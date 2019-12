KOLAKUŠIĆ OTVORENO POZVAO ‘MALE’ KANDIDATE DA ODUSTANU: ‘Ako imaju imalo dostojanstva, neka se maknu s puta…’

Kolakušić: ‘Molim i pozivam sve ove kandidate da se maknu, da imaju imalo dostojanstva i da se maknu s puta. Kako na ovim predsjedničkim, tako i na parlamentarnim izborima’

Predsjednički kandidat Mislav Kolakušić pozvao je danas predsjedničke kandidate koji prema anketama osvajaju samo jedan posto ili manje da se povuku iz izborne utrke prije prvog kruga, javlja N1.

“Onaj koji dobije mandat građana i koji pobijedi, samo on ima pravo voditi dalje političku priču. Svi ostali mu se moraju maknuti s puta. Da opet ne dolazi do raspršivanja glasova, da opet ne dolazi do katastrofalnih koalicija koje ne mogu apsolutno ništa drugo promijeniti zato što su tu stotine interesa koje treba zadovoljiti”, rekao je Kolakušić.

Kontraproduktivno je biti novi Most

“Zato sam ja rekao, ako ne dobijem 600 tisuća glasova, što znači ulazak u drugi krug, moja opcija ne ide na parlamentarne izbore jer ne možemo ostvariti nikakav značajan rezultat. Dobiti 10-15 mandata, biti neki novi Most, to je samo kontraproduktivno. Zato molim i pozivam sve ove kandidate da se maknu, da imaju imalo dostojanstva i da se maknu s puta. Kako na ovim predsjedničkim, tako i na parlamentarnim izborima”, kazao je Kolakušić. “To znači, ako imate 0 posto, ili 0.5 posto ili 1 posto da jednostavno povučete kandidaturu”, pojašnjava.

Istaknuo je da bi to trebali učiniti prije prvog kruga izbora. “Poslije je više nebitno”, rekao je Kolakušić u razgovoru za N1.