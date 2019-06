KOJI JE MORSKI PAS SNIMLJEN KOD MAKARSKE? Stručnjaci se ne slažu – jedni kažu da je modrulj, drugi da je mako. Treba li strahovati?

Iako je isprva objavljeno da morski pas viđen i snimljen u moru kod Makarske pripada vrsti modrulj, nekolicina stručnjaka tvrdi da je ipak riječ o drugoj vrsti morskog psa – maku, poznatijem kao kučak

Turiste i kupače na Makarskoj rivijeri uznemirila je snimka na kojoj se u tamošnjem akvatoriju vidi morski pas. Snimio ga je turist Michael Braun, a na snimci se vidi poveća psina kako pliva nedaleko od obale.

Na stranici Cor2Go koja je objavila snimku navodi se da je riječ o vrsti znanoj kao modrulj koja, poput veće i krvoločnije velike bijele psine, može napasti ljude ako bude privučena krvlju. No, iako se modrulj smatra potencijalno opasnim morskim psom, napadi te vrste na ljude ipak nisu česti. Pojava morskog psa kod Makarske očekivano je privukla pozornost domaćih oceanografa i stručnjaka za morski svijet. Međutim, kod njih nema suglasnosti oko toga koje je vrste bio morski pas viđen kod Makarske.

Četvorica stručnjaka tvrde: To je kučak!

Slobodna Dalmacija piše kako Alen Soldo s Odjela za studije mora na splitskom Sveučilištu te dopredsjednik IUCN Shark Specialist Group Mediterranean tvrdi da se radi o modrulju, dok Pero Ugarković, urednik Podvodni.hr, dr. Branko Dragičević, znanstveni suradnik na Institutu za oceanografiju i ribarstvo, David Udovičić, stručni suradnik na Institutu za oceanografiju i ribarstvo te Frane Madiraca, istraživač pri Centru za marinsku i slatkovodnu biologiju Sharklab ADRIA kažu da se radi o sasvim drugoj vrsti – psu kučku, odnosno vrsti mako.

“Smatramo da su najočitiji znakovi da se radi o morskom psu mako (Isurus oxyrinchus). Dorzalna peraja je zašiljena dok je kod modrulja ona zaobljena. Zatim, taman prije početka repne peraje dolazi do proširenja kada se životinja gleda iz dorzo-ventralne perspektive. Ova značajka se na engleskom zove ‘caudal keel’. Usporedbom slika možete primijetiti da je kod modrulja ovaj dio mnogo uži nego kod morskog psa mako. Gubica također odaje dojam veće zašiljenosti nego što je slučaj kod modrulja. Cijelo tijelo također izgleda jače i mišičastije nego u modrulja. Nadalje, odnos položaja dorzalne i pektoralne peraje također odgovara morskom psu vrste mako”, zajednički tvrde četvorica spomenutih stručnjaka koji smatraju da kraj Makarske nije plivao modrulj.

Posljednji put viđen u Jadranu 1972. godine

Oni su u svome znanstvenom radu objavljenom 2014. godine naveli da je ta vrsta, mako, posljednji put viđena u Jadranu davne 1972. godine. A snimku su proslijedili kolegi iz Italije, Alessandru de Maddaleni koji se, kažu, također složio s njihovom tezom da je riječ o vrsti mako, odnosno kučku.

Riječ je o vrsti koja može plivati brzinom i do 74 kilometra na sat, a koja u prosjeku naraste do 3,2 metra i teži između 60 i 135 kilograma. Napadi tih morskih pasa na ljude vrlo su rijetki, no ipak valja biti oprezan prilikom susreta s njima.

