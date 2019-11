KOLAKUŠIĆ JE DAO PRILIČNO KONFUZAN INTERVJU: Bago je krenuo s rešetanjem pa ga upitao: ‘Jeste li prevarili birače?’

Premijer, predsjednik, europarlamentarac… Mislav Kolakušić ima dosta velike planove

Nakon što je proglašen iznenađenjem jučerašnjih izbora, Mislav Kolakušić dao je nekoliko izjava iz kojih se da iščitati da ima u planu biti i u EU parlamentu i pobijediti na predsjedničkim izborima, i postati hrvatski premijer. U Dnevniku Nove TV Mislav Bago ga je pokušao ispitati kako on to točno misli izvesti. S obzirom na to da je ovaj razgovor, po mnogima, tekao prilično konfuzno, njegov transkript donosimo u cijelosti, kako ništa ne bismo izostavili.

B: Izabrani ste u Europski parlament, a već idete u predsjedničku utrku. Znači li to da ne idete u Bruxelles?

K: Prije ulaska u samu politiku, prije nego što su mi građani dali povjerenje, ja sam građanima dao ponudu. Ponuda glasi – Hrvatska se može promijeniti isključivo na parlamentarnim izborima, sa 76 mandata u Hrvatskom saboru.

B: Ali išli ste na europske izbore.

K: Da bi se to moglo ostvariti, to mora biti cjelokupni projekt. Taj projekt sadrži tri izbora – izbore za Europski parlament, izbore za predsjednika i parlamentarne izbore. Mi stvaramo automobil. Sad imamo kotače, na predsjedničkim izborima idemo po karoseriju…

B: Znači, idete u Bruxelles?

K: Naravno da idem.

B: Bit ćete europski zastupnik. Što onda mislite konkretno napraviti za birače koji su vam dali glas?

K: Mislim se kandidirati za predsjednika Republike Hrvatske, jer birači su me birali da bih postao premijer, a ne da bih postao europarlamentarni zastupnik.

B: Ali izabrani ste da nešto mijenjate u Europskom parlamentu, a ne da idete u predsjedničku utrku.

K: Ne, otkud vam to?

B: Pa vi ste se natjecali za europske izbore.

K: Moja poruka građanima je bila više nego jasna. Svi građani koji su glasovali za mene, vrlo dobro znaju za što su dali glas.

B: Jeste li sigurni?

K: Apsolutno. Na mojim stranicama je sve vrlo jasno.

B: Vi ste sad europski zastupnik i idete u predsjedničku utrku?

K: Upravo tako. Dakle, idemo u Europski parlament, postati europski zastupnik…

B: Zapravo nećete ništa raditi?

K: Apsolutno ćemo raditi.

B: Kako to možete na jednoj sjednici napraviti?

K: Možete sudjelovati na toj sjednici.

B: I dobiti paušal, ali to nije posao za koji ste izabrani.

K: Što mislite da radi europarlamentarni zastupnik na sjednici?

B: Ako radi, onda krvavo radi i može nešto promijeniti.

K: Vi ste bili zastupnik u Europskom parlamentu?

B: Niste bili ni vi ni ja, ali znam što rade.

K: Kako to znate? Znate što radi zastupnik u Europskom parlamentu? Kao i u Saboru, diže ruke i donosi odluke. Odluku donosi temeljem obavljene pripreme. A što mislite gdje se obavlja priprema? Na sjednici? Tamo listate tisuće stranica?

B: Na odborima. Gospodine Kolakušić…

K: Dakle, to radite 24 sata dnevno. Biti političar i biti zastupnik 24 sata.

B: I vi ćete biti 24 sata eurozastupnik i ići paralelno u kampanju?

K: Upravo tako.

B: Mislite da je to moguće?

K: Znam da će to tako biti.

B: Zašto vi hoćete biti predsjednik Republike, kad on nema ovlasti za donijeti promjene u zemlji?

K: Zašto?

B: Da.

