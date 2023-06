Cijene nekretnina, a posljedično i najma, u Hrvatskoj ne prestaju raste. Pregledavajući oglasnike, N1 je usporedio cijene u četiri navjeća hrvatska grada te u Ljubljani i Beogradu.

Zagreb

Zagreb nudi najveći raspon cijena pa se osim luksuznih stanova, koje u ovom tekstu nismo izdvajali, mogu naći razni stanovi po doista povoljnim cijenama. U rubnim gradskim kvartovima stanovi se mogu iznajmiti po cijenama od 250 do 450 eura, ovisno o veličini, namještenosti i stanju. Tražite li nešto ekskluzivnije, za tisuću do dvije eura pronaći ćete stan iz snova, do opreme do lokacije.

1-soban – najskuplji stan se iznajmljuje za 1.400 eura, a najeftiniji za 266

2-soban – najskuplji stan se iznajmljuje za 1.500 eura, a najeftiniji za 300

3-soban – najskuplji stan se iznajmljuje za 2.400 eura, a najeftiniji za 450

Split

Split i u sezoni nudi velik broj stanova za dugotrajan najam, i to po raznim cijenama. Unatoč visokim cijenama na obali i ondje se može naći stan za pristojnu cijenu, od 300 do 500 eura.

1-soban – najskuplji stan se iznajmljuje za 850 eura, a najeftiniji za 300

2-soban – najskuplji stan se iznajmljuje za 2.000 eura, a najeftiniji za 350

3-soban – najskuplji stan se iznajmljuje za 2.500 eura, a najeftiniji za 540

Rijeka

Ni Rijeka se nije preorijentirala isključivo na dnevni najam, a ondje su cijene niže nego u Splitu i Zagrebu. Čak i trosoban stan se može naći već od 350 eura.

1-soban – najskuplji stan se iznajmljuje za 850 eura, a najeftiniji za 250

2-soban – najskuplji stan se iznajmljuje za 1.000 eura, a najeftiniji za 350

3-soban – najskuplji stan se iznajmljuje za 1.500 eura, a najeftiniji za 350

Osijek

Cijene u Osijeku u odnosu na ostale gradove jasno pokazuju koliko je standard u toj hrvatskoj regiji niži pa u glavnom gradu Osječko-baranjske županije možete živjeti u jednosobnom stanu za manje od 200 eura.

1-soban – najskuplji stan se iznajmljuje za 400 eura, a najeftiniji za 145

2-soban – najskuplji stan se iznajmljuje za 800 eura, a najeftiniji za 250

3-soban – najskuplji stan se iznajmljuje za 850 eura, a najeftiniji za 300

Beograd (Srbija)

Kretanje cijena iznajmljivanja stanova u Beogradu prema podacima stranice Cityexpert.rs (ukupno 584 stana za iznamljivanje u ponudi):

Garsonijera: Najjeftinija garsonijera za najam u Beogradu nalazi se u općini Zvezdara, površine je 31 kvadrata i košta 250 eura. Najskuplja je, pak, sedam puta skuplja od najjeftinije – stanarina za 30 kvadrata u centru Beograda u Ulici kneza Miloša iznosi 1.800 eura.

Jednosoban: Cijena jednosobnih stanova kreće se od 230 eura za 37 kvadrata na Paliluli do 1.500 eura za 46 kvadrata na Novom Beogradu u Ulici Jurija Gagarina.

Dvosoban: Dvosobni stanovi u Beogradu se, prema podacima ove stranice, iznajmljuju za 280 eura koliko stoji stan od 51 kvadrata u perifernoj općini Rakovica do čak 2.000 eura za 116 kvadrata na Vračaru.

Trosoban: Cijene najma trosobnih stanova kreću se od 300 eura za 75 kvadrata u Rakovici do 3.200 eura za 78 kvadrata na Terazijama.

Na portalu 4zida.rs trenutno ima 6.166 oglasa za najam stanova u Beogradu, a prosječne cijene se kreću:

Garsonijere – od 230 do 400 eura

Jednosobni stanovi – od 300 do 474 eura

Dvosobni stanovi – od 520 do 782 eura

Ljubljana (Slovenija)

Prosječna cijena kvadrata za najam u Sloveniji je 9,48 eura prema podacima revizijske kompanije Deloitte.

Trenutno je na najvećem portalu za kupovinu i iznajmljivanje nekretnina nepremicnine.net 373 oglasa za najam stana u Ljubljani.

Jednosoban stan: 698 eura

Dvosoban stan: 921 eura

Trosoban stan: 1.463 eura

