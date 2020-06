KOJE FIRME ĆE UZETI 40 TISUĆA CRO KARTICA? Ne žele ih ni javni sektor ni poduzetnici: ‘To je debakl od samog početka’

Iz Ministarstva turizma navode da će prvih 40.000 kartica izdati Hrvatska poštanska banka i da će one vrijediti četiri godine

Još uvijek se ne zna zaposlenicima kojih firmi će 1. srpnja biti dodijeljene pompozno najavljivane CRO kartice. Podsjetimo, riječ je o karticama na koje bi poslodavci radnicima godišnje uplaćivali 2.500 kuna kao neoporezivi primitak na koji se ne plaća porez na dohodak. Tako bi zaposlenici, navodno, trebali više uživati u ljetovanju na Jadranu jer bi CRO karticu koristili za restorane, smještaje, turističke usluge itd.

Prema pisanju portala Index, Ministarstvo turizma novinarima već desetak dana ne želi otkriti koje firme će svojim zaposlenicima podijeliti CRO kartice. U svom odgovoru samo su rekli da će one biti spremne za korištenje od 1. srpnja. Inače, CRO kartice je Ministarstvo prije najavilo kao nešto što će biti spremno 1. lipnja. K tome, naveli su da će prvih 40.000 kartica izdati Hrvatska poštanska banka i da će one vrijediti četiri godine.

Dok su nekada rado govorili o CRO karticama, sada se iz Ministarstva turizma ne može čuti ništa u vezi ovog projekta koji se financirao novcem poreznih obveznika. Zbog činjenice što su kartice odbili poduzetnici, ali i sindikati iz javnog sektora, ostaje pitanje tko će koristiti tih 40.000 kartica.

Indexovi izvori iz nekoliko državnih firmi poput Hrvatskih voda i HEP-a kažu da im nitko nije spomenuo podjelu CRO kartica. Navode da bi se informacija o podjeli kartica već znala jer se kartice trebaju dijeliti već za dva tjedna. No, ni poduzetnici nisu ludi za CRO karticom i ne žele ju. Hrvoje Bujas, predsjednik Glasa poduzetnika, iznio je rezultate ankete koju je njegova udruga provela – čak se 90 posto poduzetnika izjasnilo da svojim zaposlenicima neće davati CRO kartice.

“Po našim anketama više od 90 posto poduzetnika nema namjeru davati zaposlenicima CRO kartice. Zanima nas tko plaća izdavanje 40.000 kartica, na čiji trošak to ide, plaća li to Ministarstvo turizma? Dakle, vi sad nemate listu ljudi koji će dobivati CRO karticu, a nemate ju jer ta lista ne postoji. Hoće li trošak plaćati banka, HPB koja će ih izdavati je državna banka, dakle trošak opet snosi država. Neki poduzetnici ni ne znaju za tu karticu, no neće na taj način davati bonuse”, kazao je Bujas za Index.

Bujas navodi da poduzetnike zanima za koga se izdaju te kartice i tko će ih platiti. Spominje da se plaćanje regresa pokušalo prebaciti javnom sektoru na te kartice, međutim, oni su odbili. Dodaje da ju neće ni ovi u javnom sektoru kao ni poduzetnici i da je “CRO kartica debakl od početka”.

Slovenija kao primjer poticanja potrošnje u državi

Hrvoje Bujas kaže kako dugoročno gledano CRO kartica nije loša ideja, ali da je sada potpuno krivo vrijeme zbog gospodarske krize koja će tek doći. Zato poduzetnici, objašnjava Bujas, ne mogu priuštiti da svojim zaposlenicima dijele bonuse preko CRO kartica. Kada se govori o onima koji si to mogu priuštiti, kaže poduzetnik, dat će bonuse radnicima direktno na račun kako bi novac mogli potrošiti na što žele, a ne da im se uvjetuje na što mogu potrošiti novac. Bujas navodi Sloveniju kao primjer kako potaknuti potrošnju u državi kako bi se turizam podigao.

“Slovenija, pod time mislim na njihovu državu, je svakom stanovniku dala po 200, a djeci po 50 eura, pod uvjetom da novac potroše u Sloveniji. Tako to radi ozbiljna zemlja. S obzirom na situaciju i u njihovoj zemlji te da i njihov turizam trpi pad, ovo će im zasigurno potaknuti potrošnju. Dakle, kod njih je država dala poticaj, a kod nas se očekuje da to daju poslodavci koji su i sami u neizvjesnosti zbog krize. Svi bi mi voljeli da svojim djelatnicima dajemo bonuse, ali to sad u ovoj situaciji nije realno”, rekao je Hrvoje Bujas za Index.