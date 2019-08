KOLIKE SU ŠANSE DA JE HAKIRANA? Nakon nezgodnog rasizma optužila hakere, ali i povukla neobičan potez

Stručnjaci nisu impresionirani objašnjenjem hrvatske dimplomatkinje Elizabete Mađarević da joj je profil hakiran, nakon što su u javnost izašli navodno njezini rasistički komentari

Nakon što je u medijima eksplodirala vijest da hrvatska diplomatkinja Elizabeta Mađarević na svom Facebook profilu piše o “čistoj i autentičnoj Europi” i “bijelim Europljanima” te se potom brani kako je ona privatna osoba koja ima svoje konzervativne stavove “zasnovane na činjenicama”, Mađarević je za Fenix magazin rekla da joj je profil hakiran. Međutim, stručnjaci za informacijsku sigurnost nisu impresionirani njezinim naknadnim objašnjenjem, nakon što ju je Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo na razgovor u Zagreb.

“Gospođa Mađarević je u prvoj izjavi nakon objave njenog komentara u medijima rekla da ona ima konzervativne stavove i da je privatna osoba, a tek u drugoj izjavi nakon što su je pozvali u Ministarstvo, kaže da joj je profil na društvenoj mreži na kojoj je objavljen komentar – hakiran. Postoji jedan posto šanse da su je hakirali, ali čini mi se je to način na koji pokušava sanirati štetu”, rekao je Leon Juranić, CTO tvrtke DefenseCode za Dnevnik.hr.

Uništavanje dokaza?

O svemu se oglasio na Facebooku kratkim komentarom i stručnjak za informacijsku sigurnost Lucijan Carić, CEO DefenseCodea “Leon o navodnom hakiranju, mogu dodati – njoj bi bilo u interesu da dokaže kako joj je profil hakiran. U tom smislu brisanje profila sigurno nije pravi potez, više liči na pokušaj uništavanja dokaza.”

Sve je moguće

Alen Delić, konzultant za informacijsku sigurnost, kaže kako ne može komentirati slučaj Mađarević, ali općenito govoreći o hakiranju profila na društvenim mrežama, tvrdi da je “sve moguće”. Iako je moguće dokazati je li profil hakiran, naglašava kako to nije lako utvrditi. U slučaju da je doista do toga došlo, policija to može utvrditi.

