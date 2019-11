KOLAKUŠIĆ NA ‘REŠETANJU’ KOD DAMIRE GREGORET: Iznio je prilično radikalne planove za državu, ali i otkrio koliku plaću želi imati

Kolakušić, koji se tek unazad nekoliko tjedana aktivirao s intervjuima u medijima, planira s nula kuna osvojiti svoje mjesto na Pantovčaku te kako kaže, započeti relevantne promjene u Hrvatskoj

Jedan od predsjedničkih kandidata i bivši sudac Mislav Kolakušić, dao je intervju RTL-ovoj novinarki Damiri Gregoret. Kolakušić, koji se tek unazad nekoliko tjedana aktivirao s intervjuima u medijima, planira s nula kuna osvojiti svoje mjesto na Pantovčaku te kako kaže, započeti relevantne promjene u Hrvatskoj.

Kolakušićev intervju na RTL-u Danas prenosimo u cijelosti:

Vlada je raspisala izbore, održat će se 22. prosinca, je li to po vama sporno?

“Taj datum mi uopće nije sporan, bio mi je potpuno očekivan. Tko se bavi politikom, bilo je potpuno jasno da će to biti ovaj datum.”

Hoće li izlaznost biti manja?

“Bit će manja. Zato su osmislili sustav općina i županija kako bi zaposlili svoje članove stranke i znaju da će određeni broj njihovih birača izaći na izbore.”

Dakle, slažete se s Milanovićem?

“Ne, slažem se sa zdravim razumom.”

Kad govorimo o samom programu, predstavili ste dio toga na svojoj stranici Ustav.hr. Hoćete li imati klasičnu kampanju?

“Nećemo. Prije izbora za Europski parlament obišli smo cijelu Hrvatsku. Cijeli internet bio je preplavljen našim reklamama. Shvatili smo da to ne dovodi do željenih rezultata. Dobili smo 85 tisuća glasova, odnosno, svakog 13. birača.”

Potrošit će nula kuna u kampanji

Kako ćete se obraćati biračima?

“Isključivo putem javnih nastupa uživo. Imao sam previše negativnih iskustava. Neću izlaziti među ljude.”

Potrošit će nula kuna?

“Tako je.”

U prošloj kampanji potrošili ste nešto više od 61 tisuća kuna?

“Da, nešto više i to isključivo za nabavku zastava i jednog štanda. Ostalo su bili plaćeni oglasi na Facebooku i Googleu.”

Državno izborno povjerenstvo naziva ‘bijednicima’

Prema nadzoru Državnog izbornog povjerenstva pronađene su dvije sporne stvari – jedan štand iako ih je bilo više i nikad niste dostavili dokumentaciju. Zašto?

“Zato što je sramotno zahtjevati da vam netko dostavi račun za štand koji košta 200 kuna. To nije procedura i jesu li ikoga drugog tražili da im to dostavi? Nitko nije prijavio nijedan štand, nitko nije prijavio odijelo, cipele, čarape. Odlučili su reći da je udruga Antikorupcija plaćala reklamu. Ona nije potrošila niti jednu lipu. Oni su to toliko paušalno to izveli. Zato ih nazivam bjednicima, oni su bijednici.”

Državno izborno povjerenstvo?

“Da!”

Što biste s njima napravili da postanete predsjednik ili premijer?

“Prije godinu dana sam rekao da će svi odgovarati imenom i prezimenom. I to vrlo jednostavno, provjerili bismo njihovu imovinu. Je li bilo čudnih kretanja i pritoka imovine u vrijeme izbora. Što učini predsjednik DIP-a Đuro Sessa desetak dana prije izbora? Napada kandidata, mene. Znači, 500 potpisa utvrđeno je kao nevažeći i htjeli smo znati koji, ali nisu se htjeli očitovati. Naravno, imamo ih sve, znamo koji su. Oni su samo htjeli opravdati zašto su bili nevažeći. Nakon toga su zabranili promatranje izbora udruzi Antikorupcija jer je pristrana.”

