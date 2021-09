Cijepljeni i necijepljeni se podjednako mogu zaraziti koronavirusom. Odavno je poznato kako cjepivo ne štiti u potpunosti od zaraze, ali sprječava u većoj mjeri teške simptome i smrt. Otkako se pojavio zarazniji delta soj, često se postavlja pitanje koji simptomi se pojavljuju kod cijepljenih, a koji kod necijepljenih osoba.

"Cijepljeni puno blaže obole, to znamo iz ambulante. Malo šmrcaju, boli ih grlo, imaju malo temperaturu i to im prođe. Samo nam je jedna cijepljena osoba završila na intenzivnoj i umrla. Riječ je o osobi od 90 godina. On je bio pozitivan, ali nije umro od covida, primljen je kod nas radi epileptičkog napada. Od covida nam od cijepljenih nitko nije umro", istaknuo je za Index voditelj Kriznog stožera KB-a Dubrava i infektolog Bruno Baršić.

Stariji nisu cijepljeni

Dodao je kako je prosječna dob hospitaliziranih 69 godina te kako su od 1. kolovoza, kada se rasprostranio delta so, imali 92 pacijenta, od kojih je svega osmero bilo cijepljeno.

"Vidi se da nemamo puno hospitaliziranih koji su cijepljeni. Uglavnom su to necijepljene osobe, među kojima ima i mlađih. Tako smo imali 12 pacijenata mlađih od 50 godina. Umrla nam je jedna ženska osoba koja je rođena 1972. Nije imala kroničnih bolesti, umrla je od upale pluća uzrokovane covidom. Nije bila cijepljena", rekao je Baršić i apostrofirao jedan problem:

"Na žalost, imamo dosta starijih preko 80 godina koji nisu cijepljeni. To je problem, jer nam nije bitno pala dob bolesnika. Problem je što nismo procijepili staračku populaciju", istaknuo je, dodavši da su upravo oni posebno ugroženi.

Obolijevaju i mlađi

No, sve češće i teže obolijevaju i mladi. "Najmlađi koji je imao pneumoniju je '87. godište, drugi '84. godište, imamo dosta onih koji su '70. godište. Nitko od njih nije cijepljen, a imaju teške kliničke slike", otkrio je Baršić.

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo potvrdili su Baršićeve riječi istaknuvši da necijepljene osobe najčešće razviju povišenu temperaturu kašalj, umor, bolove u mišićima, grlobolju, proljev, gubitak okusa ili mirisa, a još su ozbiljniji simptomi osjećaj nedostatka zraka, kratak dah, bolovi ili pritisak u prsima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Grozna statistika

Dodaju da neke zaražene osobe mogu biti bez simptoma, što ne znači da ne mogu zaraziti bliske osobe. "Cjepiva protiv covida-19 učinkovita su u sprječavanju bolesti, posebice teških oblika bolesti koji mogu završiti hospitalizacijom ili smrću. Na temelju trenutno dostupnih literaturnih podataka, ako se potpuno cijepljene osobe zaraze i razviju simptome, klinička je slika u pravilu blaža nego u necijepljenih osoba. To znači da cijepljeni imaju manje šanse da će biti hospitalizirani ili umrijeti od osoba koje nisu cijepljene", poručuju iz HZJZ-a.

Napravili su i analizu udjela cijepljenih i necijepljenih među novooboljelima, hospitaliziranima i preminulima od 30. kolovoza do 6. rujna. "Bilo je 5360 novooboljelih osoba, od kojih 4384 osobe, odnosno 81.79 posto nisu cijepljene. U istom razdoblju hospitalizirano od/s covidom-19 bilo je 178 osoba, od kojih 141 osoba, odnosno 79.21 posto nije bila cijepljena, dok je među 49 preminulih, njih 36 (73.47 posto) necijepljeno. Među osobama mlađima od 65 koje su preminule u istom razdoblju, nije bilo onih koji su cijepljeni", pokazuju podaci HZJZ-a.