Snimke koje se ovih dana također šire društvenim mrežama - mrtve Tesle po cesti. Električni automobili, koji na hladnoći jednostavno ne rade. Pa se tako društvenim mrežama šire snimke auto groblja.

Ljudi jednostavno automobile ostavljaju na cesti. Žale se da su baterije prazne, da ih je teško napuniti. Poznato je da hladnoća smanjuje kapacitet baterije. Punjenje, umjesto 45 minuta traje dva sata, kažu vozači, ali treba biti pošten i reći da se to događalo u Chicagu i gradovima gdje su izmjerene temperature od -20.

O boljkama Tesle i raznim mitovima o električnim automobilima Direktova Mojmira Pastorčić razgovarala je s čovjekom koji je s tim autom prešao cijelu Afriku. Gost je bio Saša Cvetojević.

Reci mi kako je tvoja Tesla i je li umrla kad je -5 i zaustavljala se?

"Ma nije umrla ni na puno hladnijim vremenima. Treću Teslu vozim, vozio sam je u Nordkapp u Norveškoj. Znam osobno čovika koji vozi u Norveškoj na - 42."

Kako se objašnjavajuova groblja?

"To je video koji se ponavlja. Vidimo tri Tesle koje stoje na punjaču - dvije su parkirane sa strane i možda još jedna eventualno. Osnovni problem, ako se tako nešto i desilo se, jest da ljudi prvo ne čitaju upute. To je još OK, ali drugi ignoriraju poruke u automobilu.

Slična je situacija kao kad bi na benzinskom automobilu zaboravili ugasiti svjetlo. Ili možda ne bi zatvorili vrata. Pa ujutro na -0 akumulator ne bi startao, dizelaš pogotovo. Ovdje se radi o slučaju da Tesla jasno na ekranu kažu koliko je ostatak baterije, znači vaša napunjenosti baterije ispod 20 ili ispod 10 posto i vani jako hladno - Tesla vam govori da ne bi bilo dobro ostaviti ga bez punjenja. Ljudi to ignoriraju.

S druge strane - u ovom konkretnom super brzom punjaču u Chichagu bilo je određeni nedostatak, ali i ljudi opet nisu gledali što na ekranu vide, nisu rekli da idu na punjač, da ona pregrije bateriju. Doć s baterijom koja na -20 i s baterijom napunjenosti 10% Tesla ne može održavati tu bateriju na normalno i treba dvadesetak minuta da se ona zagrije i tek onda počinje punjenje. Nekad čak i više. Punjenje na ovakvom punjaču s tako pozicioniranim autom je besmisleno, bolje da ste ga uštekali bilo gdje na sukošteker. Rezultat bi bio bolji.

Ali utječe li ipak hladnoća na bateriju brže se isprazni, teže se puni... to je sve istina?

"Brže se prazni, ima nešto manji kapacitet. S druge strane, pametni automobili, recimo poput Tesle ili nekih drugih, prekondicioniraju bateriju pa dio energije troše da tu bateriju optimiziraju, da vama da omoguće brže punjenje. Ali da mislim, to je slučaj takav da baterija ima nešto manji kapacitet.

Je li ovo puno buke, nizašto?

Tesle su već na cesti preko 10 godina. Kažem, u Norveškoj ili Skandinaviji daleko hladnije je nego u Chicagu, ali nekad se radi o ljudima kojima morate na čašu za kavu pisati - unutra je vruć sadržaj."

Pogotovo Amerikancima, oni tuže za milijune. Da malo razbijamo mitove o električnim automobilima koji se šire. Jedan od njih je da se često kvare i da se zapale?

"Ne često. Kažem, ja imam tri Tesle, jedan vozi brat, drugi vozi direktor u mojoj firmi. Nikad me nije ostavila na cesti. Naravno, kvarovi se događaju kao kod svakih drugih automobila. Dapače, meni puno manje nego kod drugih automobila. Troškovi popravka? Dapače, nisu puno skuplji i tu ima puno mitova da se baterija mijenja - baterija se može popraviti."

Imaš istu bateriju već 14 godina?

"Deset godina na prvom automobilu - degradacija je između 15 i 17 posto. Auto ima možda 60 tisuća kilometara i brat ga večeras vozi, stoji parkiran u Velikoj Mlaki."

A da se zapale?

