Iako u Hrvatskoj pada broj novozaraženih, u bolnicama je i dalje velik broj ljudi te se u bolničkom sustavu zasad ne osjeća preveliko olakšanje. Prema jučerašnjim podacima, na bolničkom liječenju nalazile su se 2352 osobe, a na respiratoru je više od 300 pacijenata.

Novozaraženih je jučer bilo 4428, što je znatno manje u odnosu na brojku od prije tjedan dana (5341), ali i prije dva tjedna (6246). Usporedimo li brojke hospitaliziranih, zaista je vidljiv minoran pad. Tako su, ako za usporedbu uzmemo podatke od četvrtka, jučer bilo hospitalizirane 2352 osobe, u četvrtak prije tjedan dana, 2. prosinca, 2391 osoba, a tjedan ranije, 25. studenoga hospitalizirano je bilo 2529 osoba.

'Nemamo toliko novozaraženih, ali...'

Epidemiolog i član Znanstvenog savjeta Vlade Branko Kolarić komentirao je trenutnu epidemiološku situaciju u zemlji. "Izgleda da je val krenuo prema dalje. I dalje oko 4000 novozaraženih dnevno, ali izgleda da smo vrhunac četvrtog vala prošli", rekao je Kolarić za N1.

"Nemamo toliko novozaraženih kao prije dva-tri jedna jer se dio ljudi prokužio, stekao imunitet, a i dosta ljudi smo cijepili u zadnjih mjesec danas i time je spriječena infekcija. I covid potvrde su tu pomogle. Nažalost, na broju hospitalizacija i umrlih to će se vidjeti tek za tri-četiri tjedna", dodao je epidemiolog.

'Omikron može popraviti, ali i pogoršati epidemiološku situaciju'

Osvrnuo se i na pojavu novog soja koronavirusa. Kazao je da znanstvenici o omikronu još nemaju dovoljno podataka, ali da je poznato kako omikron ima 60 mutacija, trideset više u odnosu na deltu.

"Pri svakom razmnožavanju virusa se događaju slučajne pogreške koje su mutacije, većina ih odumre, neke koje imaju bolje svojstvo se šire. Mutacija na omikronu je 60, na delti ih je bilo 30. To je slučajni događaj. Za wuhanski soj smo tek nakon dva mjeseca otkrili kolika je smrtnost, kakve su kliničke slike, a toliko će nam trebati i za omikron i zato - oprez. Trebat će minimalno do Božića da vidimo kakve su kliničke slike. On može imati ili ne imati nikakav učinak na epidemiološku situaciju, može je popraviti, a može je i pogoršati. Nadamo se da neće pogoršati", pojasnio je Kolarić.

'Treba se cijepiti'

Govorio je i o cjepivu protiv koronavirusa, odnosno zaštiti koju pruža od novog soja. "Sad ćemo vidjeti koliko cjepivo štiti, vjerojatno nešto manje nego od prijašnjih varijanti, ali opet sigurno štiti, to je isti virus", dodao je.

Kazao je i da će se broj umrlih koji trenutno imamo od 50 do 70 osoba dnevno nastaviti još 10 do 15 dana, ali da se nakon toga "očekuje pad".

Kolarić je pozvao sve da se cijepe booster dozom. "I onima koji imaju imaju antitijela booster doza neće škoditi, neće im se ništa dogoditi ako uzmu booster dozu. Treba se cijepiti", rekao je Kolarić.