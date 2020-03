KOGA TO NIJE BRIGA ILI JE SKROZ NESPOSOBAN ZA FUNKCIJU? Pogledajte wc-e: ‘Oni koji su donijeli papir dobili su ukore zbog sramoćenja škole’

Iako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo preporuku da zbog koronavirusa učenici redovito peru ruke toplom vodom i sapunom, u mnogim školama nema osnovnih higijenskih potrepština

Zbog koronavirusa Ministarstvo obrazovanja izdalo je posebne upute školama, a jedna od preporuka je da učenici redovito peru ruke sapunom i vodom. Međutim, “zahvaljujući” uputi, počelo se glasnije pričati o činjenici da u mnogim školama u Hrvatskoj u WC-ima nema tople vode, a ni sapuna. Štoviše, učenici i roditelji diljem zemlje kažu kako su na to navikli i kako im je to normalno. Iako to nikako nije normalno. Postavlja se pitanje – kako netko tko nije sposoban organizirati osnovne higijenske uvjete za djecu može voditi obrazovnu ustanovu?

Portal Srednja.hr provjerio je među učenicima kakvo je stanje u pojedinim školama.

“Mi nemamo ni tople vode ni sanitetska i dezinfekcijska sredstva, škola nam govori da nema novca za sve to. Mnogo nas se boji koronavirusa”, napisala je Instagramu portala Srednja.hr jedna učenica Hotelijerske škole iz Zagreba.

U nekim školama očito upravi nije problematično to što na wc školjkama nema niti daski.

‘U školi nam govore da je koronavirus – fake news’

Još jedna učenica iz iste škole potvrđuje riječi svoje kolegice: “Sapuna nema već dvije godine, a kada se pojavi ona bočica, ode u roku od par dana, a da ne pričam o papiru. Što se tiče koronavirusa, svi se šale, ali primijetila sam još prošli tjedan da neki učenici nose maske. Također, jedan od profesora bio je u Italiji pa u par škola i našoj ne smije dolaziti na nastavu.”

S druge strane, u gradskom Uredu za obrazovanje kažu da je novac za higijenske potrepštine za škole uvijek osiguran.

U Osnovnoj školi Lovre pl. Matačića u Zagrebu učenici kažu da ondje nema ni tople vode ni sapuna, ali u svakoj učionici nalaze se dezinfekcijska sredstva koja, kažu, nitko ne koristi.

“Nemamo ni WC papira nigdje u cijeloj školi, ali svi smo već navikli na tu situaciju jer je isto već više od osam godina, pa nema prevelike panika. Oni koji su baš, baš zabrinuti, sami koriste te dezinfekcijske pumpice”, kazala je jedna osmašica iz te škole.

I učenici zagrebačke OŠ Jabukovac kažu da ondje nema higijenskih potrepština, a da im u školi govore da je koronavirus – fake news.

“Djeca domaru govore da nemamo ništa u WC-ima, a on kaže ‘boli me briga'”, požalio se jedan učenik te škole.

‘Sami si od kuće nosimo sapun’

Slično je stanje i u Tehničkoj školi u Kutini.

“Nema apsolutno ničega, a u školu je došao dopis da moramo prati ruke i održavati higijenu. Pitamo se čime. Sami si od kuće nosimo sapun. Učenici su već navikli na ovakve uvjete, ali djevojkama naše škole jako smeta što nemamo osnovne uvjete. Ravnatelja to ne dira previše, iako su mu razrednici to spočitavali”, kazala je za Srednju.hr učenica te škole iz Kutine.

Portalu Srednja.hr javila se i jedna učenica Srednje strukovne škole u Vinkovcima kazavši akko ni tamo nema sapuna niti toaletnog papira.

“Kada smo razrednicu zamolili da apelira na ravnatelja da se riješi ta situacija, podrugljivo se nasmijala. Zamolila nas je da ne stvaramo paniku oko koronavirusa i da to nije velik problem. No, bio koronavirus aktualan ili ne, mi trebamo WC papir i sapun. Dezinfekcijska sredstva također su nepoznanica, a i čitava škola baš i nije čista i uredna. Jedina stvar oko koje se ne mogu požaliti je topla voda”, kazala je.

U Srednjoj školi u Novskoj uveli su pravilo pranja ruku na ulazu u školu. Učenici ih peru u lavoru s hladnom vodom u kojoj navodnim ima antiseptika. Jedna učenica Gimnazije A.G. Matoša u Samoboru kaže, pak da je tamo odlazak u WC prava pustolovina jer na vratima zahoda nema kvaka pa se ne mogu zaključati, a zahodske su školjke bez dasaka i najčešće zaštopane.

Ravnateljica odbila donaciju i zaprijetila ukorima

No, posebno je zanimljiv slučaj iz Srednje škole Koprivnica, koji su učenici ispričali za portal Srednja. Naime, budući da tamo nije bilo toaletnog papira u školskim zahodima, jedan je razred odlučio kupiti dvije vreće istog. Ostavili su ih uz poruku vodstvu škole: “Osnovne potrebe čovjeka trebaju biti omogućene, pogotovo u 2020. godini i u obrazovnoj ustanovi kao što je ova. Molim vas da se shvati ozbiljno i da ubuduće nabavljate WC papir, a oni koji to iskorištavaju u negativne svrhe neka se kazne”. No, prema riječima učenika, đak koji je došao s doniranim WC papirom s njim je i poslan doma.

“Ravnateljica nije prihvatila donacije, a papira još uvijek u WC-ima nema. Na učenike koji su ga donijeli je vikala i skoro podijelila ukore zbog javnog sramoćenja škole. A učenici su samo željeli da svi možemo normalno obavljati nuždu”, kazala je jedna učenica koprivničke Srednje škole.

Ravnateljica Manuela Gregorić tvrdi da nije prijetila ukorima.

“Škola je postupila prema uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja oko specifičnih mjera zaštite vezanih uz koronavirus. Učenici su se obratili pismom, nevezano uz koronavirus, želeći ukazati što im u školi nedostaje. Ostale informacije koje navodite nisu točne – nitko nije poslan kući, nikome nije zaprijećeno ukorom, a niti je to razlog zbog kojeg bi se izricala pedagoška mjera”, kazala je.