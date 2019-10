KOLEGA GA JE POGODIO SAČMOM U GLAVU TIJEKOM LOVA, ALI MARKO NE ODUSTAJE: ‘Ja ću i dalje loviti, a nastavljam već u ovu nedjelju!’

‘Pogodila me sačma, krv je odmah brizgnula i postao sam malaksav, a lovnik i kolega su mi pomogli’

Tijekom lova događaju se nesreće pa se tako može pročitati da je jedan lovac slučajno nastrijelio drugoga ili pak samog sebe. Najnoviji takav primjer dolazi iz Podravine kada je Marko Vidak (28) iz Ferdinanovca otišao u nedjelju u organizirani lov na fazane u Selišće kod Kloštra Podravskog. Lov je skoro završio tragično jer ga je stariji kolega slučajno pogodio sačmaricom u glavu. Ranjeni mladi lovac ispričao je za ePodravinu što se sve odvijalo toga dana u šumi.

“Fazan je izletio iz trave, raslinja, šikarja i ja sam se refleksno okrenuo u tom smjeru, okrenuo sam glavu u lijevo odakle se pojavio fazan. U sekundi sam čuo pucanj i osjetio bol na licu. Pogodila me sačma, krv je odmah brizgnula i postao sam malaksav, a lovnik i kolega su mi pomogli. Prebacili su me u auto, pozvali hitnu pomoć i krenuli smo za Kloštar Podravski gdje me hitna preuzela i odvela u koprivničku bolnicu”, ispričao je 28-godišnjak za ePodravinu.

Neće odustati od svoje omiljene aktivnosti

U Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek u Koprivnici ustanovili su da su Marka pogodile dvije kuglice sačme, a jedna mu je završila tek nekoliko centimetara od desnog oka. No, kuglica se nije zaustavila nego je došla još osam centimenatra po lubanji prema tjemenu. U čelo ga je pak pogodila druga kuglica te se zaustavila par centimetara iznad lijevog oka. Tijekom vađenja kuglica liječnici su mu morali razrezati kožu.

Marko govori da kolegi ništa ne zamjera jer se moglo dogoditi svakome, no isto kaže da bi ga sačma pogodila direktno u oko da je kuglica odletjela samo koji milimetar u lijevu stranu. Tada bi sve završilo gore, govori lovac. Marko je inače otac dvogodišnjakinje, a ovaj događaj koji na sreću nije završio kobno jako je uplašio njegovu obitelj, posebno suprugu i roditelje. Mladi lovac se trenutno nalazi kod kuće gdje se oporavlja. Lovac koji ga je upucao je 65-godišnji Zdravko Spahija koji mu se odmah došao ispričati i pružiti ruku.

“Obitelj želi da se ostavim lova, aii to ne dolazi u obzir, to je valjda prirođeno, nema odustajanja. S lovom nastavljam, već možda ovu nedjelju”, ispričao je Marko ePodravini.

