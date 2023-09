Za dva dana - košarica s 30 proizvoda trebala bi biti jeftinija za ukupno 23 i pol posto. Da se mlijeko u trgovinama već neko vrijeme može naći debelo ispod Vladine zamrznute cijene, vjerojatno su svi primijetili. Umjesto 1,03 eura trajno mlijeko može se kupiti za 86 centi, što je 17 centi jeftinije. Je li mlijeko iznimka?

Račun za 10 proizvoda kojima se zamrzava najveća moguća cijena, po Vladinoj računici račun bi izašao 17 eura i 98 eura, no ekipa RTL-a ga je platila 12,93 eura, odnosno jeftinije za nešto više od pet eura. To znači da su većinu proizvoda kupili po nižoj cijeni nego što ju je odredila Vlada. Ipak, birali su uglavnom robne marke koje su jeftinije, prenosi Danas.hr

Ulje jeftinije 43 centa, , riža 30...

Litru suncokretovog ulja, čija je cijena još ranije zamrznuta na maksimalan iznos od 1,72 eura platili su 43 centa manje, odnosno 1,39 eura. Slično su prošli i s rižom. Vlada je ograničila cijenu kilograma na 2,29 eura. a ekipa je platila i 1,99 i uštedjela 30 centi. Od 10 kupljenih proizvoda, sedam je u već sada u trgovini bila jeftinija.

"Mi možemo kalkulirati da bi ova situacija i bez Vladinog poteza i ograničavanja krenula u tom smjeru, i vrlo je vjerojatno da bi krenula, ali ne možemo garantirati da bi to tako bila. Je li Vlada uletjela u dobar tajming ili je ona je to potaknula – to je na svakom od nas da dođe do zaključka", kaže nam stručnjak za maloprodaju Dragan Munjiza.

Posebni savjetnik predsjednika Vlade za ekonomska pitanja Zvonimir Savić ističe: "Startamo da je za sve te grupe proizvoda to cijena koja je prihvatljiva – i potrošačima i cijena uz koju trgovci mogu prodavati. Ponavljam, neke grupe proizvoda spuštena je cijena, odnosno limitirana na više od 50 posto sniženje u odnosu na kraj prošle godine."

'Za šest mjeseci će izgubiti smisao'

Udruge potrošača čude se što je dogovor vlade i trgovaca bio brz i bez otpora. "Vrijeme kada se to događa ide u prilog jednima i drugima. Cijene su počele padati prije, sezona je završava, a očekuje se i dodatan pad cijena određenih proizvoda“ kazala je za RTL Danas Sanja Keretić, predsjednica udruge Varaždinski potrošač.

Isto ekonomisti očekuju da će cijene nastaviti padati. „Vladine mjere će nakon 6 mjeseci potpuno izgubiti svoj smisao jer će u međuvremenu početi djelovati, odnosno prelit će se djelovanje mjera koje poduzima Europska središnja banka na hrvatsko ekonomsko područje i tu možemo očekivati nastavak pada cijena, neovisno o vladinim mjerama“ zaključio je Damir Novotny.