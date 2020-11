Postavlja se pitanje i tko će naplaćivati kazne, odnosno može li i inspektor Civilne zaštite legitimirati prekršitelja

Desetak članova Povjerenstva za izmjene u Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom vikenda pisalo je odredbe kojima će se kažnjavati osobe koje se ne pridržavaju epidemioloških mjera, osobito nošenja maski, piše u nedjelju Jutarnji list.

Tko će naplaćivati kazne?

Konačna odluka o visini kazne nije bila donesena, ali u Stožeru kažu da će iznositi minimalno 700 kuna, a naplaćivala bi se slično kao prometni prekršaj: ako se plati na licu mjesta, 50 posto jeftinije. Naravno, postavlja se pitanje i tko će naplaćivati kazne, odnosno može li i inspektor Civilne zaštite legitimirati prekršitelja.

“Ne. Legitimiranje bilo kojeg građanina može napraviti isključivo službena osoba, odnosno policijski službenik. No, to bi trebale biti iznimne situacije. Možda je najbolje uzeti primjer kontrolora u tramvaju. On naplaćuje kazne, odnosno sankcionira osobu koja nema kartu, a ako ta osoba ne želi sudjelovati, poziva se policija”, kaže sugovornik Jutarnjeg lista i dodaje da se sve treba uvrstiti u zakonske okvire.

‘Ne treba daati preširoke ovlasti’

I Branka Žigante-Mašić, umirovljena sutkinja Visokog prekršajnog suda, smatra da smo bili neodgovorni.

“Očito se moraju uvesti sankcije kako bi se ljudi zaštitili od širenja zaraze. Uostalom, oni koji ne žele nositi maske imat će izbor da za to snose sankcije. Smatram da ni uvođenje sankcija za nenošenje maski ne bi opteretilo sudove jer bi se moglo propisati da bi onaj tko odmah plati kaznu bez pokretanja sudskog postupka, u visini polovice iznosa, mogao izbjeći veće troškove. Kao i oni koji bi platili kaznu u prekršajnom postupku”, kaže Žigante-Mašić.

Odvjetnik Veljko Miljević pak objašnjava da bi kao i kod prometnih prekršaja, onaj tko ne bi htio platiti kaznu na mjestu prekršaja, išao u prekršajni postupak i tada bi ta kazna bila veća. Kad je riječ o tome tko bi imao mogućnost izricanja kazni na licu mjesta, odvjetnik Miljević smatra da se te ovlasti ne bi trebale davati preširoko, donosi Jutarnji list.

