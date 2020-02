KOJA JE TAJNA KUĆE BEZ PROZORA U CENTRU ZAGREBA: Šef Adrisa angažirao portugalskog arhitekta, koji je sakrio poglede s ulice

Predsjednik Adris grupe Ante Vlahović u Preradovićevoj je ulici izgradio vilu od 850 kvadrata, bez ijednog prozora okrenutog prema ulici, što je građanima neobično, a struci sasvim prihvatljivo

U ulici Petra Preradovića, u samom srcu Zagreba među zgradama građenima uglavnom krajem 19. i početkom 20. stoljeća smjestila se i jedna moderna – bez prozora. Reakcije građana i struke su raznolike. Nekima je zanimljiva, drugima se ne sviđa, jer je hladna, zatvorena…

To je obiteljska kuća predsjednika Adris grupe Ante Vlahovića, a riječima stručnjaka tako je građena zbog jednog razloga.

“Ja vidim da to ostavlja vani i buku i stres, cijelu težinu radnog dana. I kad se uđe u tu kuću onda postane introvertiran, ona postane dio obitelji”, rekao je renomirani meksički arhitekt Erick Velasco Farrera, koji je u Zagreb stigao prije 13 godina i koji se nagledao sličnih kuća diljem svijeta.

“U Meksiku je to normalno, u Beču, u Španjolskoj, dapače, vidi se po arhitekturi da je arhitekt Portugalac”, rekao je RTL-u Velasco Farrera.

Skriveni prozori

No, arhitekt Vlahovićeve kuće nije bio bilo koji Portugalac, već Eduardo Souto de Moura, dobitnik Pritzkerove nagrade, takozvane Nobelove nagrade za arhitekturu. On je ovaj posao dobio zahvaljujući javnom natječaju koji je Društvo arhitekata Zagreb vodilo još 2015. Jedan od članova ocjenjivačkog suda poručuje kako to nije kuća bez prozora.

“Statistički gledano ima više staklenih površina nego ostale kuće u ulici, cijelo prizemlje je u staklu i cijela sjeverna fasada je u staklu, a kuća je okrenuta na unutra jer je ovo urbana ulica puna lokala”, rekao je Miljenko Bernfest.

No, raskoš staklenih stijena, četiri etaže s bazenom i saunom te stablo od tri metra usred kuće sklonjeni su od pogleda znatiželjnih prolaznika Preradovićeve.

“Pričekajmo da se kuća dovrši, kad će sve biti gotovo, onda idemo ocjenjivati. Mislim da će građani i svi biti puno zadovoljniji kad vide prednost i kvalitete kuće”, smatra Bernfest.

Dobar posao s Bandićem

Zanimljivo, Vlahović je kuću sagradio pored zemljišta na kojem je nekad stajala straćara gradonačelnikove supruge Vesne Bandić. Vlahović je ruševnu kućicu kupio za gotovo 4000 eura po kvadratu, da bi sagradio svoju vilu od 850 kvadrata, pa svi pričaju o dobrom poslu između njega i Milana Bandića.

