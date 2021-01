‘KOLIKO POZNAJEŠ HRVATSKI SABOR?’: Krenule prijave za online kviz-natjecanju o znanju osnovnoškolaca o Hrvatskome saboru

Saborska Služba za građane u ožujku organizira kviz-natjecanje ‘Koliko poznaješ Hrvatski sabor?’, od ponedjeljka su otvorene prijave za Osnovne škole

Osnovne škole od ponedjeljka se mogu službeno prijaviti za natjecanje u online kvizu “Koliko poznaješ Hrvatski sabor?” za tekuću školsku godinu.

Sedmo je to kviz-natjecanje što ga organizira saborska Služba za građane kako bi se provjerilo koliko osnovnoškolci znaju o Hrvatskome saboru i njegovoj ulozi u povijesti hrvatskoga naroda, ali i kako bi ih se potaknulo na učenje o ulozi Sabora u modernoj Hrvatskoj. Online kviz je koncipiran u skladu s odgojno-obrazovnim ishodima kurikuluma za nastavni predmet Povijesti za 6., 7. i 8. razred osnovne škole.

U natjecanju, koje će se održati 26. ožujka, mogu sudjelovati timovi od po tri učenika 8. razreda. Škola može prijaviti samo jedan tim. Svaki učenik ima pravo na zamjenika koji sudjeluje u natjecanju u slučaju spriječenosti člana tima. Na dan natjecanja, svaki će učenik u tročlanom timu iz školskih informatičkih učionica istodobno rješavati kviz u elektroničkom obliku.

Službene prijave od 11. siječnja do 22. veljače

Kviz se sastoji od 30 pitanja: petnaest ih je o djelovanju Sabora do 20. st. i u 20. st. do 1990., a drugih petnaest o djelovanju Sabora od konstituiranja prvog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. do danas.

Kviz-natjecanje održat će se 26. ožujka s početkom u 13 sati, rezultati natjecanja, tj. popis 10 najuspješnijih timova/škola bit će objavljeni na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora do 17 sati na dan natjecanja.

Prva tri najbolje rangirana tima osvojit će nagrade koje će im uručiti predsjednik Sabora. Prvih deset najbolje rangiranih timova dobit će pohvalnice za učenike, odnosno zahvalnice za škole i mentore. Ostali sudionici natjecanja (škole i mentori) dobit će od Hrvatskoga sabora zahvalnice za sudjelovanje.

Službene prijave na natjecanje primat će se od 11. siječnja do 22. veljače na adresu elektroničke pošte kviz.gradjani@sabor.hr.

