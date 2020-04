KOLIKI JE STVARNI BROJ ZARAŽENIH? U Hrvatskoj se skupljaju uzorci za prvo serološko testiranje, Španjolska produljuje izvanredno stanje

U svijetu je trenutno više od 2,63 milijuna potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom, dok u Hrvatskoj službena brojka zaraženih iznosi 1950. Čak je 869 ljudi preboljelo Covid-19 u Hrvatskoj dok je 48 osoba preminulo

U svijetu je od koronavirusa dosad umrlo 184,263 bolesnika dok je brojka izliječenih prešla 722.150

Austrijanci uskoro popuštaju mjere, ali i Srbi kod kojih broj oboljelih raste;

Hrvatska je ukinula e-propusnice za kretanje unutar županija, još se očekuje popuštanje mjera

Počinje prvo serološko nacionalo testiranje koje će pokazati koliko je asimptomatičnih zaraženih u Hrvatskoj



PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Na prvoj crti borbe s koronom: Španjolci i dalje teško do zaštitnih maski

7.30 – Električar Rubén svaki dan obiđe desetak stanova u Madridu, u kojem je više od 3 milijuna stanovnika već pet tjedana zatvoreno u svojim domovima zbog pandemije koronavirusa pa svako malo prijavljuju kvarove, a on, oboružan maskom i rukavicama, juri ih otkloniti. „Ovih dana ne stajem“, govori 25-godišnji Rubén za Hinu dok ulazi u stan provjeriti osigurače. Pušta da mu domaćin otvori vrata te izbjegava dodirivati bilo što osim kutije na zidu, zbog koje je i došao.

„Nije me strah, no oprezan sam jer me ljudi zovu i onda mi kažu da u stanu imaju oboljele od koronavirusa. Neki dan su me nazvali iz jednog stana i rekli da im je nestala struja, pa da to popravim, no da je ondje još uvijek tijelo preminulog ukućana koje čeka na odvoz. Odbio sam doći“, dodaje. Pokrajina Madrida je, sa 7.460 preminulih od koronavirusa, najpogođeniji dio Španjolske, u kojoj je umrlo ukupno 21.280 osoba. Rubénovo lice prekriveno je zaštitnom maskom, a na rukama ima plave gumene rukavice. Kaže da je sretan što ih je uspio nabaviti jer su brojne ljekarne prazne, no da je za njih „previše platio“.

„Za pet maski dao sam 15 eura, a za kutiju sa sto rukavica 22 eura“, žali se. Higijenska maska za jednokratnu upotrebu, koju je platio 3 eura, inače košta 0,60 centi. Cijena je rasla iz tjedna u tjedan kako se širio kornavirus Španjolskom. Ista je situacija s rukavicama i ostalim sanitarnim materijalom.

Vlada, zabrinuta takvom situacijom, odredila je u srijedu maksimalnu cijenu od 0,96 centi za kirušku masku, a uskoro bi trebala i za rukavice. „Cilj je da građani budu informirani prilikom kupnje te da ne budu financijski iskorišteni“, priopćila je vlada određujući cijenu po kojoj se takva maska u svim ljekarnama ili trgovinama u Španjolskoj sada smije prodavati. Za druge vrste maski, higijenske (slične kiruškima) te one s visokom učinkovitošću zaštite, maksimalna cijena biti će objavljena naknadno, a ministar zdravstva Salvador Illa je rekao kako prije toga treba provjeriti troškove proizvodnje.

Posljednjih tjedana razne organizacije, među kojima i udruženje španjolskih ljekarni, pozivale su na donošenje takve zakonske mjere kako bi se zaštitili potrošači.

Obitelj Stephena Hawkinga donirala njegov respirator britanskoj bolnici

7.15 – Obitelj poznatog fizičara Stephena Hawkinga donirala je njegov respirator bolnici u Cambridgeu u kojoj se liječio, objavila je ta institucija. Slavni znanstvenik preminuo je u ožujku 2018. u 76. godini, nakon života posvećenog istraživanju svemira. Hawking je od mladosti patio od rijetke bolesti koja mu je paralizirala tijelo.

„Obitelj Stephena Hawkinga donirala je njegov respirator bolnici Royal Papworth u vrijeme dok liječimo sve veći broj pacijenata s covidom-19“, objavila je bolnica u Cambridgeu, gradu u kojem je Hawking djelovao. Njegova kći Lucy opisala je skrb koju je on tamo dobivao kao „briljantnu, posvećenu i suosjećajnu“.

Suočen s potencijalnom nestašicom britanski premijer Boris Johnson u ožujku je pozvao britanske tvrtke da pomognu u proizvodnji tisuća respiratora.

Proizvodnja je od tada krenula, a broj respiratora pojačan je i uvozom iz drugih zemalja.

