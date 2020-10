Visoki dnevni brojevi plus visok postotak pozitivnih govori da imamo velik broj zaraženih

U Hrvatskoj je u četvrtak pao rekord po broju zaraženih u 24 sata pa smo tako zabilježili 1.563 nova slučaja zaraze koronavirusom. Trenutačno je broj aktivnih slučajeva 7.380 te je među njima 661 pacijent na bolničkom liječenju. Od hospitaliziranih je 46 osoba na respiratoru, a preminulo ih je 13.

Porast zaraženih komentirao je za N1 epidemiolog Branko Kolarić te rekao da je za očekivati da će broj ostati visok ili da će rasti, prije nego što će se smanjivati.

“Kao da imamo veliku grudu snijega, treba neko vrijeme da bi se smanjila. Visoki dnevni brojevi plus visok postotak pozitivnih govori da imamo velik broj zaraženih”, rekao je dr. Kolarić za N1.

Vrhunac pandemije

“Koronavirus u zimskim i jesenskim mjesecima ima pogodnije uvjete za širenje. Iznenadilo me da sad već imamo tako visok broj zaraženih, a uvjeti za širenje će idućih mjeseci biti još povoljniji. Širenje virusa ovisit će i o mjerama pa je nemoguće predvidjeti što će biti za mjesec-dva. Ako ćemo imati efikasne mjere, imat ćemo manji broj zaraženih. Suzbijanje epidemije se ne može napraviti drugačije nego da se smanji kontakt”, objašnjava epidemiolog.

Odgovarajući na pitanje mogu li mjere pokazati dobre rezultate, Kolarić kaže da bi moglo doći do ekonomskog gubitka koje bi donio lockdown, odnosno zatvaranje.

“Kad smo imali 300 slučajeva dnevno, rekao sam da je vrijeme da nešto napravimo u smislu mjera. Suzbijanje epidemije ne možemo napraviti drugačije nego da smanjimo kontakt među ljudima. Zatvaranje nosi ekonomske posljedice, no nisu to nasuprotne posljedice jer velik broj zaraza nosi velik broj ljudi u bonicama. Ako dođe do punjenja bolnica, ljudi se neće moći liječiti pa je i to ekonomski gubitak”, kaže on.

O Švedskim mjerama: ‘Ne vidim velik napredak’

Epidemiolog se osvrnuo na situaciju i Švedskoj i njihove kontroverzne mjere pa kaže da nije primijetio velik napredak. Objašnjava da nije vidio rezultate istraživanja da je nacija većinom prokužena te u to ne vjeruje.

Govori da je vidio rezultate u nekim dijelovima Stockholma i da je tamo oko 20 do 30 posto prokuženih, ali ne i više. Kazao je da u Švedskoj raste broj oboljelih no da treba vidjeti kako će se situacija razvijati. Poručio je da “im želi sreću”. Za pandemiju ovakvih razmjera, napominje Kolarić, niti jedan sustav se ne može pripremiti.

“Nije broj umrlih ključan jer više ljudi umire od upale pluća ili tuberkuloze nego što je umrlo u godinu dana od covida. No epidemija je opasna jer uništi zdravstveni sustav, to je glavna stvar zašto ovo radimo, bez zdravstvenog sustava ne možemo funkcionirati kao društvo”, navodi Kolarić.

‘Treba pratiti oporavak pacijenata’

Upitan pomaže li cijepljenje protiv gripe, Kolarić odgovara da pomaže utoliko da osoba ne može paralelno dobiti dvije infekcije. Istaknuo je da nije kasno cijepiti se protiv gripe i u prosincu te da će za to biti vremena. Napominje da je sada došla prva doza i da stižu još dvije. Premda je dosta pacijenata do sada ozdravilo od korone, točan tijek simptoma i bolesti još uvijek se prati.

“Smatramo da su osobe najmanje tri mjeseca imune. Proučavat ćemo oporavak pacijenta jer je bolest tek počela, sve ćemo znati promatrajući. Neki koji su preboljeli covid, imaju dugotrajne simptome u smislu umora i neuroloških simptoma, a u smislu reinfekcije opisano je 20-ak slučajeva u svijetu ponovne zaraze pa je to zasad rijetko.

Ključna je udaljenost. Istra i sjeverna Hrvatska su dugo vremena imale mali broj jer su to inače područja s najvećim BDP-om, kultura življenja je možda malo drugačija”, rekao je Branko Kolarić za N1.

