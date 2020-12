KOKA I VINDIJA VIŠE NISU NAJUSPJEŠNIJE VARAŽDINSKE TVRTKE: Evo tko je imao najveću dobit u 2019. godini

Po broju zaposlenih u Varaždinu najveća je Koka, po ukupnim prihodima Vindija, ali po dobiti u 2019. najbolja je bila tvrtka Gumiimpex-Grp d.o.o. s 33,5 milijuna kuna

Porezna uprava objavila je opširne financijske izvještaje o poslovanju domaćih tvrtki u 2019. godini. Tako je samo na području Varaždina prošle godine poslovao 2091 poduzetnik s 20.780 zaposlenih. Porast je to broja zaposlenih u odnosu na 2018. godinu za 3,8 posto. No, olako raste i prihod varaždinskih poduzetnika.

Brojke i usporedbe

Oni su, naime, prošle godine uprihodili ukupno 15,2 milijarde kuna, čime su ostvarili udio od 54,4 posto ukupnih prihoda u županiji. No, vrijedi spomenuti kako to još uvijek nije na razini iz 2008. godine kada je ukupni prihod varaždinskih poduzetnika iznosio 17 milijardi kuna, piše Varaždinski. No, što se tiče neto dobiti u 2019., ona je 104 posto viša nego u 2018., odnosno iznosi 487,6 milijuna kuna.

Udio poduzetnika sa sjedištem u Varaždinu u 2019. godini u odnosu na županiju bio je 50,4 posto, u broju zaposlenih 47,6 posto, u ukupnim prihodima 54,4 posto, u ukupnim rashodima 54,8 posto, u dobiti razdoblja 46,8 posto i u gubitku razdoblja 49,2 posto. U usporedbi s poduzetnicima u drugim gradovima i općinama, poduzetnici Varaždina su peti po broju zaposlenih i ukupnim prihodima, osmi po broju poduzetnika i deveti prema neto dobiti.

Koka i Vindija dobile ‘konkurenciju’

No, najzanimljivije od svega jest da dvije najpoznatije varaždinske tvrtke, Vindija i Koka nisu prve u dobiti razdoblja. Naime, tvrtka Gumiimpex-Grp d.o.o., ostvarila je dobit od 33,5 milijuna kuna. No, zato Vindija ima 1108 zaposlenih i nešto manje od tri miljarde kuna ukupnih prihoda, po čemu je najuspješnija varaždinska tvrtka. Odmah iza nje je Koka s 1,3 milijarde kuna ukupnih prihoda, ali i 1486 zaposlenih, po čemu je najveća tvrtka u Varaždinu.