KOLAKUŠIĆ OPLEO PO SVIMA I PORUČIO: ‘Protukandidati su kukavice!; ‘Ne želim biti novi Tuđman. On je Hrvatsku stvorio da bi je uništio’

Nezavisni predsjednički kandidat naglasio je kako bi sigurno ušao u drugi krug kad bi se održala debata s drugim predsjedničkim kandidatima

On bi zakone mijenjao u minuti, uhitio bi tisuće ljudi, otpustio 100.000 zaposlenih u javnoj upravi i barem pola sudaca, ukinuo bi županije, pola ministarstava, živio na Pantovčaku. On je Mislav Kolakušić i njegove su ideje radikalne, ali padaju na plodno tlo. Rejting u anketama mu raste, a za RTL Direkt je pojasnio po čemu je još drugačiji od drugih. Prije svega, nema stožer, barem ne u fizičkom obliku.

“Imamo, samo nemamo čekanje rezultata. Svatko je sa svojom obitelji. Gdje bismo se trebali nalaziti nego u krugu svojih obitelji?”, upitao je Kolakušić koji će svoj obilazak županija odraditi na internetu i televiziji, umjesto na terenu.

“Za razliku od ostalih, kao gospodina Škore… On nijedno slovo nije rekao o zakonima, nije imao potrebu reći niti jednu jedinu riječ ni o čemu. Nakon toga ga je HDZ izmislio, jer nije Kolinda pravi kandidat HDZ-a, to je Škoro. Otuda toliko gafova i podmetanja. Da je on njihov pravi kandidat, to sam rekao u osmom mjesecu. On je to i sam javno priznao. Sad imaju potrebu pričati jer prije ništa nisu pričali, niti su imali što za reći”, naglašava Kolakušić.

Ipak, jedini je koji je pristao na predsjedničku debatu u organizaciji RTL-a.

“Proputovao sam Hrvatsku triput i smatram da se kandidati moraju sučeliti. Biti kukavica ne znači samo sramotiti sebe, već i birače, ali i cijeli hrvatski narod. To je sramota. Skrivati se u mišjim rupama, biti u kontroliranim uvjetima, čitati s papira kao Škoro, čitati s blesimetra kao Kolinda ili lupetati gluposti kao Milanović… Odazvat će se možda na debatu gdje su svi kandidati. Pozivam te kukavice da prestanu sramotiti Hrvatsku i da se odazovu na debatu sa mnom. Neka gospođa predsjednica kaže datum i idemo održati debatu.”

Ne želi biti kao Tuđman

U kampanji se često propituje i gdje je tko od kandidata bio 1991. godine. Kolakušić je tu transparentan i objašnjava kako je bio u Zagrebu na fakultetu. Pojašnjava i kako je skoro završio u Karamarkovoj vladi kao ministar pravosuđa.

“To je bila priča kad je Most ulazio u Vladu, rečeno mi je da će se raditi stručna vlada. Pristao sam kad se spominjala stručna vlada, zanimalo me nešto promijeniti. Nikad se nisam u životu čuo s Karamarkom i nisam htio biti u njegovoj Vladi. Vrlo brzo sam shvatio o čemu se radi. Ili imate 76 zastupnika po sadašnjem sustavu ili nemate ništa. Vrlo je jednostavno, na ovim izborima građani odlučuju žele li da nas HDZ i SDP odvedu u propast ili žele promjene”, smatra Kolakušić.

On iza sebe već ima izborni uspjeh. Naime, na europarlamentarnim izborima krajem svibnja je osigurao 84.000 glasova, što mu je bilo dovoljno za mjesto u Bruxellesu. No, ako na ovima ne uspije, neće ići na sljedeće izbore. Mnogo toga je najavio, ali i nmogo toga nije unutar predsjedničkih ovlasti.

“Moja ponuda je skroz jednostavna. Građani me izaberu, predlažem Vladi da idemo u izmjenu Ustava Republike Hrvatske, oni to odbiju jer im nakaradni sustav omogućava da vladaju 30 godina. Nakon toga građanska inicijativa ide u izmjene Ustava, čije temeljne odrednice su tamo navedene. Kao ovlasti predsjednika”, istaknuo je Kolakušić i na pitanje želi li biti novi Tuđman konstatirao: “Želim biti čovjek koji će preporoditi Hrvatsku, a ne je uništiti.” Dodao je kako je Tuđman stvorio Hrvatsku da bi je u privatizaciji uništio.

Dio predizbornih kampanja su često i svjetonazorska pitanja poput vjeronauka u školama. No, rekao je kako se neće baviti time, već gospodarstvom i pravosuđem. Rekao je i kako bi rješavao pitanje migranata, ali i drugim ideološkim pitanjima.

“Stroga primjena Zakona o nadzoru državne granice. Kazna zatvora za svaki ilegalan prelazak i novčana kazna. Pričamo da nemaju novaca, a svaki put čujete da su platili pet ili deset tisuća eura. Svako pitanje koje je bitno nekoj ideološkoj skupini građana, moći će skupiti potpise za referendum i ukoliko osvoje dovoljno glasova, na referendumu će se morati ostvariti više od 50 posto birača, a ne kao sad.”

Ribanje onih koji ga nazivaju ‘cezarom’

Dodao je kako mu je imovinska kartica dvaput objavljena i da tu mena što reći, ali je imao što reći onima koji ga nazivaju “cezarom”, jer želi objediniti sve ovlasti. Pritom se posebno okomio na jednog političkog analitičara.

“Ne, to mi smeta jer ih zovem trolovima. Imate jednog Puhovskog, on ima 25 godina prostor u medijima, kvazi napada vladajuće, a koja mu je jedina svrha postojanja? Uništavati svaku novu opciju koja se pojavljuje. On nikad ne bi imao takav prostor u medijima, pa oni se financiraju iz državnog proračuna”, oštar je bio Kolakušić, koji smatra da njegova kampanja nije kult ličnosti.

“Ne, ja dajem ponudu. Ne vidim zašto bi to bio kult ličnosti. Ne postoji sustav u kojem, bila to privatna tvrtka ili država, odluke donosi više od jedne osobe. Kako god vi nazivali predsjedničku ili parlamentarnu demokraciju, odluku donosi jedna osoba. Sad je to Plenković, prije Karamarko… Znate li koliko traje glasanje u Saboru? Znate li koliko se u Europskom parlamentu glasa za zakone? Dvije do tri sekunde po zakonu. Shvaćamo li o čemu pričamo?”, pitao je Kolakušić.

Na kritike političkih analitičara da je nemoguće izvesti ono što nudi, Kolakušić odgovara kako je “to izvedivo u par mjeseci, ako građani to žele.” Dodao je i kako bi bio u drugom krugu, da ostali kandidati žele sudjelovati u debati.

“Da ovi nisu kukavice, u drugom krugu bih bio ja. Da je bila debata… Na njoj bi se vidjelo da su šuplja priča, da bez blesimetra i papira ne znaju ništa izgovoriti, a kamoli reagirati na raspravu. Vidjet ćemo kako će građani protumačiti situaciju i žele li kukavicu u drugom krugu”, kazao je na kraju Kolakušić.

