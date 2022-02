Saborske kolege obrušile su se u srijedu na predsjednika SDP-a Peđu Grbina, nakon što se otkrilo da je sa stranačkim kolegom Arsenom Baukom rekorder u korištenju dužnosničkih povlastica.

''Svatko odgovara za sebe, no kako Grbin može tvrditi da može voditi ovu zemlju kad ne zna odgovoriti gdje živi“, upitao se Stephen Nikola Bartulica (DP) nakon što je Grbin izjavio da korištenjem naknade za odvojeni život nije prekršio nijedan zakon.

'Ne može vam obitelji biti i tamo i ovamo'

Načelno, političari su u Hrvatskoj otuđeni od stvarnog života, radi se o paralelnim svjetovima, rekao je Bartulica.

Žalosno je da pojedinci manipuliraju sa ovim naknadama, kaže Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) i ističe kako je posebice ostao zatečen kad se otkrilo da se radi o predsjedniku parlamentarne stranke koji bi sutra htio biti premijer, a očigledno nije u stanju upravljati ni svojom strankom, te tumači pravo kako njemu odgovara.

Ne možete istovremeno živjeti u Zagrebu i Puli i obitelj vam biti i tamo i ovamo, kazao je Pavliček i poručio kako je prvi spreman odreći se naknade za odvojeni život ako će svi zastupnici, odnosno političari, snositi zajedno teret aktualne krize.

'To nije socijaldemokratski'

Lijepih riječi za Grbina i Bauka nije imala ni dojučerašnja stranačka kolegica Romana Nikolić (Socijaldemokrati).

''Neshvatljivo je, duboko nemoralno i nije socijaldemokratski od stranke u kojoj se busaju da su veliki socijaldemokrati da im političari koji žive s obiteljima u Zagrebu dobivaju naknadu za odvojeni život'', rekla je Nikolić dodavši - naravno da građani nemaju povjerenje u nas političare kad se tako ponašamo.

''Ako si se premjestio onda si se premjestio i onda nema naknade ni za odvojeni život niti za stan, niti za ovo ili ono'', poručila je Sandra Benčić (Možemo).

'Naknada za odvojeni život je suvišna'

Po njezinu mišljenju, saborski zastupnici koji žive izvan Zagreba i dolaze u Sabor na tri do četiri dana tjedno kada su sjednice trebali bi dobivati 2000 do 2500 kuna za najam stana. Također, onima kojima su obitelji ostale u drugom gradu trebalo bi nadoknaditi samo realno nastale troškove, poput troškova putovanja. ''To ne mogu biti naknade nekome samo da bi dodatno zarađivao”, istaknula je Benčić.

I Anka Mrak Taritaš (GLAS) smatra da zastupnicima koji dolaze izvan Zagreba država treba plaćati stan i troškove puta, dok naknadu za odvojeni život smatra suvišnom.

''Naknada od 1000 kuna za odvojeni život nije trebala biti, to zapravo daje ružnu sliku”, ocijenila je zastupnica.