KOLAPS AMBICIOZNOG PROGRAMA: Bruxelles pripremio milijune za besplatni internet, javili se mnogi iz Hrvatske, ali na jednu stvar nisu računali

Problem je bio u “najbržem prstu” kao kriteriju dodjele vaučera zbog čega se dogodilo da su se predstavnici više od 18,5 tisuća gradova i općina u EU požurili prijaviti za vaučere odmah u 13 sati 15. svibnja, a sustav to nije mogao izdržati pa se urušio

Europska komisija planirala je u sklopu programa WiFi4EU u dvije godine podijeliti 120 milijuna eura za uvođenje besplatnog interneta diljem Europske unije.

Osim što je osigurano puno novca, program je bio odlično marketinški pokriven, a onda se dan prije isteka prvog pozivnog roka za podnošenje prijava sve srušilo. I to doslovno jer se 15. svibnja, zbog prijava iz više od 18.500 gradova i općina za vaučere od po 15.000 eura, cjelokupni sustav urušio pa je umjesto objave rezultata natječaja objavljeno je da se sve poništava, piše gradonačelnik.hr.

Najesen će biti novo podnošenje prijava

Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA) utvrdila je da se zbog toga nisu svi mogli prijaviti pod istim uvjetima pa će novi poziv za podnošenje prijava biti objavljen u jesen ove godine.

“Portal će ponovno biti u funkciji nakon informatičke prilagodbe. Ako ste već registrirali vašu općinu ili poduzeće za ugradnju Wi-Fija na ovom portalu, o ponovnom pokretanju portala i datumu objave sljedećeg poziva obavijestit ćemo vas porukom e-pošte. Nećete se morati ponovno registrirati”, objavljeno je na službenim stranicama WiFi4EU projekta.

“Ništa neočekivano. Besmisleno je raditi takav poziv po first come first served principu već treba uzeti u obzir potrebe i postojeću infrastrukturu pa ne bi bilo ovakvih padova. Hrvatska je druga članica EU po postotku lokalnih jedinica koje su se prijavile na poziv i s razlogom možemo biti nezadovoljni što se ovako amaterski radi na razini unije. Kampanja za wifi4eu je bila iznimno snažna, podigli su očekivanja javnosti (za zapravo skromna sredstva), a očekivano pali na tehnološkim pitanjima koja potiču natječajem”, kazao je za portal gradonačelnik.hr Dario Runtić, savjetnik u Udruzi gradova RH. On je nekoliko dana prije otvaranja poziva upozorio da bi se zbog velike navale na prijave sustav mogao srušiti.

Hrvatska u samom vrhu po iskazanom interesu

Problem je bio u “najbržem prstu” kao kriteriju dodjele vaučera zbog čega se dogodilo da su se predstavnici više od 18,5 tisuća gradova i općina u EU požurili prijaviti za vaučere odmah u 13 sati 15. svibnja, a sustav to nije mogao izdržati. Među gradovima i općinama iz Hrvatske, koji su uspjeli u tih par sekundi prije pada sustava uspješno se prijaviti i dobiti potvrdu o tome, bilis u Bjelovar, Pula, Kastav, Buzet, Supetar, Umag, Cres, Ploče, Labin, Virovitica, Mali Lošinj i još neki. To im, međutim, neće ništa značiti nakon što Europska komisija na jesen objavi novi poziv za prvih tisuću vaučera, od čega bi Hrvatskoj trebalo dopasti petnaestak.

Hrvatska je ujedno u samom vrhu po iskazanom interesu za wi-fi vaučere jer se za prvi poziv registriralo preko 390 općina i gradova, piše gradonačelnik.hr. Ispred su bile jedino Malta i Bugarska.

Cilj je ovog programa smanjenje isključivosti, odnosno omogućavanje pristupa internetu svim građanima EU, bez obzira gdje žive i koliko zarađuju.

