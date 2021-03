‘KOD NAS JE SVE SKUPO, OSIM KOKAINA’: Kroz Luku Ploče prolaze stotine kilograma droge, a nemaju uređaj za pregled

Kroz Luku Ploče prošlo je najmanje 219 kilograma kokaina u posljednje vrijeme, od čega je zaplijenjeno nešto manje od polovice, ali za pretpostaviti je da je stvarna brojka puno viša

„Možemo izdvojiti kako je u završnoj fazi isporuka novog RTG – rendgen uređaja za Luku Ploče čija uporaba će značajno olakšati preliminarne preglede tereta i roba koje se transportiraju preko Luke Ploče,“ odgovorili su iz Carinske uprave za Dubrovački dnevnik. Ipak, čudi kako je Luka toliko vremena poslovala bez jednog od najosnovnijih sredstava za kontrolu i sigurnost kojim bi se moglo vidjeti što se nalazi u kontejnerima koji dolaze u Luku

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska u dva je navrata u vrlo kratkom vremenu zaplijenila ukupno 98 kilograma kokaina koji se pokušao transportirati preko Luke Ploče u kontejnerima s bananama. U prvom slučaju tako je zaplijenjeno 25, a u drugom 73 kilograma droge.

No, zanimljivo je i to kako se radi o dva odvojena slučaja koja, čini se, nisu povezani jedan s drugim pa se s pravom povuklo pitanje oko toga koliko droge prođe kroz Luku Ploče, kakve su kontrole i postoje li manjkavosti. Prema dosadašnjim saznanjima, kroz Luku Ploče prošlo je najmanje 219 kilograma kokaina u posljednje vrijeme, od čega je zaplijenjeno nešto manje od polovice, no za pretpostaviti je kako je stvarna brojka puno viša.

Nemaju rendgen, ali nabavit će ga

Izvori bliski Luci Ploče kao jedan od temeljnih nedostataka vide činjenicu kako Luka Ploče uopće ne posjeduje rendgen za pregledavanje kontejnera s robom koji dolaze u luku međunarodnog karaktera. Dubrovački dnevnik poslao je upit Luci Ploče, Lučkoj upravi Ploče i Carinskoj upravi, odakle su potvrdili kako takav uređaj ne posjeduju.

„Luka Ploče ne posjeduje rendgen za pregled robe niti je ovlaštena da pregledava i kontrolira robu koja se nalazi u kontejnerima, što je u nadležnosti Carinske uprave,“ odgovorili su iz Luke Ploče.

Iz Carinske uprave pak odgovaraju kako u Pločama ne postoji rendgen, ali kako će ga nabaviti.

„Želimo napomenuti kako Carinska uprava kontinuirano ulaže u modernizaciju opreme, posebice one kojom se putem neinvazivnih tehnologija može pridonijeti u borbi protiv krijumčarenja. U okviru tih napora, možemo izdvojiti kako je u završnoj fazi isporuka novog RTG – rendgen uređaja za Luku Ploče čija uporaba će značajno olakšati preliminarne preglede tereta i roba koje se transportiraju preko Luke Ploče,“ odgovorili su iz Carinske uprave.

U odnosu na konkretne slučajeve zapljena droga, koje se povezuju u proteklim tjednima s Lukom Ploče te aktivnostima koje su poduzete u tim slučajevima, iz Carinske uprave odgovaraju kako nisu u mogućnosti iznositi detalje s obzirom na to da se radi o događajima za koje su istražne radnje u tijeku. Ipak, Luka Ploče međunarodna je i iznimno prometna luka pa stoga čudi kako je toliko dugo vremena bez jednog od najosnovnijih sredstava za kontrolu i sigurnost kojim bi se moglo vidjeti što se nalazi u kontejnerima koji dolaze u Luku.

