KOLARIĆ ODGOVORIO TREBA LI OLABAVITI MJERE PA IZAVIO: ‘Epidemilozi daju stručnu procjenu, ali politika donosi odluke’

Epidemilog Kolarić odgovorio je treba li olabaviti neke mjere i je li on za opciju zaključavanja dijela gospodarstva

Branko Kolarić, epidemiolog, član Znanstvenog savjeta Vlade i SDP-ov zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, komentirao je za N1 prosvjed poduzetnika protiv mjera.

Odgovorio je i treba li olabaviti neke mjere i je li on za opciju zaključavanja dijela gospodarstva. Također, osvrnuo se i na temu cijepljenja protiv korone. Kolarić veli da razumije ljude nezadovoljne ekonomskim mjerama.

“Ono što poziva ljude na prosvjede je osjećaj nepravde i nepravedne raspodijeljenosti tereta krize. Nisam donosio odluke oko toga tko može prodavati kavu. I meni se čini nelogično. Ako nešto nije dovoljno razjašnjeno, treba objasniti zašto je tako. Imali smo i prije neke nelogične mjere, pa to treba korigirati”, kaže epidemiolog Kolarić za N1 te dodao da epidemiološki gledano okupljanja nisu dobra.

‘Ugostiteljski objekti su mjesta rizična za širenje virusa’

“Važno je da se pokuša ljudima objasniti zašto se to događa i da dobiju obeštećenje. Dobro razumijem – brat mi je konobar koji je ostao bez posla i duguju mu plaću. Razumijem te ljude. No ugostiteljski objekti su mjesta koja su rizična za širenje virusa.

Kad smo imali 5000 zaraženih na dan, nismo mogli znati kako su se zarazili. Tamo gdje se zadrže duže od 15 minuta bez maske, postoji mogućnost zaraze. Ono što nije nužno bi trebalo ili zatvoriti ili bi trebalo raditi ograničeno, kako bi se spriječilo i ograničilo širenje virusa. Mjere smo u ugostiteljskim objektima imali i ranije, ali ih se nismo pridržavali”, veli Kolarić.

Upitan o održavanju i provođenju mjera, Kolarić kaže da za to odgovara politika. “Stručna procjena epidemiologa je o riziku, ali odluke se donose politički. Mi dajemo preporuke, a Vlada daje ekonomski paket”, kaže epidemiolog.

‘Skeptični smo oko popuštanja mjera’

Kolarić ističe da modeli predikcije imaju malu vrijednost u ovoj epidemiji jer je niz faktora velik. Veli da smo vidjeli da su matematički modeli predviđanja manje pouzdani za ovakvu epidemiju.

Odgovarajući na pitanje zašto mjere ne djeluju u Sloveniji jer oni imaju 817 novozaraženih na 100.000 stanovnika, Kolarić kaže da su oni iznimka te ističe da nije upoznat sa situacijom kod susjeda. Veli da Slovenci bilježe pad, ali da im se visoka incidencija dugo zadržava.

“Pitanje je kako će biti narednih tjedana u Hrvatskoj. Ljudi su se ukopali u rovove i nema više argumentacije. Nakon dugo vremena bilo je 17 preminulih u danu – što je super, naspram 100 preminulih”, naveo je Kolarić te dodao kako su oko popuštanja mjera skeptični.

Više je preminulih nego što se bilježi

Pulmolog Saša Srića smatra da je tri do četiri puta veći broj zaraženih nego što se smatra. Kolarić kaže da je broj sigurno nešto veći, ali da je važan broj pozitivnih među testiranim osobama te da je on sada na pet do 10 posto. Kaže da je broj umrlih manji nego ranije i da je stigao trend spuštanja.

“70-80 posto umrlih iz Domova za starije u Hrvatskoj je umrlo u bolnicama. Ukupna brojka onih koji su umrli od virusa nešto veća nego ona koja se bilježi, zbog toga što nisu svi umrli bili u bolnicama. Bilo je i oboljelih koji umru i van bolnica, pa je brojka od oko 5.000 veća za nekih 500”, rekao je.

Kolarić naglašava da bi bilo dobro čuvati incidenciju na što nižoj razini do procjepljivanja većeg broja građana.

‘U prošloj godini najviše umrlih od Drugog svjetskog rata’

Epidemiolog ističe da su domove za starije prve procijepili te da je 60-70 korisnika domova procijepljeno prvom dozom i da će dobiti i drugu. No, jedan dio njih je preležao koronu, kaže. Kolarić smatra da je dobar potez to što su se domovi u metropoli otvorili te navodi kako je u udjelu umrlih 15 posto domova za starije dok je taj postotak u Belgiji 50.

“Oko 800 ljudi u Domovima je umrlo, ali u drugim je zemljama ta brojka puno veća”, kazao je Kolarić. Rekao je i kako je učinak virusa na smrtnost jasan. U Hrvatskoj je u prosincu umrlo 7.300 ljudi, a u prošloj godini najviše ljudi od Drugog svjetskog rata”, rekao je.

Što se tiče cjepiva, Kolarić kaže da Hrvatska sada dobiva od 17.000 do 20.000 doza cjepiva tjedno i da će dalje potom cijepiti. Rekao je kako bi Imunološki zavod mogao proizvoditi cjepivo, međutim, sada je upitna isplativost ponovnog pokretanja proizvodnje. Kolarić ističe da cjepiva štite i od novog soja virusa.

“Za sada imamo dokaz da se novi sojevi šire brže 30-40 posto. U Britaniji britanski soj se brže širi i više je rasprostranjen nego primarni soj”, kaže epidemiolog.

‘Svako registrirano cjepivo je dobro’

“Cjepiva koja su registrirana su dobra i cijepiti se treba, a ja bih se cijepio prvim koje dobijem. Sva cjepiva štite od težih oblika bolesti i smrtnog ishoda. Čim završimo idući tjedan drugu dozu cjepiva za Domove, plan je pozivati starije dobne skupine, iznad 65 godina, a potom kronične bolesnike i mlađe. Trajanje cijepljenja svih građana će ovisiti o dozama koje se dogovore (…) Ne bi zagovarali cjepiva da nisu sigurna. Brzo se moglo razviti jer to nisu nove tehnologije cjepiva”, veli Kolarić.

Osim kineskog i ruskog, postoji i indijsko cjepivo, navodi Kolarić i ističe da treba uzeti u obzir svako cjepivo koje prođe proces registracije. Za sada se u Hrvatskoj u domovima za starije koristi Pfizerovo cjepivo jer se odmrzne te ga se može brzo podijeliti.

Imao srednje teški oblik Covida

Kolarić je prije mjesec dana imao Covid. Kaže da je bio žalostan jer se čuva i drži mjera te da vjeruje da se zarazio kod brata na druženju i to preko nećakinje školske dobi.

“Školska djeca dovode do porasta broja zaraženih – oni uglavnom nemaju posljedice, ali zaraze druge koji ih imaju. Mene je iscrpilo jako, dva tjedna sam imao visoku temperaturu, mentalno i emotivno sam bio iscrpljen. Ne znam hoću li imati neke posljedice za koju godinu. Neki ljudi dobili su nekoliko tjedana nakon oboljenja emboliju pluća i od nje umrli. Ne znamo što bolest nosi i trebamo je izbjeći. Ona je za 80 posto ljudi jednostavna, ali za 20 posto nije”, govori Kolarić.

Kolarić kaže da mu je pandemija bacila život u skroz drugu sferu. “Mislim da radim nešto korisno, pa sam spreman i na kritike”, rekao je Branko Kolarić za N1.