"To je isto jedan mit. Postoje masa istraživanja - da se oni ne zaaljuju ništa više od drugih auta. Dapače, puno manje su samozapaljivi. Ono što jest problem kada se zapali, nešto ga je teže ugasiti, ali postoje posebne tehnike kako se to radi. No, kad se zapali električni auto, pogotovo Tesla, to je vrlo zanimljiva vijest. Imali smo nedavno vijest da se na jednom brodu koji prevozi automobile desio požar koji je dugo trajao i svi su insinuiraju da je to Tesla ili drugi električni auto. Nitko nije bombastično objavio da je kasnije istraženo da je uzrok drugi, ne elektrini auto.

Ljudi misle da se električnim autom ne može daleko doći. Trebaš stalno stajati, puniti. Možeš li sa svojim autom doći do Splita?

"Pa mogu ako neću voziti puno preko 120 km/h. Ako vozim protiv ograničenja, što ne bi ni smio. Definitivno je potrošnja puno veća i ne bih mogao, recimo, s Teslom 3, pogotovo Long Rainger, bez problema ćete stići u Zagreb - Split. Ja inače i s bilo kojim drugim auto ne bih vozio Zagreb-Split u komadu. Vjerojatno je na pola puta stao negdje obavio toalet, možda i napunio."

Traje toliko dugo?

"Ovisi kako i gdje - dugo i kratko nije svakome isto. Ali ako sutra idem za Beograd, stati ću u Slavonskom Brodu, vjerojatno petnaest minuta naći se tamo s kolegom koji također ide dole i vozi Teslu. I u Beogradu ćemo odraditi. Idemo dalje na put i to je to."

No nije ni mit ni ništa - Preskupi su i dalje?

"Ovisi - postoje električni automobili poput recimo, Škode City Go - mi u tvrtki imaju tri komada, kupljeni su vrlo povoljno, stari su 4-5 godina, voze odlično, pune se na solar i koštali su s poticajem u tom trenutku manje od 10 tisuća eura. Da nije bilo poticaja bilo bi možda četrnaest tisuća eura."

Malo o tim poticajima. Već godinu i pol dana država nije dala nikakve novce za hibride za električne automobile. To je loše?

"Nije loše što nije dala. Ja sam protiv poticaja. Ove godine dobio sam podatak - Tesla je prodala 430 vozila prošle godine. Da nije bilo priče o poticajima, vjerujem da bi prodali duplo. Ljudi misle poticaj. Moj brat nije kupio. Električni auto je isto tako čekao da li će biti poticaj, pa na kraju ništa. Najgora stvar je obećati nešto i onda ne napraviti. To su bili novci koji su bili za to namijenjeni. Ne treba treba reći. Neće biti poticaja, a najgore reć bit će poticaja i onda tamo ne naprave ništa mislim. To je katastrofa."

Pitanje je ovog oblika poticaja. Oni su dijelili velike iznose koji su podijelili za 20 minuta. Znači, opet po ovom principu najbrži prst. Što nije onda pametnije imati manji iznos od tisuću eura?

"Ja ne znam zašto se naša administracija odluči često na najgluplje i najlošije, ustvari iznimno loš, iznimno loš način. Pogotovo kad ga ne provedemo."

Što je s ovom konkurencijom iz Kine, sad je Europa odlučila se obračunati s tim da spase kao europske proizvođače?

"Ljudi često nisu svjesni koliko Kina napreduje. Ja sam nedavno bio, i do prije korone i bio sam također često u Kini. Pratim malo i tržište ne samo električne automobile, nego i tehnologije i oni strašno brzo napreduju.

Preko 100 proizvođača je tamo električnih automobila, iznimno su dobri modeli. Nekad smo se tim autima smijali da nisu dobri, da su loši. Sad su tehnološki napredni, dobro napravljeni, više cijenom ne značajno jeftiniji, ali ipak jeftiniji od europskih. Regulativa ih trenutno usporava, ali evo, dolaze. Nekoliko ih je nedavno došlo, otvaraju podružnicu u Europi i Kinezi dolaze.

Električni automobili proizvedeni u Europi, pa i nekim drugim dijelovima svijeta, značajno zaostaju trenutno tehnološki i kvalitetom zaa američkim automobilima, primjerice, možda Teslom, ali i Kinezima. Postoji stvarno jedan dio proizvođača koji je to radilo iz nekakve prisile da zadovolje nekakve kriterije, a nije radilo stvarno te automobile da bi bili kvalitetni. I to je vrlo loše jer onda ljudi dobiju loš dojam oko električnih automobila jer ti automobili nisu onakvi kakvi bi trebali biti da ih ljudi stvarno mogu dobro koristiti."