Hrvati kao ‘ekstremno politički nepismeni’

Vi ste njen vlasnik, zar ne? Udruga ne može financirati kampanju, takav je zakon, nije to neka velika drama.

“Nije financirala ni lipu, ovdje se radi o promatranju izbora. Kad je Narod odlučuje htio zabraniti GONG-u promatranje izbora, GONG se pozvao na zakon koji kaže “promatrati može svaka udruga koja je registrirana za promatranje izbora Prema zakonu, tko čini DIP i sva ostala povjerenstva? Predsjednik i dva člana iz HDZ-a te dva iz SDP-a. To je ta neovisnost, to su ti ljudi.”

Kad govorimo o daljnjoj situaciji, već dosad ste nebrojeno puta objašnjavali svoju proceduru, čuli ste i politologe koji kažu da je opasno imati tolike ovlasti u jednoj osobi. S druge strane, nekoliko puta ste rekli da smatrate Hrvate ekstremno politički nepismenima, mislite li to i dalje?

“Analitičari koji govore da je promjena iz kvaziparlamentarnog u predsjednički sustav… Parlamentarni sustav i dalje ostaje jer donosi sve zakone. Tim zakonima određuje se kakve ovlasti imaju agencije, sudovi, svi…”

Možete li odgovoriti smatrate li Hrvate ekstremno politički nepismenima?

“U školama su se nekad učili logika, domaćinstvo, filozofija… Građani su stjecali osnovna znanja o vođenju vlastitog budžeta, o trodiobi vlasti… Danas ni ti kvazianalitičari ne znaju što je trodioba vlasti.”

Da ili ne, mislite li da su Hrvati politički nepismeni? To ste rekli, to ste izjavili.

“Nisam to izjavio, to je izjavila voditeljica.”

Jeste.

“Nisam, sigurno.”

Jeste, pitala sam vas i to rekli ste da to apsolutno mislite.

“Ne možete izvući jednu riječ bez obrazloženja. Ne znaju što je izvršna vlast.”

Jasno, ali s druge strane kažete da se sve treba odlučiti na referendumu, ali nije li to proturječno ako su politički nepismeni?

“Na referendumu se uvijek odlučuje o jednostavnim pitanjima. Moraju odgovoriti s da ili ne na jednostavna politička pitanja. Mislim da su Hrvati dovoljno sposobni i obrazovani za to.”

Ne ide na parlamentarne izbore

Rekli ste da ako ne osvojite 600.000 glasova, povlačite se i idete u parlament. Zašto onda ne idete na parlamentarne izbore?

“U politiku sam ušao da bih promijenio stvari. Samo oni koji imaju 76 mandata mogu mijenjati stvari. Oni koji imaju 20 mandata donose 20 potencijalnih žetončića. Mogu učiniti isto kao da ih je 75 ili nula. Dakle, ne mogu učiniti ništa. U ovakvom izbornom sustavu nemoguće je doći do vlasti. Na prošlim izborima HDZ i SDP su zajedno 440.000, a mi oporba 600.000, a oni su dobili osam mandata, mi četiri. Onaj koji pobijedi na predsjedničkim izborima, ima pravo voditi državu. Kraj priče.”

Tema ukidanja sto tisuća radnih mjesta

Još jedno važno pitanje, rekli ste ukinuti sto tisuća radnih mjesta, kako to mislite postići? Kako ste došli do te brojke?

“Sve ide po principu logike. Svi se slažemo da trebamo imati sto umjesto 500 gradova i općina. Koliko ljudi radi u njih 400?”

Po kojem ključu biste odredili koje ukinuti, a koje ne?

“To se ne radi potezom pera. Ukinuo bih im financiranje u kompletu, svima.”

Onda bi bili na teret države, imali bismo socijalu, kako to riješiti?

