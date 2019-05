KOLAKUŠIĆ JE DAVNO OTKRIO KOGA VIDI KAO GLAVU ‘ZLOČINAČKE HOBOTNICE’: ‘Možemo pobijediti u iznimno kratkom razdoblju’

Iznenađenje izbora poručuje kako je korupcija na najvišoj razini temeljni problem našeg društva

Mislav Kolakušić jedno je od najvećih, ako ne i najveće iznenađenje europskih izbora. Ostvario je respektabilan rezultat od 7,89 posto te ulazi u Europski parlament. U izbornoj noći nije se oglašavao, kazao je tek kako je s obitelji.

No, ranije je već najavljivao kako će se, ako dobije mandat na europskim izborima, kandidirati za predsjednika. Svoju je kampanju bazirao na borbi protiv korupcije, a o tome je govorio i u intervjuu koji je za Net.hr dao u siječnju ove godine.

VELIKA ANALIZA NET.HR-A: Hrvatska je dobila novog lidera trećeg puta, a Plenković u buduće izbore ulazi iz jako čudne pozicije

‘Građani sve svjesniji’

“Temeljni problem hrvatskog društva je korupcija na najvišoj razini. Korupcija nam odnosi milijarde kuna svake godine koje drastično nedostaju gospodarstvu kao generatoru razvoja društva i radnih mjesta. Prema istraživanju Europskog parlamenta 2016., Hrvatska je najkorumpiranija država EU-a u postupcima javne nabave, svake godine se prema tom istraživanju ukrade građanima 20 milijardi kuna.

Građani postaju sve svjesniji činjenice da korupcija najviše razine direktno utječe i ima za posljedicu plaće i mirovine od kojih se ne može živjeti, dugotrajne liste čekanja na preglede koje brojni građani ni ne dočekaju, da nam institucije i državne tvrtke vode nesposobni umjesto da priliku dobiju najbolji među nama. Čak 100.000 pratitelja na društvenoj mreži, 20.000 članova Udruge Antikorupcija i 5000 volontera dokaz su da je građanima dosta i da sve više građana želi aktivnije sudjelovati u promjenama koje dolaze”, kazao je tada Kolakušić.

SINOĆ JE POSTAO SENZACIJA, ALI JOŠ UVIJEK ŠUTI: Ipak, Kolakušić je već dao naslutiti svoj sljedeći potez

O ‘zločinačkoj hobotnici’

Na pitanje tko je generator korupcije i tko je glava “zločinačke hobotnice” o kojoj često govori, Kolakušić odgovara:

“Oni koji upravljaju našim novcem. Korupcija uvijek dolazi od vrha ili uz podršku vrha. Veliki dio našeg novca nestane i ukrade se u javnim nabavama i raspolaganju državnim zemljištima, koncesijama itd. Korupciju se može pobijediti u iznimno kratkom razdoblju. Ništa nije jače i učinkovitije od dobro posloženog državnog aparata i kada se želi suzbiti korupcija, to se može provesti u nekoliko mjeseci. Najpogodniji alat za to je porezni postupak u kojem građani moraju dokazati izvore svojih prihoda. Takve odredbe imamo oduvijek, ali se one ne primjenjuju tamo gdje bi trebale. Bez uživanja u plodovima korupcije nema ni korupcije.”