KOJA JE POZADINA KAOSA U SDP-U? ‘Grbin čisti stranku od bandićevaca, to mu je prva liderska odluka’

Grbinov potez pohvalili su mnogi koji godinama upozoravaju da je jedan od ključnih problema stranke u Zagrebu povezanost s kadrovima koji i dan danas gaje simpatije prema Milanu Bandiću

Odluka predsjednika SDP-a Peđe Grbina da raspusti vodstvo zagrebačkog SDP-a na neki način je njegova prva konkretna liderska odluku. Time je iz igre za gradonačelničkog kandidata SDP-a izbačen Gordan Maras koji, prema jednoj predizbornoj anketi zagrebačkih oporbenih stranaka, nije imao ikakve šanse za ulazak u drugi krug na lokalnim izborima koji će biti u svibnju.

Ovime neće nestati svi Bandićevi ‘spavači’

Večernji list piše kako su Grbinov potez pohvalili mnogi u zagrebačkom SDP-u koji već godinama upozoravaju da je jedan od ključnih problema stranke u Zagrebu povezanost s kadrovima koji i dan danas gaje simpatije prema aktualnom gradonačelniku Milanu Bandiću, a zbog čega se velik dio biračkog tijela razočarao u njih. Isti smatraju da bi pritisak na Marasa da odustane od kandidature, a da ne bude raspušteno i vodstvo gradske organizacije bilo – nepotpuno rješenje.

“Ovo je jedini način i prilika da se krene graditi drugačija slika SDP-a od one koja je vladala do sada, a to je slika povezanosti i premreženosti s Bandićem”, kaže Večernjakov izvor iz zagrebačkog SDP-a.

S druge strane, raspuštanjem vodstva zagrebačkog SDP-a neće nestati i svi Bandićevi “spavači” kojih i dalje vjerojatno ima.

‘Odluka je katastrofalna pred izbore’

A ima i onih koji smatraju da je vodstvo SDP-a ovim potezom napravilo veliku pogrešku. Ako ni zbog čega drugog, onda zato jer se, smatraju, nije trebala donijeti samo četiri mjeseca prije izbora.

“Odluka je katastrofalna i podijelila je organizaciju pred izbore. To se ne radi, ali to ide na dušu Grbinu i novom vodstvu. Nakon izbora, a ne vidim ni jedan način kako da ne budu fijasko, upravo će Grbin i njegovo vodstvo snositi glavnu odgovornost”, kazao je za Večernji list drugi neimenovani sugovornik iz SDP-a.

Grbinova odluka nije bila laka, ali je ipak prihvaćena velikom većinom glasova. Sada je još treba potvrditi Glavni odbor stranke u kojemu su članovi i mnogi zagrebački SDP-ovci nezadovoljni raspuštanjem još jedne organizacije. Kako doznaje Večernji list, sjednica Glavnog odbora već je zakazana za 6. veljače i svi zagovornici odluke o raspuštanju zagrebačkog vodstva uvjereni su da će i na odboru glatko proći.

S SDP-om će a izbore GLAS i Renato Petek?

A s novim gradonačelničkim kandidatom Joškom Klisovićem trebalo bi krenuti i okupljanje širokog saveza protiv Bandića. Izgledno je da će s SDP-om ići GLAS, a razgovarat će se i s Renatom Petekom i mnogim drugima. Upućeni kažu da je Grbin odluku donio nakon što su mu podršku dali brojni ugledni SDP-ovci koji su cijeloga tjedna lobirali da “stisne” Marasa i nagovori ga da odustane od kandidature. Sada je pitanje i što će biti s Marasom i hoće li za njega biti mjesta na listi za Skupštinu koju će očito slagati Klisović i vrh stranke. Sam Maras vidno je razočaran i Grbinu je putem Facebooka poručio neka pokaže da je pravi demokrat.

“Neka organizira u dva-tri tjedna izjašnjavanje članstva u Zagrebu tko bi trebao biti kandidat za gradonačelnika kada već nije dozvolio da to naprave stranačka tijela. Neka svi glasaju, kao što je to tražio da se to unese u Statut stranke. Ako se toga ne boji. Oktroirani, nametnuti kandidat bez legitimiteta nema nikakve šanse napraviti ništa. Jer neće predstavljati ništa osim nekolicine ljudi koji su mu poklonili kandidaturu”, napisao je Maras danas na Facebooku.

