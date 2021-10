Branko Kolarić jedan od pet potpisnika izjave kojom se ograđuje od komentara Gordana Lauca, komentirao je za HRT svoje ograđivanje od Lauca, no nije želio govoriti od eventualnim daljnjim potezima.

„ Ovo je bio postupak kojim mi čuvamo naš profesionalni integritet, i osjetili smo duboku dužnost da se izjasnimo oko toga i ogradimo od takvih izjava, i to je ono što ja mogu komentirati, rekao je Kolarić. i dodao slikovito:

'Kad stalno gađaš ukrivo, to je sistemska greška'

"Kao što podučavam svoje studente - postoje pogreške u istraživanjima, imamo slučajne pogreške i sistematske pogreške.

Svi slučajno griješimo, kad recimo igramo pikado na sve strane možemo promašiti metu - to je slučajna pogreška, ja griješim i svi kolege griješe. Kad cijelo vrijeme gađate ukrivo, daleko od mete, to se onda zove sustavna pogreška i onaj tko radi tu pogrešku u istraživanju ne vidi da je radi. Ovdje se radi o tome, zaključio je Kolarić.

No zato je komentirao procijepljenost i broj zaraženih:

"Ne mogu reći da me ne boli, tri tisuće novozaraženih ljudi od kojih će 50 završiti na respiratoru, a 30 će ih umrijeti kroz nekoliko tjedana. Tako je bilo jučer, tako će biti vjerojatno sutra. Da su se cijepili ne bi ih umrlo 30, umrlo bi ih dvoje-troje“, kaže, a iako ne želi iznositi prognoze, ali ne vjeruje da će se situacija sama od sebe promijeniti.

'Virus se još širi epidemijski'

Širenje virusa je usporedio s fliperom u kojem kuglica koja upada u rupu lansira tri nove. Cijepljenjem bi se te rupice popunile, virus bi se odbijao, a ako se dovoljno ljudi cijepi, onda bi virus puno teže pogodio i preostale prazne rupe,

"Mi se sada nalazimo u fazi gdje još uvijek imamo dovoljno mjesta gdje viruse može širiti epidemijski, kada bi se procijepili, odnosno kada kuglica ne bi mogla upasti u rupicu jer je puno zaštićenih mjesta, onda ne bi više imali epidemijsko širenje. To sada ima Danska, i onda se može govoriti o ukidanju mjera, o ukidanju covid potvrda i o vraćanje normalnog života. Najnezrelija reakcija da se pravimo da problem ne postoji. To nas neće riješiti problema, ali to je najlakše, to rade djeca“, upozorava Kolarić.

Misli da otpor prema cijepljenu nije problem širenja utjecaja preko društvenih mreža, nego nepovjerenje u institucije.

'Problem je nepovjerenje u institucije'

„ I Danska i Velika Britanija imaju društvene mreže i internet, ne bih rekao da je to stvar. Imamo nisko povjerenje u institucije, u nekim zemljama će liječniku povjerovati 90 posto ljudi, kod nas je to, izgleda, dosta manje. Postoje još neke stvari koje možemo raditi, treba znati razloge zašto se netko ne želi cijepiti, koje su karakteristike takve grupe ljudi, i ciljano raditi intervencije s njima, zaključuje je Kolarić.