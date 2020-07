KOLIKO JE KIŠE BILO POTREBNO DA POTOPI ZAGREB? Interaktivan prikaz otkriva što se dogodilo: ‘Ta kocka vode je tri puta veća od Katedrale’

Ovako ekstremno, u Zagrebu u srpnju, bilo je još davne 1989. godine…

Znate li koliko je kiše palo u Zagrebu? Slikovito je to objasnio RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

”Teško si je predočiti te brojke, koje jednostavno govore da je kiše palo posvuda do malo iznad gležnja. No ako pogledamo to drukčije i recimo skupimo cijelu tu kišu koja se rasprostranila nad površinom grada Zagreba i stavimo je na jedno jedino mjesto: dobivamo nešto impresivnije. Ta primjerice kocka vode, bila bi široka i duga više od 300 metara, i preko 3 puta viša od Zagrebačke katedrale. Da smo recimo skupili tu kišnicu, napunili bi preko 5 milijuna cisterni vode”, kazao je Ribarić.

Ovako ekstremno, u Zagrebu u srpnju, bilo je još davne 1989. koja je ujedno i rekordna sa gotovo 100 litara po četvornome metru na Griču. Ovakvi, možemo reći tropski pljuskovi, u Zagrebu su se dogodili svega četiri puta u zadnjih 70 godina.

Zagreb nije najkišovitiji grad

Unatoč tome, najviše je palo u Varaždinu, skoro 60% više nego u metropoli, a to je gotovo 1.5 puta više nego je to uobičajeno u cijelome srpnju. Pritom je posvuda veeelika većina te vode pala u svega dva ipol sata pa bujične poplave uistinu i ne čude.

Ekstrem je ovo koji ne treba povezivati odmah s klimom, no uz postupno globalno zatopljenje ovakvi tropski, možemo reći monsuni postaju sve češći pa se i standardi za odvodnju oborinskih voda morali prilagoditi.