Ni RTG nije svemoguć, ali…

Vrijedi spomenuti i to kako u Luku Ploče pristiže na tisuće kontejnera koje je nemoguće pojedinačno pregledati. Iz razgovora s izvorima bliskima Luci, čini se kako se kontrola kontejnera provodi nasumično jer bi fizički bilo nemoguće detaljno pregledati svaki pojedini. Osim toga, droga koja je pronađena u posljednjem slučaju nalazila se u posebno izrađenoj oplati kontejnera, pa je pitanje bi li rendgen mogao prepoznati i svaki slučaj sakrivene droge u oplatama ili rashladnim uređajima koji su potrebni kod prijevoza namirnica poput banana.

Međutim, sasvim je sigurno kako bi takav uređaj ipak znatno povećao preglednost robe koja stiže u Luku, a i stvorio određenu bojazan kod krijumčara droge koji se ne bi olako upuštali u ilegalne transporte preko Ploča, ako bi znali kako postoji visoka šansa da budu otkriveni.

Svakako, u obzir vrijedi uzeti i činjenicu kako su u posljednjem slučaju za prenošenje droge iz kontejnera s bananama do vozila osumnjičeni djelatnici Luke, stoga dobro upućeni napominju kako bi trebalo pojačati mehanizme kontrole samih djelatnika. U tom slučaju, prilikom nasumične kontrole, pa čak i rendgenom, djelatnik može namjerno zaobići kontejner u kojem se nalazi droga. Prema pisanju medija, za ovu su ‘uslugu’ osumnjičeni djelatnici Luke navodno trebali dobiti 50 tisuća eura. Upravo jedan od izvora Dubrovačkog dnevnika smatra kako problem s krijumčarenjem droge preko Luke Ploče leži u prvom redu u neefikasnosti i netransparentnosti sustava, korupciji i loše definiranoj nadležnosti i odgovornosti, kao što je to slučaj, dojma je, i u ostalim upravljačkim administrativnim područjima.

‘Kod nas sve skupo, osim kokaina koji je najjeftiniji’

U posljednjem slučaju zapljene droge, 73 kilograma kokaina su, u kontejnerima s bananama, plovili iz Ekvadora direktno u Luku Ploče, a brod se nije zaustavljao. Luka Ploče je jedna od šest luka od međunarodnog značaja za RH, a zbog svog geografskog položaja i blizine granice, pripadnicima narko miljea nedvojbeno predstavlja idealan način za krijumčarenje droge morskim putem. Stoga je itekako nelogično da takva luka nema snažnije mehanizme kontrole robe, u što spada i rendgen.

Jedan od stanovnika Neretve, koji je također htio biti anoniman, kroz smijeh kaže kako je “kod nas sve skupo, osim kokaina koji je najjeftiniji”. Razlog je, kaže, taj što je Luka Ploče obično prva luka brodovima iz Južne Amerike koji prevoze kontejnere preko kojih se krijumčari kokain, a koji onda daljnjom preprodajom postiže veću cijenu.

Kontroverzni zagrebački poduzetnik

Posljednja velika zapljena kokaina, ukupno 72,9 kilograma droge visoke čistoće, dogodila se prije 15-ak dana u Luci Ploče. Ubrzo su otkriveni i identiteti osumnjičenika. Kao jedan od sudionika, koji je čekao na drogu u svom automobilu Audiju četvorki na raspakiravanje pošiljke kokaina, osumnjičen je kontroverzni zagrebački poduzetnik Oliver Čokara. Prema dosadašnjim saznanjima, preostala dvojica u slučaju krijumčarenja kokaina, bili samo obični izvršitelji.

Radi se o dvojici radnika Luke Ploče, Anđelku Oršuliću i Goranu Bebiću. Oršulić se spominje kao jedna od ključnih osoba u NK Gusar iz Komina i odličan nogometaš koji se nalazio na izbornim listama HDZ-a za mjesne odbore. Navodno je Čokara došao iz Zagreba i ponudio njima dvojici po 50.000 eura samo da iznesu pakete iz kontejnera iz pločanske luke. Nagađa se kako je sličnih pokušaja krijumčarenja bilo još i špekulira se o mogućim novim uhićenjima.