K: Zašto bilo tko želi biti predsjednik Republike? Zato što su to funkcije koje su ključne za Republiku Hrvatsku. Ako nije potrebna ta funkcija, onda ćemo je ukinuti. Zasad je imamo. Mi ne možemo mijenjati Republiku Hrvatsku na način da kažemo – nas ne zanima tko nas predstavlja u EU-u, nas ne zanima tko je predsjednik Republike Hrvatske.

B: Ali vi želite biti predsjednik bez ikakvih ovlasti da nešto promijenite u zemlji. Čemu to? Znate li da predsjednik nema baš velike ovlasti?

K: Naravno da znam, upravo tako. Znači, vaš prijedlog je da ukinemo tu funkciju?

B: Ne, pitam vas koji su vaši planovi? Jeste li možda zbunili ili prevarili birače?

K: Birači vrlo dobro znaju. Možete provesti anketu među biračima koji su glasovali za mene i dobit ćete isti odgovor. Svi su dali meni glas da promijenim Republiku Hrvatsku. Hrvatska se može mijenjati isključivo na izborima. Ona se ne može mijenjati ni na koji drugi način, znači isključivo sudjelovanjem na izborima. Ako vaš prijedlog nije da ukinemo predsjednika i da Kolinda Grabar-Kitarović odstupi još danas, onda ćemo ići na sljedeće predsjedničke izbore.

B: Gospodine Kolakušić, vi nastupate kao politički Mesija?

K: Što bi to bilo?

B: Mislite da građanima treba netko tko će ih izvesti iz slijepe ulice?

K: Upravo tako, pa to misle svi građani.

B: Zar je većina građana ove zemlje slijepa? Koja je tu poruka?

K: Ovako, većina građana RH smatra da je Hrvatska najkorumpiranija zemlja u Europi. Tko određuje da je država korumpirana? Isključivo vlast, zato što vlast ima sve mehanizme da korumpiranu državu u vrlo kratkom vremenu pretvori u nekorumpiranu.

B: I onda biste vi bili predsjednik, koji ništa ne može napraviti, jer nemate ovlasti?

K: Na vama je da se ne bih javio ni na jednu dužnost?

B: Vaš je cilj da budete premijer?

K: Upravo tako.

B: Okej, mislite li da možete skupiti 76 mandata?

K: Naš sadašnji premijer je bio europarlamentarni zastupnik. Znači, vi smatrate da on nije smio biti europarlamentarni zastupnik?

B: Išao je na izbore.

K: Ja sam prije ovog bio sudac. Znači, vi smatrate da ja nisam trebao biti sudac, da nisam trebao ići na Pravni fakultet, da sam se trebao baviti nečim drugim ili što?

B: Ne dovodim vaše planove u pitanje, ali vi biste 3 u 1 – prvo eurozastupnik, pa onda predsjednik pa premijer, ako se raspadne Vlada.

K: Pustimo 3 u 1. Dakle, zakon o zastupnicima u Europskom parlamentu jasno kaže da sucu prestaje mandat kad postane europarlamentarac. Građanima sam dao još jaču ponudu, ostavku na mjesto suca Trgovačkog suda, koje je jedna od najboljih fotelja koja postoji i za koju mi je Ustav RH jamčio sedam milijuna kuna.

B: Znači, cilj vam je biti premijer.

K: Konačni cilj je biti predsjednik Vlade, a da bih mogao uspješno obnašati funkciju predsjednika Vlade…

B: Na tu dužnost biste došli s mjesta predsjednika Republike?

K: … ja moram imati zastupnika u Europskom parlamentu. Ako se ne javim i ne sudjelujem na izborima za Europski parlament, na koji način ga onda mogu dobiti?

B: Dobro, vi biste premijerom postali jednom kad biste bili izabrani za predsjednika Republike?

K: Ovisi, vidjet ćemo. Ako budu prijevremeni parlamentarni izbori, onda ćemo se prvo natjecati na parlamentarnim izborima.

B: A što ako vam se dogodi da istovremeno padne i Vlada pa imamo istovremeno predsjedničke i parlamentarne izbore?

K: To jednostavno nije moguće zato što predsjednik mora dati mandat.

B: U redu, vi mislite da biste mogli sami skupiti 76 ruku da možete vladati?

