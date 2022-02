LNG terminal, brod koji je koštao 160 milijuna eura, a dugačak je 300 metara, već se isplatio Hrvatskoj, piše RTL, jer zahvaljujući njemu, Hrvatska ne ovisi u ruskom plinu.

Radi se o posebnom brodu koji ima svrhu prebacivanja plina iz zamrznutog u drugo prirodno stanje. Riječ je o brodu na kojem se mornari mijenjaju svakih 28 dana. On može otploviti u svakom trenutku, ako primjerice dođe do neke opasne situacije.

'Više od 50 posto tržišta'

A ono najvažnije, daje jasnu alternativu plinu koji (ne) dolazi plinovodima

"Do sada smo isporučili skoro milijardu i 900 milijuna prostornih metara prirodnog plina. Putem terminala se opskrbljuje više od 50 posto tržišta u RH. S obzirom na zakupljene kapacitete, to je brojka kojoj smo se nadali, no nismo očekivali ovako velik postotak u cjelokupnoj opskrbi'', rekao je Hrvoje Krhen, direktor LNH Hrvatske.

''Do sada smo zaprimili terete iz raznih zemalja, iz SAD-a, iz Nigerije, iz Katra, Egipta, Francuske...'', dodaje Krhen.

Plin raste, ali njihova cijena je ista

Pojašnjava kako se oni bave reguliranom djelatnošću, te je cijena njihove usluge jednaka neovisno o tržišnoj cijeni plina. Kaže kako nitko nije očekivao trenutnu situaciju na tržištu, te se trenutno odrađuje 23. prekrcaj LGN-a. I tržišna cijena tereta danas je oko 80 milijuna eura.

U svibnju prošle godine takav isti teret je vrijedio 30 milijuna eura.