KOJE TELEVIZORE IMATE? Do ovog datuma morate imate DVB-T2 prijamnike. Evo što to znači

Do sredine 2020. godine, sve članice EU, moraju osloboditi dio frekvencija koje se danas koriste za odašiljanje zemaljske televizije. Riječ je o tzv. pojasu 700 MHz, a moguće je osloboditi dio frekvencija i uz odgodu do najkasnije 2022. Sve se to odvija u svrhu potrebe razvija 5G mreža te mi kao država nismo tražili odgodu pa je rok za promjenu na nove frekvencije 30. lipnja 2020., piše Večernji list. Zbog toga je nužno preći na novi sustav DVB T2, sustav znatno učinkovitiji i koji omogućuje potrebne kapacitete, uz novi standard kodiranja H.265/HEVC.

“Prelaskom na novi sustav omogućit će se prije svega nastavak zemaljskog odašiljanja svih programa slobodnih za prijam za krajnje gledatelje, s većom kvalitetom slike u HD rezoluciji, većim mogućnostima ponude novih usluga, HbbTV kao vjerojatno najzanimljivija u ovom trenutku. Istovremeno, ne manje važno, oslobodit će se dio frekvencija koje će operatori pokretnih komunikacija koristiti za daljnji razvoj mobilnog interneta i tako unaprijediti ponudu modernih komunikacija, a sutra i za 5G mreže”, objasnio je za Večernji, Mate Botica, prvi čovjek Odašiljača i veza (OIV).

Građani će trebati, ako već nemaju, najkasnije do 1. srpnja 2020. nabaviti prijamnik koji može primati DVB-T2/HEVC signal.

Treba paziti koje televizore kupujete

Pri izboru novog televizora, objašnjavaju u HAKOM-u, bit će važno da isti podržava DVB-T2 sustav i H.265/HEVC sustav kodiranja te da je u skladu s budućom Preporukom o minimalnim tehničkim zahtjevima prijamnika za prijam digitalnog zemaljskog televizijskog signala (DVB-T2) u RH.

Predviđa se jasno označavanje prijamničke opreme od početka 2017., kako bi korisnici znali da će na opremi koju kupuju moći primati DVB-T2 signal s H.265/HEVC sustavom kodiranja. Ukoliko građani u međuvremenu kupuju novi TV prijamnik, što nije nužno prije promjene standarda u periodu 2019. – 2021., HAKOM-u upozoravaju da treba obratiti pozornost na podržani standard, kako bi izbjegli dodatne troškove u budućnosti.

Prema istraživanju koje je HAKOM ranije objavio, oko 1,2 milijuna TV pretplatnika trebalo bi kupiti DVB-T2 stup-boxove ili nove televizore. Procjenjuje se da će prilagođavanje novom standardu građane i tvrtke stajati oko 300 milijuna kuna.

Kvaliteta u HD-u i 5G mreža

Uvođenje novog sustava DVB-T2/HEVC u zemaljsku digitalnu televiziju omogućit će TV nakladnicima odašiljanje programa u HD kvaliteti, ali je također i novi korak prema uvođenju 5G mobilnih mreža ili preduvjet za tehnološki razvoj države. Kao rezultat prelaska na ovu efikasniju tehnologiju, bit će oslobađanje radiofrekvencijskog spektra 694-790 MHz za mreže mobilnih komunikacija.

To je jedan od pojaseva koji će se moći koristiti za 5G, a koji je pogodan za pokrivanje većih područja i penetraciju u zatvorene prostore. Dodjela spektra za 5G očekuje se tijekom 2020. godine, kažu u HAKOM-u, piše Večernji list.