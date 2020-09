KOJE AVIONE KUPITI? Legendarni hrvatski pilot je jasan: ‘Favoriti su mi tri ponude, ali četvrta nikako’; Ministar ga je uvrijedio? ‘Reći ću mu’

Iskusni umirovljeni pilot Ivan Selak ima riječi hvale za sve borbene zrakoplove koji su Hrvatskoj ponuđeni u najnovijem natječaju, osim za izraelski F-16 Barak

Usprkos koronakrizi i ogromnoj proračunskoj rupi, Hrvatska će po tko zna koji put pokušati nabaviti eskadrilu borbenih zrakoplova. Na stolu su četiri ponude, Amerikanci nude nove F-16, Šveđani nove Gripene, a Izrael rabljene F-16 Barake, ovog puta s američkim blagoslovom. Iste su ponude bile i na neslavno propalom natječaju 2018. godine. No, u igru su se uključili i Francuzi s rabljenim Rafaleima.

Detalji tih ponuda, poput cijene, modela plaćanja i roka isporuke, bit će poznati tek krajem godine, nakon višemjesečne evaluacije ponuda. Zna se da vrhovni zapovjednik Oružanih snaga, Zoran Milanović favorizira Amerikance, no umirovljeni vojni pilot i jedan od najpoznatijih hrvatskih letača drugačije gleda na konkurenciju u ovom natječaju.

“Ja od te četiri ponude imam favorita, favoriti su mi tri ponude, francuski, američki avion i Gripen. O četvrtoj ponudi nisam promijenio mišljenje”, rekao je za RTL Ivan Selak, a potom i obrazložio: “Barak je avion kojeg su Izraelci nabavili za sebe, svoju taktiku ratovanja s kraja 80-ih godina. Koristili su ga Izraelci i to mu je najveća mana. Iskoristili su taj avion do kraja. Taj avion Izraelci mogu koristiti i dalje, kao ciljni avion.”

‘Oni su za nas nedostižni san’

Slovačka je za eskadrilu od 14 novih F-16, Amerikancima iskeširala milijardu i pol eura, Bugari su iste godine osam istih zrakoplova platili 1,1 milijardu. Čini se kako bi nas američka ponuda mogla najviše koštati. “Što se isplati ili ne – ja nemam pojma o ponudi, ne znam koji su naši zahtjevi, ambicije, prioriteti. Apsolutno ne znamo ništa. Ja mogu govoriti o F-16 70/72, to je vrhunski stroj”, jasno će Selak.

Mnogi smatraju da bi švedski Gripeni možda bili adekvatniji za naše potrebe, no Selak, usputno hvaleći same zrakoplove, ipak i ovdje vidi problem. “To što može na cestu je malo propaganda. O svim tim avionima mogu reći sve najbolje. Oni su za nas nedostižni san. Ima svoje mane i prednosti. Švedska ga je radila za sebe, ali to je poprilično dobar avion. Za našu malu zemlju, sve OK. Njegova najveća mana je broj proizvedenih aviona. Teško je biti konkurentan kada napraviš 200 i nešto aviona”, smatra pilot.

Ipak, najviše ga je iznenadila francuska ponuda. “Francuski Rafale je izuzetno moćan avion, snažan. Njegova oprema je znanstvena fantastika. Neke stvari su mi neobjašnjive. Može smanjiti tijekom leta svoju vidljivost. Može zavarati protivnički radar. Avion fantastičan. Mana – relativno skup, dva motora”, istaknuo je.

MiG-ovi mogu letjeti noću

Domaćim MiG-ovima krajnji rok upotrebe je do 2023. Ministar obrane Mario Banožić je prije nekoliko dana jednim primjerom pokušao prisnažiti koliko nam je važna nabavka novih zrakoplova, no to je iskusnog pilota Selaka uvrijedilo: “Ministar Banožić je rekao da MIG-ovi ne mogu letjeti noću. Reći ću ministru da imam 600-700 sati leta noću. Dakle, MIG-ovi mogu letjeti noću”, zaključio je Selak.

