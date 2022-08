Vozač poljskog autobusa koji je izletio s autoceste A4 između čvora Breznički Hum i čvora Komin, imao je 72 godine. Mnogi su istaknuli kako je to prevelika dob za vožnju, osobito na tako dugoj relaciji, k tome još i noću, no čini se da je takva realnost i u Hrvatskoj. U sindikatu za RTL ističu kako je glavni problem što su mnogi prijavljeni na minimalac.

"Njihova mirovina na temelju tih malih prijava je zaista minimalna. I ti su ljudi, realno, ne mogu živjeti od tih mirovina. I oni su prisiljeni, ako su u zdravstvenim uvjetima takvim da mogu nastaviti raditi, da se ponovno uhvate tog posla. A tu je i zakonodavac omogućio da uz primanje svoje mirovine oni četiri sata još mogu raditi", kaže nam Miljenko Gorčnin, predsjednik Hrvatskog sindikata vozača.

Najslabije se kontroliraju putnički autobusi

Zakon doduše propisuje i koliko smije voziti u komadu te koliko ukupno, ali prečesto je to mrtvo slovo na papiru. U Hrvatskoj, doznaje se, stariji vozači u mirovini najčešće voze upravo putničke autobuse, koji se najmanje kontroliraju pa se tek može nagađati kakva je činjenično stanje na hrvatskim prometnicama, U Hrvatskoj ne postoji nacionalni registar vozača. Ne znamo koliko ih je točno na prometnicama, tek je procjena da ih je 70-ak tisuća. Ne znamo kojih su godina. A ne znamo ni tko ih kontrolira s obzirom na to da inspekcija rada nema uvid u tahograf, a inspekcija prometa u ugovor o radu. Pa ni jedna inspekcija, zapravo, nema cijelu sliku o radu vozača.

Iako prolaze rigoroznije liječničke preglede minimalno svakih pet godina, u njima nedostaje test na bolest spavanja, pojašnjava profesor s Fakulteta prometnih znanosti. "Problem je u Hrvatskoj što nema testa na apneju što je u skladu s eu direktivom a nijemci su otkrili da je to ogroman problem vozača", kaže Rajko Horvat, profesor na Fakultetu prometnih znanosti.

Ukinut im beneficarani staž, kontrole su raspodjeljene...

Vozačima je ukinut i beneficirani radni staž. Ali to je samo vrh sante leda loših uvjeta koji mogu kulminirati tragedijom poput ove s poljskim autobusom, kaže nam jedan od vozača.

"Pitanje je kad će se to desiti i nekom našem prijevozniku. Bez obzira bilo to u Hrvatskoj ili bilo to bilo gdje vani. Jednostavno, pritisci su veliki. Nažalost, radne snage kao i u većini drugih zanimanja je vrlo malo, a mladost treba motivirati", kaže nam Mario Pražev, vozač autobusa koji je na cestama već 28 godina. "Od toga sam 24 godine profesionalni vozač. Mogu li se zamisliti da budem vozač i sa 72?Ne rado", kaže.

