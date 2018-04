Za razliku od Konzuma i Lidla koji su i danas zatvoreni, ostali trgovački lanci danas rade prema nedjeljnom rasporedu; no neke poslovnice ostaju zatvorene.

Konzum, Lidl i trgovine KTC za Uskrsni ponedjeljak ne rade, no većina drugih lanaca radi, ali skraćeno.

Trgovine Spar i Interspar nisu radile za Uskrs, no velika većina njihovih poslovnica u ponedjeljak će raditi prema nedjeljom rasporedu. Ipak, ne sve, a popis otvorenih trgovina možete provjeriti na njihovim stranicama.

Sve trgovine Plodina rade po nedjeljnom radnom vremenu, s iznimkom prodajnih centara Rijeka, ZTC (od 8 do 21 sat), Slavonski Brod, Colosseum koji zatvoren te Trogir, Marisa koji radi od 7 do 21 sat.



I mnogo Kauflandovih poslovnica radi prema nedjeljnom režimu, a čitav popis možete provjeriti ovdje. I radno vrijeme Tommyjevih trgovina na Uskrsni ponedjeljak varira od trgovine do trgovine, a popis možete provjeriti ovdje.

Šoping centri rade uobičajeno

Većina šoping centara će za Uskrsni ponedjeljak raditi po uobičajenom rasporedu. City Center One East i West u Zagrebu i Splitu na Uskrsni ponedjeljak rade prema redovnom radnom vremenu, kao i Arena Centar i Westgate.

Supernova centri na Uskrsni ponedjeljak rade od 9 do 21 sat, a Avenue Mall radi normalno, do 22 sata. Mall of Split radi prema redovnom radnom vremenu.

Trgovine u osječkoj Portanovi bit će zatvorene na Uskrsni ponedjeljak, dok Tower centar Rijeka radi cijeli dan. Riječki ZTC će na Uskrsni ponedjeljak raditi uobičajeno, do 21 sat.