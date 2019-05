KOLAKUŠIĆ ŽELI BITI PREDSJEDNIK, MINISTAR I PREMIJER: ‘Ne kužim, zašto ga zanima mjesto predsjednika kad je to mjesto za biljku’

Ja bi ga radije volio vidjeti kao ministra pravosuđa, no vidjet ćemo. Ja nisam glasao i umjesto da razumije nas koji nismo glasali, on se okreće protiv većine. Loš početak, stari moj, stoji u jednom komentaru

Ako prvo raspišu izvanredne parlamentarne izbore, onda ću biti premijer. Ja imam istinsko povjerenje građana koje je izgrađeno kroz sedam godina moga rada. Svih tih godina nikad nisam čuo niti jedan argument protiv mojih pravnih tvrdnji niti je ikad stao preko puta mene i rekao da to što zastupam nije istina, kazao je najveće iznenađenje europskih izbora Mislav Kolakušić, koji je osvojio jedan mandat u Europskom parlamentu.

Novinari su ga upitali i da komentira svoju izjavu da bi premijer trebao biti ministar pravosuđa i unutarnjih poslova. Mnogi, naime, smatraju da je to uvod u diktaturu.

KOLAKUŠIĆ: ‘Što ću raditi u EU parlamentu? Pa tamo ću biti koliko, jedno ili dva zasjedanja, a onda ću postati hrvatski predsjednik’

‘Primat ću plaću ministra, a kao premijer ću volontirati’

“To je nije diktatura, tu se vidi elementarno nepoznavanje moderne demokracije. Svi ti ministri su dio izvršne vlasti. Samo ako ja osobno rješavam ključni problem Hrvatske, a to korupcija, za koju vi niste ni svjesni kako je velika, će doći do promjena u Hrvatskoj. U Švicarskoj, Norveškoj i Nizozemskoj spojena su ministarstva policije i pravosuđa. Jedino Hrvatska ima 26 ministarstva. Ja želim biti ministar koji iza sebe ima 76 ruku u Saboru, jer ni jedan ministar ne može provesti plan ako iza sebe nema 76 ruku. Ja ću biti premijer i ministar, a primat ću plaću samo za funkciju ministra. Kao premijer ću volontirati”, objasnio je.

No, prije toga će biti – predsjednik Hrvatske.

“U Europskom parlamentu ću biti na jednom ili dva zasjedanja, a tada ću postati predsjednik Republike Hrvatske. Kad to postanem, u parlamentu će me netko zamijeniti. Ako barem 75 posto ljudi ne izađe na izbore, onda ova priča nema smisla. Trebaju nam drastične promjene koje traže veliku potporu građana”, kazao je Kolakušić.

Zanimljivo je stoga vidjeti što građani misle o Kolakušiću. Malo smo prekopali po komentarima čitatelja Net.hr i rezultati – ne iznenađuju. Nakon iskustva s Mostom i Živim zidom, jasno je kako su građani skeptični kada se pojavi neka nova treća opcija.

‘Ljudi od vas očekuju velike stvari’

Naravno, ima onih koji otvoreno podržavaju Kolakušića. Evo što su mu poručili:

‘Sve jasno ko dan, Mislave držimo ti stranu, molimo za tebe.’

‘Bravo, nadajmo se da ce on i Ruža i možda se nađe još koji pošteni da se Hrvatska sredi. Dosta lopovluka, jer će doći do nemira. Dosta krađa, iznošenja novca iz Hrvatske’

‘Gospodine Kolakušić, čestitam vam na izboru. Nadam se da ste svjesni da ljudi od vas očekuju velike rezultate u budućnosti. Želim vam puno uspjeha u vašem radu i nadam se da nas nećete razočarati.’

‘S tobom smo Mislave. Naprijed, nemamo drugog izbora’

‘Naprid! Nisi sam’

‘Prije kritiziranja bilo kojeg novog lica u politici treba dati priliku. Dajmo im priliku da zaje*u! Moj glas HDZ=SDP više nikada neće vidjeti.’

KOLAKUŠIĆ JE DAVNO OTKRIO KOGA VIDI KAO GLAVU ‘ZLOČINAČKE HOBOTNICE’: ‘Možemo pobijediti u iznimno kratkom razdoblju’

‘Okreće se protiv većine koja nije glasala. Loš početak, stari moj’

No, ima i onih koji valjda više nikome ne vjeruju. Donosimo neke od komentara:

‘Više niti jednom ne vjerujem… automatski pretpostavka je čim se zine da se razmišlja nešto kako nas građane još olakšati za novce ili nešto već… Svi ste izgubili i najmanje zrno vjerodostojnosti, iz svih stranaka… Ne želim više čuti za politiku u bilo kom smislu, mjeri i obliku dok sam živ.’

‘Djela predsjednika u ovoj državi ne mogu se usporediti ni sa djelima moje kućne palme. Osim što lijepo izgleda u kutu i troši vodu i dohranu, konstruktivno radi na preradi plinova. Doduše i predsjednik radi to isto uz iznimku stvaranja štetnih probavnih plinova. Tko bi još to želio biti?’

‘Ne kužim, zakaj ga zanima mjesto predsjednika kad je to mjesto za biljku. Ak misli nekaj mijenjati, mora biti premijer. Slažem se s njegovim razmišljanjem, ali su mu ambicije malo čudne i prevelike. Ja bi ga radije volio vidjeti kao ministra pravosuđa, no vidjet ćemo. Ja nisam glasao i umjesto da razumije nas koji nismo glasali on se okreće protiv većine. Loš početak, stari moj’

‘Ne gura se on da bi nešto radio nego teži visinama kao i svaka druga umišljena veličina’.