane kazne za pravne i fizičke osobe-obrtnike u iznosu od 5000 do 30.000 kuna, te za fizičku osobu – nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva – u iznosu od 2000 do 5000 kuna.

Hrvatska policija otkrila je dosad 372 krivotvorena PCR testa koja su im građani – i oni htrvatski, kao i oni drugih zemalja – pokazivali na granici ne bi li izbjegli samoizolaciju. Od toga, najviše krivotvorenih PCR testova, čak 115, otkriveno je na području Vukovarsko-srijemske županije, a 105 na graničnim prijelazima u Brodsko-posavskoj županiji. Osobe s krivotvorenim PCR testovima najčešće su dolazile iz BiH.

Tražili propusnice radi odlaska frizeru, na svinjokolju…

Glas Slavonije piše kako je među mjerama za suzbijanje širenja koronavrusa koje su izazvale najviše prijepora bilo izdavanje propusnica zbog ograničenog kretanja između županija. Do sredine prosinca 2020. godine zatraženo je oko 150 tisuća propusnica u e-sustavu te oko 50 tisuća putem e-maila. Razlozi za traženje propusnica bili su raznolik – od odlaska frizeru u susjednu županiju, odlaska na svinjokolju, hranjenja mačaka i pasa, odlaska na misu u drugi grad pa do obrazloženja tipa “zaboravio sam špek na vikendici”.

Propusnice u drugom valu epidemije ukinute su nakon razornog potresa koji je pogodio središnju Hrvatsku 29. prosinca kako bi se hitnim službama, humanitarcima i građanima Sisačko-moslavačke županije olakšalo kretanje.

