KOJA SU VAŠA PRAVA AKO MORATE OTKAZATI PUTOVANJE? Nije baš jednostavno. Povrat novca ovisi gdje točno putujete

U mnogim slučajevima se nudi tek promjena termnima, a ako ste sve organizirali sami, možda niti to…

Putovanja se masovno otkazuju, neke agencije i izlaze u susret, no što građani mogu zahtijevati, ovisi prije svega o zemlji odredištu, odnosno koje su sve mjere proglašene. Povrat novca ili promjenu letova i turističkih aranžmana mogu za sada dobiti svi oni koji su uplatili putovanja u Italiju s obzirom na to da je ondje proglašena karantena, piše HRT.

Croatia Airlines do kraja ožujka obustavio je letove prema Italiji, a putnici imaju pravo na povrat novca ili promjenu karte. No kod drugih destinacija nije tako jednostavno.

Tek promjena termina…

„Zbog novonastale situacije Croatia Airlines primjenjuje prilagođena pravila i procedure i za sve međunarodne putnike, koji su dosad kupili karte za letove te putnike koji će karte kupiti do kraja ožujka, a za putovanja planirana do 31. svibnja 2020.

Putnicima se odobrava promjena datuma leta na istoj liniji i to bez naplate naknade, uz uvjet da se putovanje obavi do 31. prosinca 2020. U slučaju da prigodom promjene datuma leta nije dostupan prijevoz u istom tarifnom razredu kao što je na originalnoj karti, naplatit će se samo razlika u cijeni do prvog raspoloživog tarifnog razreda“, poručila je Croatia Airlines.

Savjetuju da sve rješavaju pismeno

Iz Europskog potrošačkog centra poručuju građanima da zahtjeve za otkazivanje ili promjenu datuma leta aviokompanijama šalju isključivo pisanim putem kako bi imali dokaz.

„Potrošači najčešće kupuju karte bez povratka sredstava ali imamo informacije da ove velike kompanije ako im se potrošači obrate za otkazom nude bez naknade troškova promjene termina, rekla je voditeljica Europskog potrošačkog centra Danijela Marković Krstić.

Novac se ne vraća ako nema zabrane putovanja

Kad je riječ o putovanjima dogovorenim preko agencija, putnici će imati pravo na povrat novca ili promjenu datuma ako je u pitanju bio put u Italiju.

„Ako dolazi do otkazivanja skupova u drugim zemljama, a to je ono što mi imamo, tada se daje alternativni termin – dakle novac se ne vraća.Što se tiče putovanja, ako su zabrane, apsolutno se vraća sve, rekla je Vesna Borisavljević, vlasnica turističke agencije.

„Ako postoji preporuka da se ne putuje u te zemlje to onda ovisi o samom potrošaču, ako sami otkažu putovanje tada, na žalost, neće dobiti povrat sredstava“ objasnila je Marković Krstić.

Kada se otkazuje putovanje u destinaciju u kojoj nije proglašeno izvanredno stanje, putnik nema pravo na povrat cjelokupno uplaćenog iznosa nego na dio, ovisno o ugovoru o putovanju u paket-aranžmanu koji je potpisao s agencijom. Svatko treba provjeriti opće uvjete koje je potpisao s agencijom i u skladu s tim se i ponašati.

‘I mi smo na gubitku’

Iz agencija poručuju da su zbog nastale situacije i oni na gubitku jer moraju platiti rezervacije baš kao i putnici.

Ako sami organiziramo putovanje, opća pravila kažu da u tom slučaju nema automatskog povrata novca za smještaj, već to ovisi o uvjetima na koje pristajemo u postupku rezervacije. Ako je odabran smještaj bez mogućnosti povrata novca, onda se novac neće moći dobiti ni za rezervaciju u Italiji.

Za one kojima je let bio vezan uz smještaj, situacija je puno bolja jer se putnik ovdje može pozvati na Zakon o pružanju usluga u turizmu. Avioprijevoznik je u tom slučaju dužan putnika u najbržem roku dopremiti do njegove destinacije ili mu osigurati povrat novca.