Trump zabranjuje imigraciju

7.00 – Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je potpisao izvršnu uredbu kojom je privremeno zabranio imigraciju u Sjedinjene Države, poručivši kako time želi zaštititi američke radnike tijekom pandemije koronavirusa. Njegova odluka vrijedi 60 dana, nakon čega će se ponovno razmotriti i potencijalno produžiti. „Kako bi zaštitio naše sjajne američke radnike upravo sam potpisao izvršnu uredbu kojom se privremeno suspendira imigracija u Sjedinjene Države. Time će se osigurati da nezaposleni Amerikanci iz svih dijelova društva budu prvi u redu za zaposlenje kad se naše gospodarstvo počne ponovno otvarati“, rekao je američki predsjednik na konferenciji za medije.

Dodao je kako će se time i „zaštititi zdravstveni resursi za američke pacijente“ pogođene koronavirusom.

Grčka otvara granice za sezonce

Albanija i Grčka u srijedu su dogovorile da će raditi na otvaranju trenutno zatvorene granice za albanske sezonske radnike u grčkom poljoprivrednom sektoru do sredine svibnja, objavio je albanski premijer Edi Rama.

Španjolska u izvanrednom stanju do 10. svibnja

Španjolski premijer Pedro Sánchez dobio je u srijedu podršku parlamenta za treće produženje izvanrednog stanja u zemlji zbog koronavirusa koje će trajati do 10. svibnja. Nakon rasprave koja je trajala čitav dan 269 zastupnika glasovalo je za produženje, 60 ih je bilo protiv dok ih se 16 suzdržalo. Vladajuća lijeva koalicija dobila je podršku oporbenih konzervativaca (PP), najveće oporbene stranke, premda je njen vođa Pablo Casado žestoko kritizirao vladino upravljanje krizom.

„Gospodine Sánchez, tijekom ove krize volite koristiti termin rat. Ovo nije rat, ovo je katastrofa. U Španjolskoj je od koronavirusa umrlo više ljudi nego savezničkih vojnika prilikom iskrcavanja u Normandiji u Drugom svjetskom ratu“, istaknuo je Casado. Tijekom govora je spomenuo kako mu je umro očev brat, te je zatražio minutu šutnje za sve preminule, koja je zatim i održana.

U Španjolskoj je u protekla dva mjeseca preminulo 21.717 osoba, a više žrtava imaju samo Italija i SAD. Španjolska je s 208.000 inficiranih osoba zemlja s najviše oboljelih u Europi.

Dvije mačke u New Yorku prvi zaraženi ljubimci u SAD-u

Dvije mačke postale su prvi kućni ljubimci u Sjedinjenim Državama koji su pozitivni na koronavirus, objavio je američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Dvije mačke su iz različitih dijelova savezne države New York, imaju blage respiratorne probleme te se očekuje da će se u potpunosti oporaviti.

CDC ističe kako nema dokaza da kućni ljubimci igraju ulogu u širenju virusa u SAD-u te u ovom trenutku ne preporučuje rutinsko testiranje životinja. Ta agencija savjetuje vlasnicima životinja da im ne dopuštaju interakciju s drugim ljudima ili životinjama izvan kućanstva. Mačke trebaju ostati u kući, a pse se treba šetati na povodcu, s najmanje dva metra udaljenosti od drugih ljudi i životinja.

Jedno istraživanje je ranije ovaj mjesec ustvrdilo kako mačke mogu, a psi ne mogu biti zaraženi koronavirusom, nakon čega je Svjetska zdravstvena organizacija poručila da će proučiti prijenos između ljudi i kućnih ljubimaca.

Nikotin štiti od koronavirusa?

Nikotin možda štiti od koronavirusa, pokazala su istraživanja u Francuskoj i u pripremi su preventivne i terapeutske studije na pacijentima koje će se provesti u pariškoj bolnici La Pitié-Salpêtrière. “Hipoteza je da se nikotin veže na stanične receptore kojima se koristi i koronavirus i tako ga sprječava da ih preuzme, uđe u stanicu i počne se multiplicirati”, kazao je profesor Jean-Pierre Changeux s Pasteurova instituta.

Hipotezu o zaštitnom učinku nikotina podupire nizak postotak pušača među pacijentima hospitaliziranim zbog covida-19 diljem svijeta, a dobila je i solidnu potvrdu u novoj francuskoj studiji na 350 pacijenata na bolničkom liječenju i još 150 njih s blažim simptomima. “Među njima je samo pet posto pušača, što je nesrazmjerno manje nego što ih ima u ukupnoj populaciji”, rekao je profesor interne medicine Zahir Amoura koji je proveo istraživanje. Više čitajte OVDJE.

Kreće nacionalno serološko testiranje

Uskoro ćemo doznati kako se Hrvatska brani od koronavirusa. Naime, u pripremi je prvo serološko testiranje uz pomoć kojeg ćemo doznati postotak građana koji su prehodali koronavirus što bi moglo dati i puno realniji broz zaraženih. Više čitajte OVDJE.

OTKRIVENI SU DETALJI O PRVOM TESTIRANJU NACIJE: Stručnjak otkrio i gdje se najlakše zaraziti te kad očekuje cjepivo