KOLIKO JE BOOKING.COM DOISTA SIGURAN? Novi detalji slučaja prevarenih turista na Hvaru otkrivaju – ‘možete samo sjesti i plakati’

Slučaj prevarenih turista čije se ljetovanje na Hvaru pretvorilo u noćnu moru priča je koja je natjerala mnoge da se zapitaju koliko su zapravo sigurne razvikane ‘booking’ platforme.

Podsjetimo, grupa prijatelja je preko poznatog servisa Booking.com rezervirala vilu sa 10 osoba na Hvaru te su za to platili 6420 eura. No, umjesto vile dočekalo ih je gradilište, a to je bio samo početak agonije.

Saznali su kako oni nisu prvi koji su prevareni te da povrat novca mogu dobiti tek za desetak dana. U trenu su se našli bez smještaja i ideje kako dalje.

“Neprihvatljivo je da je rezervacija bila moguća i nakon što smo saznali od susjeda da se nedavno ista stvar dogodila i drugim ljudima. Užasna služba za korisnike u Bookingu. Jedan zaposlenik Bookinga nam je objasnio da ‘nije njihov problem što spavamo vani’. Neprihvatljivo”, ispričala je Julie koja je cijelu priču javno napisala na Twitteru.

Nisu imali puno opcija

U Hrvatskoj udruzi za zaštitu potrošača (HUZP) su za Jutarnji list kazali kako turisti nisu puno toga mogli napraviti kada su shvatili da su prevareni.

“Jedino što mogu je sjesti i plakati. Definitivno se radi o prevari, tu nema sumnje, no ako im je ponuđen povrat novca, zapravo se nema što prijaviti. Osim što je Booking.com strana kompanija i situacija je stoga puno kompliciranija, ovdje je i riječ o stranim turistima koji ne znaju kako reagirati u nepoznatoj državi pa ih je još lakše prevariti, što onda ljudi, naravno, i iskorištavaju. Pomoć mogu jedino potražiti od Booking.coma, što su na kraju krajeva i napravili i, nažalost, nisu je dobili. Na policiji nemaju što tražiti, a mogu vam garantirati da Turistička inspekcija zasigurno neće djelovati u potrebnom roku”, kazao je za Jutarnji list Tomislav Lončar, tajnik u HUZP-u.

Ni Državni inspektorat ne bi im tu bio od pomoći, a jedino kome se mogu obratiti su platforma Booking.com, Europskom potrošačkom centru Hrvatska koji djeluje unutar Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta ili MUP-u.