KOLARIĆ SMATRA KAKO JE RJEŠENJE DODATNA, TREĆA DOZA CJEPIVA: ‘Podaci o cjepivima se mijenjaju, dolaze nove spoznaje’

Epidemiolog i član Vladina znanstvenog savjeta, Branko Kolarić, komentirao je za N1 televiziju trenutnu epidemiološku situaciju u Hrvatskoj, kao i mjere i cijepljenje protiv Covida-19.

Kolarić je kazao kako imamo velik broj zaraženih i jedan autobus umrlih. “Što se tiče epidemije i situacije u bolnicama, stojimo dosta loše. Trenutno nam nije povoljna situacija”, rekao je te dodao kako vjeruje da imamo više zaraženih nego što je detektirano.

Otkrio je i kako je na sjednici savjeta dogovofreno da se lokalnim stožerima prepusti određivanje epidemioloških mjera. “Lokalni stožeri sada imaju i puno veću odgovornost nego prije”, rekao je Kolarić.

Mjere još ostaju

On vjeruje da se mjere neće mijenjati iduća tri do četiri tjedna. “Situacija je ozbiljna i trebamo se pridržavati mjera. Lokalni stožeri imaju veću odgovornost”, dodao je epidemiolog.

Kolarić kaže kako djeca u školama doprinose širenju zaraze. “Slično je bilo i prošle godine, kada smo uveli online nastavu, završili smo drugi val epidemije”, kazao je.

“Sada imamo dostupno cjepivo, u studenome prošle godine ga nismo imali. U domovima za starije postigli smo kolektivni imunitet, cijepilo se više od 80 posto korisnika i djelatnika, 20 puta se smanjio broj zaražavanja. Šteta je da imamo ljude u bolnicama i preminule sada kad je cjepivo dostupno. Šteta se zaraziti i razboljeti kada to nije nužno”, dodao je Kolarić.

‘Nuspojave su izuzetno rijetke’

Naglašava kako o cjepivima treba razgovarati, navevši kako to nisu nova cjepiva. Nuspojave su, dodaje, izuzeno rijetke – jedan na milijun.

“Rizike prihvaćamo svaki dan, a kad se govori o izrazito rijetkim rizicima cjepiva, sad je to neprihvatljivo. Podaci o cjepivima se mijenjaju, dolaze nove spoznaje. Što se tiče učinka na populaciju, nuspojave su rijetke. Trebamo se pridržavati aktualnih preporuka, moguće da će se one mijenjati kako dolazimo do novih spoznaja”, kaže Kolarić.

Smatra kako je potrebna bolja organizacija. “Prošle godine smo mogli reći da smo iznenađeni. Potrebna je bolja organizacija. Na sahrani princa Philipa vidjeli smo da mjere vrijede za sve i svi ih se pridržavaju. To je važno za kontroliranje epidemije”, smatra epidemiolog.

Ističe kako još uvijek nije poznato hoće li ljudima biti potrebna i treća doza. “U tome ne vidim problem, dapače, to je rješenje”, zaključio je Kolarić.