Vijest da veliki vođa baca balističke rakete ne dolaze baš u najboljem trenutku. New York Times piše da su od više visokih američkih dužnosnika dobili potvrdu da ruski vojni lideri raspravljaju o korištenju taktičkog nuklearnog oružja.

Zbog novih informacija obavještajnih službi, Amerikanci optužuju Sjevernu Koreju da tajno opskrbljuju Ruse oružjem. Poznato je da Ruse dronovima i balističkim raketama oprema i Iran, a sve se to događa dok se Ukrajinci brane onime što dobivaju od Amerikanaca i Europe.

Morate stvarno biti jako veliki optimist da vam sve ovo ne miriše na Treći svjetski rat, prenosi Danas.hr. A već se lagano nazire i tko bi bili saveznici.

'Imamo de facto jedan tip trećeg svjetskog rata'

Koliko smo točno blizu Trećeg svjetskog rata, stvarno? Što ako se već borimo u trećem svjetskom ratu protiv Rusije?

Živimo u svijetu u kojem se analizira globalno razvrstavanje, kao igra Rizika u stvarnom životu. Agresiju podržava Bjelorusija, Iran prodaje oružje Moskvi i tu je i Sirija - i to je to. S druge strane NATO uz Ukrajinu – a tu su i novi nesvrstani, ako se to može tako nazvati, Kina, Indija, Pakistan, Brazil, afričke države i ostali.

"Mi imamo de facto jedan tip trećeg svjetskog rata koji je od početka tu", kaže profesor na Fakultetu političkih znanosti Hrvoje Cvijanović.

Bivši britanski premijer Boris Johnson ne misli da bi taktičko nuklearno oružje moglo biti upotrijebljeno. "Izgubio bi (Putin) 'pokroviteljstvo' Kine, a iznad svega u svojoj zemlji bi izazvao histeričnu reakciju", kazao je.

No, možemo li uopće govoriti o svrstavanju na rusku stranu ili se Rusija skroz izolirala? "Pa činjenica je da Rusija, odnosno Vladimir Putin sve radi da bude izopćen iz ove civilizacije", govori vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić.

'Ovo nije nešto što se može nazvati proxy sukobom'

Svi prate svaki zarez mističnih priopćenja iz Pekinga u kojima se poziva na mir. Koliko se očekivalo od Kine, Indije, Brazila, skupa afričkih država ipak da se odmaknu malo jače sad kad se toliko često spominje nuklearno oružje? "Ja bi rekla da su se one odmakle više nego na samom početku, Kina se vrlo značajno odmiče", govori bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić.

"Često puta populisti koriste taj argument da je riječ o sukobu Amerike i Rusije, klasični sukob dvije svjetske supersile, ja ne bih rekao da je riječ o tome, ovaj tip agresije nije nešto što se može nazvati proxy sukobom", govori Cvijanović.

A u glavama tih ruskih populista, sve je jasno - zna se protiv koga se vodi rat. "Protiv ruskog naroda i onih koji govore ruski, protiv svih koji ne prihvaćaju LGBT, transgender, nacističke vrijednosti", kazao je ruski TV voditelj Vladimir Solovjov.

"Nemoguće je ne primijetiti propagandu, još 1994. godine u seriji Prijatelji glavni lik je tužan jer ga je ostavila supruga. Nakon par godina braka, shvatila je da je lezbijka", kazala je TV voditeljica Margarita Simonjan.

Taktika zastrašivanja

Tu je još par Putinovih dalekih saveznika. Nikaragva i Sjeverna Koreja nisu osudile rusku agresiju u UN-u – a baš danas kad oko korejskog poluotoka lete rakete, američki obavještajci su opet optužili Kim Jong Una da u tajnosti šalje oružje Rusiji. A Kremlj u priopćenju navodi kako je pet nuklearnih sila na rubu sukoba.

"Ono što je jako važno je da oni prema kojima se to ide, da shvate tu situaciju i da neki način odgovore, da ih strah ne bi blokirao, jer činjenica je zašto vas se straši, da se blokirate i da onda oni mogu dalje djelovati", kaže Rakić.