KOJE TRGOVINE I CENTRI ĆE BITI OTVORENI NA BLAGDAN SVIH SVETIH? Provjerite kako će dućani raditi u nedjelju

Dobro je znati koji dućani rade na blagdan Svih svetih u nedjelju

Blagdan Svih svetih bit će u nedjelju pa je dobro znati kakvo je radno vrijeme trgovina i šoping centara. Kada je u pitanju City Center One u Zagrebu, Interspar trgovina će 30. i 31.10. raditi produženo do 22 sata. No, 1.11. Centar ne radi, ali Interspar trgovina radi od 8 do 14 sati, Automat klub Wettpunkt od 0-24, dok Cineplexx radi prema redovnom radnom vremenu.

Kako piše N1, Interspar hipermarketi će 30. i 31.10. raditi do 22 sata. Za blagdan Svih svetih dućani rade normalno osim Interspar hipermarketa Split u ulici Josipa Jovića 93 i Spara supermarket Zadar u Akcije Maslenica 1. Za blagdan Svih svetih Joker u Splitu neće raditi, dok 1.11. Cinestar Joker radi prema redovnom rasporedu.

Pevex će na blagdan Svih svetih biti zatvoren, a u Super Nova Garden Mallu bit će zatvorene sve trgovine osim Interspara čije će radno vrijeme biti od 7 do 21. U Supernovoj Buzin bit će zatvorene sve trgovine osim Interspara koji će raditi od 8 do 22 sata. Lidl će na blagdan Svih svetih raditi po uobičajenom nedjeljnom rasporedu, najkasnije do 18 sati.

Što se tiče Arena Centra u Zagrebu, na blagdan Svih svetih dućani u Areni neće raditi osim Interspara koji će raditi od 8 do 14 sati, Cinestar Arene Imax od 10 sati, McDonald’s će raditi od 10 do 21:30, Lorca bar od 10 do 20 sati, Subway će raditi od 10 d0 21 sat, City Star od 14 do 22 sata i Living room će biti otvoren od 10 do 18 sati.