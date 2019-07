KOLAKUŠIĆ ĆE KANDIDATURU OBJAVITI U LISTOPADU, I DALJE ŽELI IMATI TRI FUNKCIJE: ‘Da ne moram nekom potrčku govoriti što da napravi’

Mislav Kolakušić planira svoju kandidaturu za predsjednika Hrvatske objaviti početkom listopada

Hrvatski europarlamentarac Mislav Kolakušić danas je za N1 televiziju u Strasbourgu nagovijestio kada planira objaviti kandidaturu za predsjednika Republike te je govorio o svom budućem djelovanju unutar Europskog parlamenta. “Svoju kandidaturu za predsjednika ću objaviti početkom listopada i tada će građani dobiti potpuni plan i program”, odgovorio je Kolakušić na pitanje hoće li objaviti kandidaturu za predsjednika Republike.

U njegovoj izjavu nakon europskih izbora kako će istovremeno biti i premijer i predsjednik Sabora i ministar unutarnjih poslova smatra da nema ništa sporno.

Ne želi ‘potrčke’

“To nije lepeza 50 funkcija nego je to normalno. U normalnim državama je to normalno. Tko je premijer? To je osoba koja bira ministre. Ja ovako samo skraćujem put, da ne moram nekom potrčku govoriti što da napravi, nego da to sam obavljam”, objasnio je.

EU bi trebao Hrvatsku smatrati manjinom

Vezano za raspodjelu predsjedničkih i potpredsjedničkih funkcija unutar odbora Europskog parlamenta rekao je da su dijelili 130 predsjedničkih mjesta, od čega je Njemačkoj pripalo trideset, a Hrvatskoj nula.

“Europa koja se zalaže za jednakost manjina trebala bi nas smatrati manjinom i zaštititi nas”, poručio je Kolakušić te dodao da je vidljiva velika sprega i zajedničko djelovanje Njemačke i Francuske koje među sobom razdjeljuju sve bitne funkcije. “Mi ne dobivamo ništa, a to je nažalost ponižavajuće”, rekao je Kolakušić.

Kako je došlo do toga da je Kolakušić u Europskom parlamentu izabran u dva Odbora, nije znao objasniti jer: “Kada se biraju odbori, to se događa negdje drugdje. Mi ne znamo gdje se to događa. Gotovi prijedlozi dolaze na stol i onda se o njima glasa.”

OBJAVLJENO NOVO ISTRAŽIVANJE: Sad se već skupilo podosta kandidata koji žele na Pantovčak, evo tko bi se od njih probio u drugi krug