KOLARIĆ O CJEPIVU I MJERAMA: ‘Moguća su ograničenja za one koji se ne cijepe. I neke kompanije će to uvesti’

Epidemiolog i član Znanstvenog savjeta Vlade, Branko Kolarić tvrdi da bi se broj cijepljenih mogao povećati kada stigne veći broj doza te je dodao da epidemiološke mjere ovise o razvoju situacije do 31. siječnja, a nije isključio ni ograničenja za osobe koje se ne žele cijepiti

Glavnom epidemiologu Sisačko-moslavačke županije stalno zvone telefoni, jer se svi žele cijepiti. Vlada je izmijenila plan cijepljenja tako da većina doza Pfizerovog cjepiva ide u potresom razorenu Sisačko-moslavačku županiju. U utorak bi trebala doći i prva pošiljka Moderninog cjepiva, koja će također završiti na Baniji. “Odaziv za cijepljenje, mogu vam kao stari iskusni epidemiolog reći je iznenađujuće velik. Svaki dan već od ranog jutra mi zvone mobiteli, javljaju se tvrtke, ljudi, žurne službe, svi bi se htjeli cijepiti”, rekao je epidemiolog Inoslav Brkić.

Do kraja ove godine trebalo bi nam stići ukupno 5,6 milijuna doza cjepiva. AstraZeneca i Oxford dostavit će nam 2,7 milijuna doza, Johnson&Johnson i Janssen 900.000, Pfizer i BioNTech te Moderna po milijun doza. Liječnici obiteljske medicine primijetili su povećani interes za cijepljenje, zbog čega predlažu da se ono održava u sportskim dvoranama.

“Ukoliko bi cijepljenje bilo organizirano na način da se cijepi u ordinacijama pojedinačno, taj cijeli proces će trajati jako dugo. Možda čak i cijelu godinu, jer mi se moramo pridržavati službenih naputaka HZJZ-a koji definiraju da se jedna osoba cijepi u 10 minuta. Po jednom pacijentu 10 minuta. Ako bismo izdvojili dva radna sata u toku našeg redovnog dana, to bi značilo da bi dnevno cijepili samo 12 ljudi”, objasnila je Nataša Ban Toskić iz KOHOM-a.

OBJAVLJENO KADA ĆE KRENUTI MASOVNO CIJEPLJENJE: Zasad prioritet imaju pogođeni potresom, sva Modernina cjepiva idu tamo

CJEPIVO ĆE BITI UČINKOVITO SAMO AKO GA DOVOLJNO LJUDI PRIMI: Veliko istraživanje otkrilo koliko Hrvata želi svoju dozu

Ovim tempom nam treba dvije godine

Unatoč tome, u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo smatraju da će se u siječnju i veljači procijepiti znatan dio starijih osoba i kroničnih bolesnika koji su, prema planu cijepljenja, u drugoj skupini. Svi ostali, koji su u trećoj skupini, cjepivo bi mogli primiti na proljeće.

“Ovim tempom trebali bi dvije godine da procijepimo pedeset posto populacije. Sada je ograničavajući faktor broj doza koje imamo na raspolaganju. Nadamo se uskoro registraciji još nekih cjepiva i kada dobijemo više doza, onda ćemo moći ubrzati tempo cijepljenja. Sada je još uvijek ispod jedan posto ljudi u Hrvatskoj procijepljeno, ali to je još uvijek na nivou Europske unije”, rekao je za Dnevnik.hr član Vladinog znanstvenog savjeta i epidemiolog Branko Kolarić.

Dodao je da bi prijedlog obiteljskih liječnika o cijepljenju u sportskim dvoranama bio jedna od mogućnost tek kad stignu veće količine cjepiva. Nada se kako se u Hrvatskoj neće dogoditi situacija kao u drugim zemljama, gdje se svi spremaju za treći val zaraze i radikalno postrožavaju mjere.

POZITIVNA NA KORONAVIRUS ČETIRI DANA NAKON ŠTO JE PRIMILA CJEPIVO: Šefica splitskog Zavoda jučer je dobila prve simptome

KAIĆ UPOZORIO: ‘Sljedeći tjedan opet možemo očekivati porast oboljelih. Mjere treba produljiti i odgoditi povratak u škole’

Moguća ograničenja za necijepljene

“Mi smo na silaznom dijelu drugog vala. Sve zemlje se spremaju za treći val, koji je povezan uz blagdane i druženja. Vidjet ćemo kako će se to kod nas razvijati. Trenutno je situacija povoljna. Epidemiološki gledano imamo učinke mjera koje smo uveli”, rekao je Kolarić i dodao da nitko ne može dobiti koronavirus od cjepiva.

“Ja volim napomenuti da, kada se netko cijepi i dobije bolest, da nije bolest dobio od cjepiva. To je nemoguće, nego je on bio u fazi inkubacije. Cjepivo naš organizam uči kako se boriti protiv virusa i treba mu određeno vrijeme, do prvih učinaka treba proći nekih deset dana do dva tjedna. U tom je tjednu moguće dobiti. Osobe koje su dobile prvu dozu pa su se razbolile, drugu dozu dobivaju po rasporedu ako im je završila izolacija. Ako nije, onda dobivaju po završetku izolacije”, objasnio je epidemiolog.

Iako je interes za cijepljenjem velik, postavlja se pitanje hoće li biti ograničenja za one koji se ne cijepe? “Hoće li biti i kakvih ograničenja? Po meni, da, mislim da je to moguće. Neke zemlje i kompanije će to uvesti. Putovanja, aviokompanije su rekle da će tražiti da su putnici cijepljeni i slično”, rekao je Kolarić, rekavši kako ne zna do kad će na snazi ostati stroge epidemiološke mjere u Hrvatskoj: “Pratimo broj slučajeva i udio pozitivnih na dnevnoj bazi. Sve je do 31. siječnja pa ćemo vidjeti kakva će biti situacija. Ovisno o tome kako će se kretati broj zaraženih kod nas i u okolini”, zaključio je.

PREMA BROJKAMA, SITUACIJA SE KONAČNO MALO POPRAVILA – JE LI TO REALNO? Oglasio se Capak; Otkriveno kad počinje masovno cijepljenje

KOJE JE SVE MJERE PRODULJENE: U sjeni zabrane rada ugostiteljima ostala su pravila za poslodavce, autoškole, predstavnike stanara…

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.