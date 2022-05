Kako smo prošli tjedan zabilježili 100. rođendan doktora Franje Tuđmana, red je da ovaj tjedan zabilježimo i 130. rođendan Josipa Broza Tita. Vidite kako su oni zapravo bili bliski i rođendan im je jedan za drugim, ustvrdio je Zoran Šprajc u Stanju nacije.

Osim što je jedan volio žene i cigare, a drugi samo Hrvatsku, i malo Partizan. Ali, za razliku od HDZ-ove komorne proslave u Vatroslavu Lisinskom, Titov rođendan obilježen je pravom jugoslavensko-partizanskom veselicom u Kumrovcu. Partizani, komunisti, Jugoslaveni, Hrvati ili samo nostalgičari, pjevali su prigodne pjesme, plesali prigodna kola i sve to tako...

Uglavnom, dosta je to sve bilo i bizarno i nakaradno. Vjerojatno se ni drugu Titu ne bi svidio taj cirkus. Ipak je on bio čovjek od stila - viski, žene i cigare, to je nekad bilo za frajere prave.

Ali Titu bi se sigurno svidjele pjesme koje su mu spjevale i izvodile najveće zvijezde hrvatske popularne glazbe: Novi fosili, Tereza Kesovija, Zlatko Pejaković, Oliver Dragojević... Evo, čut ćemo ih, ovoga puta, Titu u čast.