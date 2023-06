Ponos američke mornarice - USS Gerald R. Ford - najveći ratni brod ikad napravljen - uplovio je u Split. Porinut je u more 2009. godine nakon četiri godine razvoja i izgradnje. Dugačak je 333 metara - više od tri nogometna igrališta - i impozatne je visine od 76 metara, poput prosječnog nebodera od 20 katova.

Iako je podatak o tome do kada bi trebao ostati u Splitu najstrože čuvana tajna, RTL Danas doznaje da bi trebao ostati do srijede. I to ako je suditi prema ranijim boravcima američkih ratnih brodova iz iste klase u Spltu.

Tisuće mornara jedva dočekalo iskrcaj

''Riječ je o vojnim aktivnostima koje su pomalo obavijene velom tajne, a ni ne zna se koja je krajnja destinacija broda kada napusti splitski akvatorij. Ali, s obzirom na okolnosti, izvjesno je da će sljedećih nekoliko mjeseci ostati u Sredozemlju'', kazao je RTL-ov reporter.

Dodao je kako su tisuće američkih mornara nestrpljivo dočekali iskrcaj u Splitu.

POGLEDAJTE VIDEO: Najveći ratni brod ikad napravljen uplovio je u Split