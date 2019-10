KOLAKUŠIĆ NA ‘VRUĆEM’ ACINOM STOLCU: ‘Da sam ja premijer odmah bi ukinuo 100.000 izmišljenih radnih mjesta u birokraciji’

Stanković je pitao Kolakušića bi li on prosvjetnim radnicima povećao plaće, na što je on odgovorio da to nije jednostavno i da u državnom proračunu nema novca niti za njihove sadašnje plaće nego da se sve isplaćuje temeljem novih zaduživanja

U HRT-ovoj emisiji “Nedjeljom u 2” gostovao je Mislav Kolakušić pa je voditelju Aleksandru Stankoviću odgovorio što bi on napravio da je na premijerovom mjestu, a komentirao je i trenutno stanje s prosvjetarima te njihove zahtjeve za većom plaćom. Kazao je da se u Hrvatskoj prosvjed naziva kada se skupi pet ili deset ljudi. Usporedio je brojke jer je prosvjetara otprilike dvije tisuće dok je u Kataloniji dva milijuna marširalo prema Barceloni pa rekao da “mi nemamo izraženu svijest građana o zajedništvu”.

“Ovdje se ne pokazuje nikakva snaga. Tražiti veću plaću je u redu, naravno jer većina građana misli da je državni proračun pun novca, istina je nažalost drukčija. Većina svih potreba u RH financira se konstantno novim zaduživanjem. Nažalost, nekoliko stotina tisuća građana RH je već shvatilo da zaduživanje ne može ići u nedogled, da postoji točka kada više nećete dobiti niti jedan euro. Kada više nemate ni od koga posuditi”, rekao je Kolakušić te dodao da sindikati to i dalje ne shvaćaju jer im “nitko dosad nije objasnio istinsko financijsko stanje u RH”.

ŠTO TO RADI MISLAV KOLAKUŠIĆ? Ide u utrku za predsjednika, a upadljivo izbjegava medije. Hoće li mu upaliti taktika?

Što bi Kolakušić napravio da je premijer?

Stanković je pitao Kolakušića bi li on prosvjetnim radnicima povećao plaće, na što je on odgovorio da to nije jednostavno i da u državnom proračunu nema novca niti za njihove sadašnje plaće nego da se sve isplaćuje temeljem novih zaduživanja. Da je on sada premijer, Kolakušić kaže da bi smanjio cijelu državnu i lokalnu samoupravu na 30 posto.

“To znači ukidanje brojnih tijela, i naravno posljedično ukidanje barem 100.000 izmišljenih radnih mjesta u birokraciji”, pojasnio je. Isto tako, da je danas premijer, on bi prosvjetarima koji štrajkaju rekao da su njihovi zahtjevi opravdani, ali da se moraju strpjeti.

KOCKAO SE S DVIJE ULTRA RIZIČNE PORUKE I USPIO: ‘Kolakušić je dokazao da je spreman ići ‘all in’, protestni birači to cijene’

Predsjednička kandidatura i 600 tisuća glasova

Kada je riječ o predsjedničkim izborima, Kolakušić kaže da je odmah nakon europarlamentarnih izbora na prvoj konferenciji za medije rekao da je za njega sljedeći korak kandidatura na predsjedničkim izborima.

“I da bi se išlo u treći korak ovog političkog projekta i programa, potrebno je na njemu ostvariti 600.000. Ukoliko se ne ostvari 600.000, projekt staje. Šesto tisuća je trenutno ogromna raspršenost glasova. Primjerice, na ovim europskim izborima oporba je osvojila 600 tisuća glasova. HDZ i SDP, koji će uskoro biti jedna velika koalicija, 440 tisuća glasova. Znači mi 600 tisuća, oni 440 tisuća. Oni su zajedno osvojili osam mandata, mi četiri mandata. Tko bi vladao Hrvatskom? Vladali bi oni i dalje. Da je svih tih 600.000 bilo u jednoj opciji, znate li kako bi to onda izgledalo? Dva mandata SDP, tri mandata HDZ i sedam mandata ta opcija. Predsjednik je jedini kojem građani direktno daju mandat i on je jedini koji ima pravo zahtijevati da se sve opcije na parlamentarnim izborima okupe oko njega”, pojasnio je Kolakušić.

Kolakušić kaže da je predsjednički sustav upravljanja zemljom pošteniji, jer građani mogu direktno birati kome će predati vlast, a ne da vlast bude spoj ‘Plenkovića, Sauche, Vrdoljaka i Pupovca’.

“Mi moramo odlučiti žele li jednu odgovornu osobu koju su sami izabrali, ako žele moramo se vratiti na predsjednički sustav”, naširoko je objašnjavao Kolakušić i tako izbjegao odgovor na pitanje koji bi mu bio prvi potez da postane predsjednik.

Na pitanje kako se planira vratiti u predsjednički sustav, odgovara: ‘Vrlo jednostavno. Postoji samo jedan način, zato što parlament to nikada neće učiniti. Postoji referendum. Referendum koji podržava predsjednika Republike Hrvatske će sigurno proći’.

Ako dođe do velike koalicije HDZ i SDP-a Kolakušić smatra da će obje stranke nestati zauvijek, a dodao je i zbog čega se sada u političku borbu uvodi Miroslav Škoro koji deset godina nije rekao ništa o gorućim problemima, što zapravo odgovara velikim strankama.

“Pravosuđe moramo potpuno reorganizirati, dosta nam je sedam prvostupanjskih sudava, Vrhovni sud moramo preseliti u Vukovar, a Ustavni sud u Pulu, gdje su daleko od centara političke moći”, kaže ovaj bivši sudac koji bi da je predsjednik i direktno imenovao šefa Vrhovnog suda.

Kazao je i kako je hrvatski mirovinski sustav pred slomom. Na pitanje što bi napravio s povlaštenim mirovinama, Kolakušić je rekao kako postoje pravi i lažni branitelji. U detalje je objašnjavao kako su nastale desetine tisuća lažnih branitelja, ali nije odgovorio što bi napravio s problemom lažnih branitelja i njihovih mirovina.

“Imate ljude koji bi radili do 80 godine, poput sudaca, liječnika i profesora, ali propisivati onome tko radi na cesti do 67 je neprihvatljivo. Nepojmljivo je da dajemo novac od doprinosa privatnim bankama. Ja sam 21 novčanicu od tisuću kuna sa serijskim brojevima odnio u fond. Nakon šest mjeseci su mi rekli da taj novac vrijedi 1200 kuna. Gdje su nestali ti novci, niti tog fonda više nema”, rekao je, pri čemu je vjerojatno pobrkao mirovinske i investicijske fondove.

Što se ćirilice u Vukovaru tiče, misli da se propisa treba pridržavati, te da se lokalna vlast u Vukovaru tih propisa ne pridržava.

KOLAKUŠIĆ: ‘Što ću raditi u EU parlamentu? Tamo ću biti kratko, jedno ili dva zasjedanja, a onda ću postati hrvatski predsjednik’