Nerazumno visoke cijene nekretnina ne vrijede samo za stanove – situacija je još gora s grobnim mjestima.

Tako se na oglasniku za 479.000 kuna (oko 64.400 eura), nudi grob kod glavnog ulaza u Mirogoj, preciznije "prvo polje uz grobnicu dr. Tuđmana". Grobno mjesto pogodno je za smještaj šest lijesova, tvrdi vlasnik.

Uređenje grobnica samo za odabrane tvrtke

Uz najskuplji Mirogoj, "luksuzne" grobnice nude se i u Dubrovniku, Rijeci, Zadru… Kako piše Mirovina.hr, cijene grobnih mjesta najniže su na dislociranim grobljima te u manjim sredinama, što nipošto ne znači da su sveukupni troškovi maleni, jer grobno je mjesto tek početak. Nakon kupnje parcele, valja platiti njezino uređenje koje uključuje izgradnju same grobnice, odnosno betonskog okvira te nadgrobnog spomenika, što u velikoj većini groblja smije raditi tvrtka koja ima koncesiju,

Sve vas to može koštati najmanje 10 do 20 tisuća kuna nadalje, uz troškove pokopa koji sežu više od 5000 kuna.

Zagreb

Za grobno mjesto valja izdvojiti od 2500 kuna na Markovu polju do 24.000 kuna na Mirogoju. Kompletno uređeni grob košta od 20.000 kuna do koliko god ste voljni izdvojiti.

Cijena nadgrobnog spomenika je najmanje 5000 kuna. Godišnja grobna naknada plaća se od 600 do 900 kuna godišnje. Lijes košta od 1500 kuna naviše, sam ispraćaj od 2500 kuna naviše…

Inače, standard ukopa kreće se na Gradskim grobljima u Zagrebu od 3000 kuna, uz dodatne troškove koji iznose još gotovo toliko.

Rijeka

Grobno mjesto u Rijeci košta 4000 kuna, a uređena varijanta od 40.000 kuna. Ostali troškovi poput lijesa i ispraćaja su kao i u Zagrebu, a godišnja grobna naknada nešto je niža te ne prelazi 400 kuna. Kod pokopa, valja uključiti i troškove poput prijevoza i odijevanja pokojnika, glazbe, cvijeća, svećenika…

Osijek

Grobno mjesto u Osijeku može se naći već za 1875 kuna, a ono uređeno za već od 8000 pa do 100.000 kuna. Na to dolazi najmanje 5000 kuna za nadgrobni spomenik, tako da je najpovoljnija varijanta oko 13.000 kuna. Na to dolazi najmanje 1500 kuna za lijes, cijena ispraćaja od 3000 kuna, glazba, svećenik, cvijeće i ostalo.