“Svi pričaju da ako želite smanjivati, što ćemo? Smanjiti na sto gradova pa će umjesto tisuću imati pet tisuća ili smanjiti na deset ministarstva pa ćemo umjesto deset imati 15 tisuća zaposlenih. To ne nudim, to nudi netko drugi. Nemam ništa protiv da građani to prihvate. Gdje će ti ljudi raditi? Sad imamo omjer radnika, zaposlenih prema umirovljenicima je 1 naprama 1,2. Koliko je onih u realnom sektoru? Ne možemo tako zauvijek.”

To je velika brojka i kad s njom izađete bez prethodne analize…

“Ovo je bila analiza.”

Svjetonazorska pitanja

U redu… To je onda vaša analiza. Kad govorimo o svjetonazorskim pitanjima, zašto izbjegavate odgovor na ta pitanja?

“Bilo čime da se odlučite baviti, morate odlučiti koje su vam ključne točke i da uspijete u tom planu, te ključne točke možete preuzeti na sebe ili imati unaprijed određenu osobu ili pronaći na tržištu najbolju osobu.”

Ali tko će se baviti svjetonazorskim pitanjima?

“Nitko se neće baviti. Svjetonazorskim pitanjima možete se baviti u državi koja je gospodarski zrela.”

Dobro, a što s pobačajem?

“Ima stav, ali neću ga iznositi jer se neću baviti tim pitanjem. Kao ni imenima ulica.”

Što sa Zakonom o pobačaju, tko će ga donijeti?

“Kako mislite? Hoće li ga donijeti predsjednik ili parlament?”

Kakav je vaš stav?

“On je nebitan.”

Ne želite se zamjeriti jednima ili drugima?

“Ne, moj stav je nebitan. Neću pričati ni o nogometnim utakmicama. Bavit ću se onime što je moj dio posla – pravosuđe i gospodarstvo. Kraj priče.”

Isto ste rekli i kad govorimo o imenima ulicama, što nije egzistencijalno pitanje, ali šalje se određena poruka. Rekli ste da je svejedno kakva je lokalna vlast jer je odabrana…

“Daleko od toga. Prvo su rekli da sam diktator jer želim spojiti sve u jedno, a sad žele da budem gradonačelnik i šef svega.”

Što da netko želi nazvati ulicu po Anti Paveliću?

“Sukladno zakonu, skupštine i općine određuju imena ulica, u to se ne mogu miješati kao predsjednik.”

Kakav je vaš stav o Titu?

“Nema potrebe raspravljati o čovjeku koji je umro prije gotovo 40 godina. Nemamo što razgovarati o tome.”

Biste li micali njegovu bistu?

“Bili su na Pantovčaku lijevi i desni, maknuli su sve, više ništa ne mičem. Uzimam ključ, useljavam se unutra.”

O njegovom timu ljudi, koga vodi na Pantovčak, za koliko novca bi radio…

Koga vodite sa sobom?

“Svoju obitelj. Nećemo raditi probleme da zgradu u kojoj živimo opkoljava 15 ljudi.”

Tko će biti vaš tim ljudi?

“Ova priča zamišljena je drugačije od svih priča dosad. Imamo tim, cijelo vrijeme razgovaramo. Neki su dobri, neki su bili katastrofa. Biramo ih gledanjem kako se ponašaju. Međutim, one izvršne funkcije neće moći obavljati od onih koji uđu u Sabor. Time se znatno smanjuje trgovina i time si dozvoljavate izabrati najbolje što Hrvatska nudi na svaku poziciju. Tako nestaje bojazan da padne koalicija ako smjenite ministra, ukoliko vidite da ste pogriješili.

Već ste rekli da biste povećali plaće sucima, biste li učinili to i s drugim pozicijama?

“Apsolutno, svim pozicijama mora ići gore plaća minimalno triput, ali mora ih biti i triput manje.”

Kolika bi trebala biti vaša plaća?

“Minimalno 70 tisuća kuna.”

