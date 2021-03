KOKAINSKE ORGIJE: ‘Na jahti na Hvaru toliko sam povukla da sam skakala po palubi dva sata. Idući dan sam dobila šamar od vlasnika…’

Najdarežljiviji su građevinski poduzetnici i direktori velikih poduzeća. Političari uglavnom nemaju novca, njih s curama časte ovi prvi ili drugi. Političari su i najdosadnija klijentela. Sportaši su najgori od svih. Grubi su, bahati, neugodni, vulgarni, nemaju granicu, i misle da za svoj novac mogu dobiti baš sve što žele, otkrila je mlada brineta za tjednik Express u srpnju 2015. godine

Kokain već odavno nije droga samo za bankare, menadžere i poslovne ljude. Danas ga šmrču svi. Gram se na malo već godinama prodaje po cijeni od 500 do 700 kuna, a dovoljan je za dvije-tri osobe pa se tijekom vikenda brojni često odluče na takvu vrstu provoda, stoji, među ostalim u knjizi ‘Hrvatska u kokainskom ruletu smrti’ koju su napisali novinari 24sata Vilim Cvok i Hajrudin Merdanović u kojoj su otkrili su puteve droge u Hrvatsku.

Knjiga je sada opet aktualna nakon vijesti o otkriću 73 kile kokaina među bananama u Opuzenu i padu hrvatsko-ekvadorske mafijaške veze.

Da se upravo vikendom kokain troši puno više nego radnim danima pokazale su i analize otpadnih voda u Zagrebu. Opsežna analiza otpadnih voda na tragove droga iz 73 grada iz 20 EU zemalja pokazala je 2019. godine da se na području Zagreba dnevno “potroši” skoro tri puta više kokaina nego prije pet godina. I tako značajna potrošnja, iznose stručnjaci, nije samo u Zagrebu već i u ostalim dijelovima Hrvatske, navodi 24sata.

TKO SU LJUDI KOJI SU U ZATVORU ZBOG 73 KG KOKAINA MEĐU BANANAMA? Prvi je povezan s hotelom u Zagrebu, a drugi je nogometaš

‘Napravila sam mu štetu u tisućama eura’

“Kokain dovodi do privremene eksplozije energije pa ga ljudi često troše na orgijama. U Hrvatskoj su već godinama u trendu kokainske orgije na jahtama diljem Jadrana. Unajmljuju se jahte, ukrcaju prostitutke i kreće se u provode. ‘Kad sam tek počela, toliko sam na jahti na Hvaru povukla kokaina da sam po palubi skakala u sandalama dva sata u komadu. Sutradan, kad su svi došli k sebi, vlasnik je toliko poludio da mi je najprije opalio šamar, potekla mi je krv iz nosa, danima sam imala masnicu, a onda pobacao sve cipele, moje i mojih kolegica, u more. Nije nam ništa platio, napravila sam mu štetu u tisućama eura”, rekla je mlada brineta za tjednik Express u srpnju 2015. godine, prenosi 24sata.

‘Sve je uvijek puno cuge, hrane, droge’

Brineta je tada kazala kao su vikend-zabave na jahtama ili u vikendicama specifične.

“Sve je uvijek puno cuge, hrane, droge, svira glasna glazba, recimo na brodu se pusti do maksimuma, kako se ne bi čulo što se radi u sobama u potpalublju, jer bilo je situacija kad su na brodu bile i žene, poslovne partnerice, prijateljice, što već, one su iz nekog razloga važne organizatoru. Na takvim mjestima se danas sklapaju milijunski poslovi, kupuju se političari, svega sam se nagledala. Misle da sam glupa, da ne kužim da je riječ o državnim firmama, o našim novcima. Nevjerojatno!”, rekla je djevojka.

ISPLIVALA FOTKA TIPA OSUMNJIČENOG ZA ŠVERC 73 KILE KOKAINA I PLENKOVIĆA: ‘Nije naš član, samo je dvaput bio na listi’

‘Političari su najdosadniji i nemaju novca, a najgori od svih su sportaši’

Napominje kako su najdarežljiviji građevinski poduzetnici i direktori velikih poduzeća.

“Političari uglavnom nemaju novca, njih s curama časte ovi prvi ili drugi. Političari su i najdosadnija klijentela. Jedan mi je prije nego što se išta dogodilo pričao o nijansama gospodarskog programa njegove stranke i ostalih. Bože sačuvaj. Sportaši su najgori od svih. Grubi su, bahati, neugodni, vulgarni, nemaju granicu, i misle da za svoj novac mogu dobiti baš sve što žele. Upoznala sam nekolicinu za koje mogu reći da naginju gospodi, ako se oni uopće mogu nazvati tim terminom. Drogiraju se više od ikoga, uvijek imaju kokain sa sobom, barem ovo što sam ja imala prilike vidjeti. Gori od njih su još samo balavci, pripadnici zlatne mladeži. Sportaši vole cure iz Srbije i Crne Gore. Srpkinje su razuzdane, i s njima je uvijek dobra zabava. Naše cure su, istina, dosta uštogljene, pogotovo kad su u pitanju ‘razvikane’, javnosti poznate Hrvatice. One stalno gledaju snima li ih netko mobitelom i drže se rezervirano sve do samog čina. Neke su se cure zeznule jer su s usporedo s ovim gradile karijeru modela, pjevačice, glumice, hostese, voditeljice… A ne ide to zajedno”, rekla je brineta za tjednik Express.