Danas nas očekuje pretežno sunčano i razmjerno vjetrovito vrijeme, osobito duž obale. Jaka do olujna bura na Kvarneru navečer će malo oslabjeti, baš kao i vrlo jaka i olujna bura u velebitskom kanalu, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutro će na jugu zemlje, a popodne mjestimice u unutrašnjosti biti prolazno umjerene, u gorju i povećane naoblake, no zadržat će se uglavnom suho. Na kopnu vjetar većinom umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, podno Velebita i orkanskim, a u drugom dijelu dana u postupnom slabljenju. Najviša dnevna temperatura na kopnu između 21 i 26, na moru od 26 do 31 stupanj.

U utorak ujutro na automatskoj postaji Prizna kod Senja izmjereni su udari bure od preko 140 kilometara na sat.

Detaljnija prognoza za Hrvatsku

Na istoku Hrvatske bit će većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, osobito poslijepodne. Puhat će slab do umjeren vjetar, a najniža jutarnja temperatura zraka iznosit će od 12 do 15, dok će najviša dnevna biti od 24 do 26 °C, prognozirao je za HRT Izidor Pelajić iz DHMZ-a.

U središnjoj Hrvatskoj slično - pretežito sunčano s umjerenom naoblakom i umjerenim vjetrom. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 12 do 14, a najviša dnevna oko 24 °C.

U Gorskom kotaru i Lici bit će djelomično sunčano, a sredinom dana moglo bi doći i do mjestimične povećane naoblake, no suho. Puhat će umjeren, ponegdje i jak sjeveroistočni vjetar, jutarnja temperatura između 12 i 14, a najviša dnevna od 19 do 22 Celzija.

POGLEDAJTE VIDEO: Toplo ostaje do kraja tjedna! Ipak, pripazite na jak vjetar u unutrašnjosti i na Jadranu

Istra će uživati u vedrom i sunčanom vremenu. Probleme bi mogla stvarati umjerena do jaka, na udare mjestimice olujna bura, no ona će poslijepodne slabjeti. More valovito, a prema otvorenom u prvom dijelu dana i jače valovito. Najniža temperatura zraka bit će od 13 do 17 °C, najviša dnevna od 26 do 28 °C.

Na sjevernom Jadranu sunčano i vjetrovito. Puhat će umjerena do jaka bura, a podno Velebita i orkanska. Kasnije će slabjeti. Ujutro između 17 i 21 stupanj, a najviša dnevna temperatura mogla bi se popeti i do 28 Celzija.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vjetrovito s umjerenom i jakom, na udare često i olujna bura, koja će slabjeti tijekom dana. Najniža jutarnja temperatura zraka od 20 do 24, a najviša dnevna od 26 do 31 °C.

A što nas očekuje do kraja tjedna?

U unustrašnjosti će biti stabilni, sunčani, pa i sve mirniji dani. Još u srijedu puhat će umjereni sjeveroistočni vjetar, piše Danas.hr. Jutra svježa, a danju sve toplije, do vikenda čini se i vruće.

Na Jadranu će biti sve mane vjetrovito, ali značajnije će bura popustiti u četvrtak i okretati na sjeverozapadnjak. Na krajnji jug u četvrtak će stići nešto više oblaka uz mogućnost za kakav pljusak. Noći tople, dani vrući.

Izdano crveno upozorenje

DHMZ je poslao i upozorenje na buru putem sustava Meteoalarm za područje pod Velebitom, a ostatak obale je u narančastom upozorenju.

"Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom", upozorili su iz DHMZ-a.

HAK: 'Zatvorena je državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački'

Zbog vjetra zatvorena je i državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački za sav promet, javlja HAK. A samo za osobna vozila otvorena je autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Obilazak za ostale skupine vozila je državnim cestama DC50 i DC27, Karin-Zaton Obrovački-Gračac, te Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).