K: Upravo tako.

B: I nitko vam ne treba u koaliciji?

K: 75 zastupnika u Hrvatskom saboru ne može odrediti gdje stoje kišobrani, oni dolaze, troše grijanje, vrijeme i tako dalje. Oni ne odlučuju ni o čemu.

B: Znači, vama ne treba koalicijski partner?

K: 76 je jednako odlučivanju i promjenama. 75 ili 0 je potpuno identično.

B: Vi nikog ne trebate za koaliranje?

K: Ako ne uspijemo sami ostvariti 76, onda ćemo koalirati.

B: Apsolutnom većinom?

K: Pa kako drugačije? Svi zakoni u RH donose se većinom. Svi krucijalni zakoni traže natpolovičnu većinu.

B: Mislite preko noći neke stvari promijeniti?

K: Znam. Ne bih se javljao inače, ostao bih sudac Trgovačkog suda.

B: Postoji neka procedura, neke stvari ne možete preko noći.

K: Mislite da su izbori nedemokratski?

B: Ne, ne izbori, ali mijenjanje zakona treba proći određenu proceduru. Ne možemo preko noći neke stvari mijenjati.

K: Preko noći znači ne može. Koliki je proces izglasavanja bilo kojeg zakona?

B: Tri mjeseca.

K: Ne, to je otprilike desetak sekundi.

B: To nije revolucija, mi smo u demokraciji.

K: Desetak sekundi je potrebno da se promijeni zakon.

B: Gospodine Kolakušić, mi živimo u demokratskoj zemlji gdje se poštuje procedura.

K: Procedura glasi – tko je od zastupnika u Saboru za promjenu zakona? (Podiže ruku u zrak kao gestu glasovanja) To je procedura.

B: To je pomalo revolucionarno.

K: (Kroz smijeh) Ozbiljno?

B: Biste li koalirali s Andrejom Plenkovićem?

K: Dakle, s njima je nemoguće koalirati. Oni koji su doveli zemlju na rub propasti i koji je sunovraćuju, da nestane, dakle kako se s njima može koalirati? To je nemoguće.

B: Da se vratimo na vašu dužnost. Vi biste bili premijer te smatrate da biste mogli obnašati dužnost i ministra pravosuđa i ministra unutarnjih poslova?

K: Apsolutno. Bez toga nisu moguće promjene.

B: I vi mislite da se zemlja ne može promijeniti ako vi niste i ministar pravosuđa i ministar unutarnjih poslova i premijer?

K: Sigurno ne može.

B: Mislite li da je to u demokratskoj zemlji normalna stvar?

K: Ako ćemo nenormalnom nazvati državu Švicarsku, koja ima ministarstvo pravosuđa i policije, ili Norvešku…

B: Samo pravosuđa, provjerio sam.

K: … znate kako se zove ministrica? Karin (Keller-) Sutter.

B: Mađarska vam ima deset ministarstava.

K: Imamo isto tako ministarstvo pravosuđa i policije u Norveškoj, i zamislite, i u Nizozemskoj.

B: I to je vaš cilj? 76 ruku i vi ste predsjednik Vlade, ministar pravosuđa i ministar policije?

K: Upravo tako. Za to su građani i glasovali.

B: Fascinantno. Što ako u tome svemu ne uspijete?

K: Onda nismo uspjeli.

B: Ako ne uspijete na predsjedničkim izborima?

K: Da bi se mogla bilo kakva promjena u RH napraviti, potrebno je imati minimalno 600.000 glasova. Dakle, ako ne osvojimo 600.000 glasova na predsjedničkim izborima, onda nemamo što tražiti niti na parlamentarnim izborima.

B: Rekli ste ako ne osvojite na ovim izborima 80.000 glasova, treba se povući iz politike.

K: Sigurno.

B: Znači, vi sad kažete ako osvojite manje od 600.000 glasova odlazite iz politike?

K: Ne odlazim iz politike, nego neću se kandidatirati na parlamentarnim izborima.

B: Idete u Bruxelles?

K: Ostajem u Bruxellesu.