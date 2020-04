KOD FRIZERA ĆE VAS ZAPISIVATI, A OVAKO ĆE TO BITI U VRTIĆU; Načelnica stožera: Rukovanje? Na to ćemo na duži period zaboraviti

Uz preporuke za škole i vrtiće, donesene su i one za rad frizera, pedikera, brijača, kozmetičara, crkava. O tim je preporukama u Dnevniku Nove TV govorila ravnateljica

Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva Maja Grba Bujević za Dnevnik Nove TV objasnila je što zapravo znači – kontakt.

“Definicija kontakta je ono što ćemo za duži period zaboraviti – nećemo se više rukovati, to ćemo dugo izbjegavati. Kontakt je da diramo svoje lice i onda kašljemo, pa dotaknemo površinu, pa ju netko drugi može dotaknuti”, ističe Grba Bujević. Dodaje da se bliski kontakt uvijek mora izbjegavati i ističe da dulji boravak s drugima u istoj prostoriji predstavlja veliki rizik.

Zapisuju se podaci mušterija

Na pitanje tko sve po novim mjerama treba nositi maske odgovorila je da ih trebaju nositi svi koji su u bliskom kontaktu ili idu u zatvoreni prostor u kojem se nalazi više ljudi.

“I ove mjere koje je HZJZ je objavio jasno navode bliske kontakte – frizeri, manikeri, pedikeri, brijači. Ljudi koji idu u crkve također će se morati pridržati mjera. Ali i mušterije se moraju pridržavati, ne

ovisi sve samo o pedikerima i frizerima”, istaknula je.

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu naglašava da se klijente u salonima mora upoznati s time da će im se uzimati podaci.

“Da će dati svoj broj telefona i da će svaki frizer morati napisati vrijeme u kojem smo boravili u tom salonu. To nije zbog kontrole, nego u slučaju da dođe do nekakve zaraze da se može znati tko je u to vrijeme bio u tom salonu”, objasnila je Maja Grba Bujević.

Zašto djeca ne trebaju maske?

Na pitanje zašto djeca u vrtićima i školama ne moraju nositi maske, Grba Bujević je odgovorila da je to vrlo teško.

“Ne mogu si zamisliti kako bi trogodišnjaka uvjerili kao da hoda s maskom. Zato tete u vrtiću imaju preporuku da nose masku i mjere temperaturu”, kazala je i dodala da je i roditeljima preporučeno da češće mjere svoju i temperaturu svoje djece. Kada je riječ o držanju fizičke udaljenosti između djece u vrtiću i odgajateljica, Grba Bujević kaže da ne vjeruje da se to može spriječiti.

“Dječica su vrlo srdačna kada vide svoju tetu i potrčat će teti u zagrljaj. Teta će imati masku i na taj način je smanjena mogućnost da s nje prijeđe, ako smo rekli da je dijete zdravo. Odgovornost je svakog roditelja da dovede u vrtić zdravo dijete”, kazala je.

Grba Bujević se osvrnula i na komentare da je popuštanje mjera u crkvama zapravo ideološki, a ne epidemiološki potez.

“U ovom stožeru radim čisti stručni posao, kao i drugi ljudi koji sa mnom rade”, kazala je ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i otkrila da je već 20-ak godina članica HDZ-a.

